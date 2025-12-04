https://sarabic.ae/20251204/روسيا-تعزز-تعاونها-مع-الهند-عبر-مشاريع-صناعية-ولوجستية-كبرى-1107789658.html

روسيا تعزز تعاونها مع الهند عبر مشاريع صناعية ولوجستية كبرى

أكد دينيس مانتوروف، النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، استعداد روسيا لتعميق الشراكة الاقتصادية مع الهند في مجالات بناء السفن القطبية والطيران المدني والتجارة... 04.12.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح مانتوروف خلال مقابلة مع "سبوتنيك الهند"، استعداد روسيا لتوسيع التعاون الاستراتيجي مع نيودلهي في عدد من القطاعات المحورية، أبرزها بناء سفن القطب الشمالي وصناعة الطيران المدني وتطوير الممرات اللوجستية الجديدة، إضافة إلى دعم دخول المنتجات الهندية إلى السوق الروسية. إلى نص الحوار..كيف تقيّمون صيغ الشراكة المحتملة بين روسيا والهند في بناء السفن المخصصة للقطب الشمالي؟يعد القطب الشمالي منطقة ذات خصائص شحن فريدة، حيث تشكل الجغرافيا والمناخ والظروف الجيوفيزيائية متطلبات فريدة للأسطول. ولضمان الملاحة في ظل الظروف الهيدروميتوريولوجية الصعبة في القطب الشمالي، هناك حاجة إلى سفن شحن عالية الجودة من فئة القطب الشمالي - ناقلات بترول، وناقلات بضائع سائبة، وسفن حاويات وناقلات غاز طبيعي مسال. ويمكن أن يمثل الإنتاج المُشترك لسفن من فئة القطب الشمالي مجال تعاون واعدًا. ويجري حاليًا حوار حول هذا الموضوع ضمن مجموعة العمل المشكلة خصيصًا للجنة الحكومية الروسية الهندية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي. وتقود شركة "روساتوم" الحكومية المجموعة من الجانب الروسي، بينما تقود وزارة المواني والشحن والممرات المائية التابعة للحكومة الهندية المجموعة من الجانب الهندي.بعد توقيع اتفاق إنتاج طائرات "إس جي-100" المدنية في الهند.. ما آفاق التعاون في مجال الطيران المدني؟يشهد سوق النقل الجوي الهندي نموًا ديناميكيًا، وتعمل الهند على تعزيز قدراتها الصناعية ضمن إطار مبادرة "صنع في الهند". لدينا تاريخ طويل من التعاون الناجح في مجال الطيران، مثل مقاتلات "ميغ-21" ومقاتلات "سو-30 إم كي آي"، التي تنتج بترخيص في الهند ويشكلان جزءًا مهمًا من سلاحها الجوي.تسعى الشركات الهندية حاليًا إلى إيجاد أسواق لمنتجاتها لا سيما في ظل الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها الولايات المتحدة.. ما الذي يمكن أن تقدمه روسيا للشركات الهندية؟ ما الذي ينبغي أن يعرفه الشركاء الهنديون عن الفرص المتاحة في السوق الروسية؟ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند، خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 7 أضعاف، وقد حدد قادة البلدين هدفًا طموحًا يتمثل في بلوغ 100 مليار دولار بحلول عام 2030، ويتطلب تحقيق هذا الهدف حركة تجارية واستثمارية متبادلة.وبالنظر إلى خططها الخاصة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى إعادة توزيع تدفقات التجارة عالميًا، والتي ترتبط أيضا بحروب الرسوم الجمركية التي ذكرتها، يمكن للهند أن تصبح شريكًا مهمًا في عدد من فئات المنتجات المطلوبة، هذه هي الفئات التي تتيح فيها إمكانات المصنعين الهنديين استبدال المنتجات، التي كانت مستوردة سابقا من دول غير صديقة، مع ضمان الجودة العالية والأسعار التنافسية.ومن بين القطاعات التي نرى فرصا كبيرة فيها، الصناعات الكيميائية، المواد الخام، المعدات والمكونات، المنسوجات، السلع الاستهلاكية، والمنتجات الغذائية.من جانبنا، نحن على استعداد لتشجيع التفاعل بين مجتمعي الأعمال في البلدين بشكل كامل، بالإضافة إلى مشاركتهما المنتظمة في المؤتمرات والمعارض الرئيسية التي تقام في روسيا والهند، ولعرض منتجاتهما وبناء علاقات تجارية مع المستهلكين الروس، ينبغي على المصنعين الهنديين الاستفادة بشكل أكبر من منصات الصناعة، ولا سيما معرضنا الصناعي الرائد "إنوبروم"، في يكاترينبورغ، وكذلك المنتدى الروسي- الهندي، الذي يتزامن مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى نيودلهي في 4–5 ديسمبر(كانون الأول الجاري).ما هو وضع مسارات النقل الجديدة بين روسيا والهند؟ وعلى ماذا يرتكز العمل المشترك؟تعتبر الهند شريكًا اقتصاديًا ذا أولوية لروسيا، ليس على المستوى الثنائي فحسب بل أيضا على المستوى متعدد الأطراف ضمن منظمات مثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي و"بريكس" و"منظمة شنغهاي للتعاون". ويجري في إطار هذه المنصات حوار فعّال يهدف إلى تشكيل شبكة نقل أوراسية متكاملة تضمن الاستقرار والموثوقية في تدفق الإمدادات.وفي السياق ذاته، تعد المسارات الحالية بما في ذلك تلك التي تمر عبر قناة السويس، إلى جانب الممرات الجديدة كالطريق الدولي للنقل "شمال–جنوب" والمسار الشرقي عبر مواني الشرق الأقصى الروسي، بالغة الأهمية.وفيما يتعلق بممر "شمال - جنوب"، الذي تشارك فيه بلداننا بنشاط، نرحب بالخطوات الملموسة التي اتخذها زملاؤنا الهنديون لتطوير ميناء "تشابهار" الإيراني، وهو ميناء رئيسي في الخليج، ويقع في المقطع العرضي للممر. ونعتبر ممر "شمال - جنوب" ممرًا أوراسيًا ذا أولوية للنقل، ويلعب دورًا رئيسيًا في تنويع وتقليل وقت عبور البضائع بين روسيا والهند ودول الخليج.وجاء في البيان الصادر عن الكرملين: "بناءً على دعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزيارة دولة إلى جمهورية الهند، يومي 4 و5 ديسمبر".الكرملين: روسيا والهند لديهما رؤية مشتركة في الشؤون الدوليةموسكو: روسيا والهند تستعدان لزيارة ضخمة ومهمة لبوتين في أوائل ديسمبر

