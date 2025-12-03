موسكو تكشف تفاصيل زيارة بوتين المرتقبة إلى الهند

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الحوار بين موسكو ونيودلهي يمضي بخطوات سريعة، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند تحظى باهتمام كبير من الجانبين وقد تم التخطيط لها منذ فترة طويلة.
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الحوار بين موسكو ونيودلهي يمضي بخطوات سريعة، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند تحظى باهتمام كبير من الجانبين وقد تم التخطيط لها منذ فترة طويلة.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "يبدأ جدول الزيارة، غدا الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول، ولدى وصوله إلى نيودلهي، سيلتقي رئيسنا (الرئيس بوتين) بشكل غير رسمي مع رئيس الوزراء مودي في مقر إقامته حوالي الساعة 7:00 مساء".

وأكد أوشاكوف أنه من المقرر أن تعقد المحادثات الرسمية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في 5 ديسمبر، حيث يعقد الاجتماع في صيغتين على نطاق ضيق، وبعد ذلك بشكل موسع.

وقال: "من المقرر (في 5 ديسمبر) أن يعقد فلاديمير بوتين، اجتماعا على نطاق ضيق مع رئيس الوزراء مودي، وبعد ذلك تستمر المحادثات بشكل موسع".
إحاطة إعلامية للمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين الهنود - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
الكرملين: روسيا والهند لديهما رؤية مشتركة في الشؤون الدولية
أمس, 08:34 GMT
وأوضح أوشاكوف أن اللقاء غير الرسمي بين الرئيس بوتين، ورئيس الوزراء مودي سيكون من أبرز محطات زيارته إلى الهند، إذ ترسم السياسات في مثل هذه اللقاءات.

وقال: "أعتقد أن هذا، في الواقع، أحد أهم محطات زيارة رئيسنا، إذ تناقش القضايا الأكثر إلحاحًا وحساسية وأهمية في العلاقات الثنائية والوضع الدولي خلال هذه اللقاءات السرية والفردية. في الواقع، تُرسم السياسات في مثل هذه اللقاءات".

وأشار إلى أن كلا من موسكو ونيودلهي تعلق أهمية كبيرة على هذه الزيارة، ولقد تم التخطيط لها منذ فترة طويلة، وتحظى باهتمام كبير من الجانبين.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي في قمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
موسكو: روسيا والهند تستعدان لزيارة ضخمة ومهمة لبوتين في أوائل ديسمبر
23 نوفمبر, 11:15 GMT
وأوضح أوشاكوف أنه من المقرر أن يرافق الرئيس بوتين خلال زيارته للهند 7 وزراء، من بينهم وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ووزيرة الزراعة أوكسانا لوت، ووزير التنمية الاقتصادية ماكسيم ريشيتنيكوف، ووزير الصحة ميخائيل موراشكو.

وأكد أوشاكوف أنه خلال الزيارة، تخطط موسكو ونيودلهي توقيع 10 وثائق حكومية مشتركة وأكثر من 15 اتفاقية تجارية.

وأكمل أوشاكوف أن الرئيس بوتين، ورئيس الوزراء الهندي مودي، سيحضران الجلسة العامة لمنتدى الأعمال الروسي الهندي في 5 ديسمبر، وقال: "في حوالي الساعة الثالثة عصرا (5 ديسمبر)، سيحضر الرئيس الروسي، برفقة رئيس الوزراء الهندي، الجلسة العامة لمنتدى الأعمال الروسي الهندي، وسيلقيان كلمة".
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي في قمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
موسكو: روسيا والهند تستعدان لزيارة ضخمة ومهمة لبوتين في أوائل ديسمبر
23 نوفمبر, 11:15 GMT
وتابع: "سيتحدث كل من رئيس الوزراء، ورئيسنا في هذا المنتدى، ويرحبان بالمشاركين، ويناقشان، بطبيعة الحال، آفاق تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدينا".

وكان المكتب الصحفي للكرملين أعلن، في يوليو/تموز الماضي ، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة إلى الهند يومي 4 و5 ديسمبر/كانون الأول، بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وجاء في البيان الصادر عن الكرملين: "بناءً على دعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى جمهورية الهند يومي 4 و5 ديسمبر".
