موسكو تكشف تفاصيل زيارة بوتين المرتقبة إلى الهند
© Sputnik . POOL/Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يمين) في حفل الترحيب الرسمي الذي أقامه رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، لرؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين.
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الحوار بين موسكو ونيودلهي يمضي بخطوات سريعة، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند تحظى باهتمام كبير من الجانبين وقد تم التخطيط لها منذ فترة طويلة.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "يبدأ جدول الزيارة، غدا الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول، ولدى وصوله إلى نيودلهي، سيلتقي رئيسنا (الرئيس بوتين) بشكل غير رسمي مع رئيس الوزراء مودي في مقر إقامته حوالي الساعة 7:00 مساء".
وأكد أوشاكوف أنه من المقرر أن تعقد المحادثات الرسمية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في 5 ديسمبر، حيث يعقد الاجتماع في صيغتين على نطاق ضيق، وبعد ذلك بشكل موسع.
وقال: "من المقرر (في 5 ديسمبر) أن يعقد فلاديمير بوتين، اجتماعا على نطاق ضيق مع رئيس الوزراء مودي، وبعد ذلك تستمر المحادثات بشكل موسع".
وأوضح أوشاكوف أن اللقاء غير الرسمي بين الرئيس بوتين، ورئيس الوزراء مودي سيكون من أبرز محطات زيارته إلى الهند، إذ ترسم السياسات في مثل هذه اللقاءات.
وقال: "أعتقد أن هذا، في الواقع، أحد أهم محطات زيارة رئيسنا، إذ تناقش القضايا الأكثر إلحاحًا وحساسية وأهمية في العلاقات الثنائية والوضع الدولي خلال هذه اللقاءات السرية والفردية. في الواقع، تُرسم السياسات في مثل هذه اللقاءات".
وأشار إلى أن كلا من موسكو ونيودلهي تعلق أهمية كبيرة على هذه الزيارة، ولقد تم التخطيط لها منذ فترة طويلة، وتحظى باهتمام كبير من الجانبين.
وأوضح أوشاكوف أنه من المقرر أن يرافق الرئيس بوتين خلال زيارته للهند 7 وزراء، من بينهم وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ووزيرة الزراعة أوكسانا لوت، ووزير التنمية الاقتصادية ماكسيم ريشيتنيكوف، ووزير الصحة ميخائيل موراشكو.
وأكد أوشاكوف أنه خلال الزيارة، تخطط موسكو ونيودلهي توقيع 10 وثائق حكومية مشتركة وأكثر من 15 اتفاقية تجارية.
وأكمل أوشاكوف أن الرئيس بوتين، ورئيس الوزراء الهندي مودي، سيحضران الجلسة العامة لمنتدى الأعمال الروسي الهندي في 5 ديسمبر، وقال: "في حوالي الساعة الثالثة عصرا (5 ديسمبر)، سيحضر الرئيس الروسي، برفقة رئيس الوزراء الهندي، الجلسة العامة لمنتدى الأعمال الروسي الهندي، وسيلقيان كلمة".
وتابع: "سيتحدث كل من رئيس الوزراء، ورئيسنا في هذا المنتدى، ويرحبان بالمشاركين، ويناقشان، بطبيعة الحال، آفاق تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدينا".
وكان المكتب الصحفي للكرملين أعلن، في يوليو/تموز الماضي ، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة إلى الهند يومي 4 و5 ديسمبر/كانون الأول، بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وجاء في البيان الصادر عن الكرملين: "بناءً على دعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى جمهورية الهند يومي 4 و5 ديسمبر".