موسكو تكشف تفاصيل زيارة بوتين المرتقبة إلى الهند

أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الحوار بين موسكو ونيودلهي يمضي بخطوات سريعة، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند تحظى باهتمام... 03.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال أوشاكوف للصحفيين: "يبدأ جدول الزيارة، غدا الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول، ولدى وصوله إلى نيودلهي، سيلتقي رئيسنا (الرئيس بوتين) بشكل غير رسمي مع رئيس الوزراء مودي في مقر إقامته حوالي الساعة 7:00 مساء".وقال: "من المقرر (في 5 ديسمبر) أن يعقد فلاديمير بوتين، اجتماعا على نطاق ضيق مع رئيس الوزراء مودي، وبعد ذلك تستمر المحادثات بشكل موسع".وأوضح أوشاكوف أن اللقاء غير الرسمي بين الرئيس بوتين، ورئيس الوزراء مودي سيكون من أبرز محطات زيارته إلى الهند، إذ ترسم السياسات في مثل هذه اللقاءات.وأشار إلى أن كلا من موسكو ونيودلهي تعلق أهمية كبيرة على هذه الزيارة، ولقد تم التخطيط لها منذ فترة طويلة، وتحظى باهتمام كبير من الجانبين.وأوضح أوشاكوف أنه من المقرر أن يرافق الرئيس بوتين خلال زيارته للهند 7 وزراء، من بينهم وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ووزيرة الزراعة أوكسانا لوت، ووزير التنمية الاقتصادية ماكسيم ريشيتنيكوف، ووزير الصحة ميخائيل موراشكو.وأكمل أوشاكوف أن الرئيس بوتين، ورئيس الوزراء الهندي مودي، سيحضران الجلسة العامة لمنتدى الأعمال الروسي الهندي في 5 ديسمبر، وقال: "في حوالي الساعة الثالثة عصرا (5 ديسمبر)، سيحضر الرئيس الروسي، برفقة رئيس الوزراء الهندي، الجلسة العامة لمنتدى الأعمال الروسي الهندي، وسيلقيان كلمة".وتابع: "سيتحدث كل من رئيس الوزراء، ورئيسنا في هذا المنتدى، ويرحبان بالمشاركين، ويناقشان، بطبيعة الحال، آفاق تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدينا".وجاء في البيان الصادر عن الكرملين: "بناءً على دعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى جمهورية الهند يومي 4 و5 ديسمبر".الكرملين: روسيا والهند لديهما رؤية مشتركة في الشؤون الدوليةموسكو: روسيا والهند تستعدان لزيارة ضخمة ومهمة لبوتين في أوائل ديسمبر

