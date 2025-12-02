الكرملين: موسكو تعرب عن امتنانها للهند على موقفها الودي تجاه روسيا

عربي
الاستخبارات الخارجية الروسية: فرنسا تبحث عن خيارات للتدخل المباشر في الصراع الأوكراني
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251202/الكرملين-موسكو-تعرب-عن-امتنانها-للهند-على-موقفها-الودي-تجاه-روسيا-1107700348.html
الكرملين: موسكو تعرب عن امتنانها للهند على موقفها الودي تجاه روسيا
الكرملين: موسكو تعرب عن امتنانها للهند على موقفها الودي تجاه روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعرب عن امتنانها للهند على موقفها الودي تجاه روسيا. 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T08:34+0000
2025-12-02T08:46+0000
الكرملين
روسيا
أخبار الهند اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104417910_0:0:2694:1515_1920x0_80_0_0_394cf4fff649302eee22887a7c42d401.jpg
وقال بيسكوف، في إحاطة إعلامية خاصة للصحفيين الهنود قبيل الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند، إن روسيا تعرب عن امتنانها للهند على موقفها الودي تجاه روسيا.وأضاف بيسكوف: "تأمل روسيا في مواصلة المشاريع النووية مع الهند، فهو يخلق قطاعًا صناعيًا منفصلاً في الهند".وتابع: " لنبدأ بالتعاون الاستراتيجي بين بلدينا، وكذلك التعاون في المجال الدفاعي. فهذه مجالات بالغة الحساسية، ومن الصعب إعادة تقييم التعاون فيها ".ومن المقرر أن تُعقد الإحاطة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر/كانون الأول، الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي، في مركز "إنديا هابيتات"، وستُدير الفعالية أولغا ديتشيفا، رئيسة مكتب "روسيا سيغودنيا" التمثيلي في نيودلهي.ودُعي للمشاركة في الإحاطة ممثلون عن أبرز وسائل الإعلام الهندية، بما في ذلك وكالة الأنباء الهندية "PTI"، ووكالة أنباء "ANI"، ومجموعة "إنديا توداي"، و"هندوستان تايمز"، و"ذا إيكونوميك تايمز"، و"ذا هندو"، بالإضافة إلى قناة "تي في ريبابليك"، وغيرها من المنصات الإعلامية البارزة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104417910_0:0:2694:2021_1920x0_80_0_0_cc88f9bec09450f7b32aff81ada9a9f7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكرملين, روسيا, أخبار الهند اليوم
الكرملين, روسيا, أخبار الهند اليوم

الكرملين: موسكو تعرب عن امتنانها للهند على موقفها الودي تجاه روسيا

08:34 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 08:46 GMT 02.12.2025)
© Sputnik . POOL/Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يمين) في حفل الترحيب الرسمي الذي أقامه رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، لرؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يمين) في حفل الترحيب الرسمي الذي أقامه رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، لرؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© Sputnik . POOL/Alexander Kazakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعرب عن امتنانها للهند على موقفها الودي تجاه روسيا.
وقال بيسكوف، في إحاطة إعلامية خاصة للصحفيين الهنود قبيل الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند، إن روسيا تعرب عن امتنانها للهند على موقفها الودي تجاه روسيا.
وأضاف بيسكوف: "تأمل روسيا في مواصلة المشاريع النووية مع الهند، فهو يخلق قطاعًا صناعيًا منفصلاً في الهند".
وتابع: " لنبدأ بالتعاون الاستراتيجي بين بلدينا، وكذلك التعاون في المجال الدفاعي. فهذه مجالات بالغة الحساسية، ومن الصعب إعادة تقييم التعاون فيها ".
تنظم وكالة "سبوتنيك" الدولية للأنباء إحاطة إعلامية خاصة عبر الإنترنت، يقدمها المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين الهنود، قبيل الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند.
ومن المقرر أن تُعقد الإحاطة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر/كانون الأول، الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي، في مركز "إنديا هابيتات"، وستُدير الفعالية أولغا ديتشيفا، رئيسة مكتب "روسيا سيغودنيا" التمثيلي في نيودلهي.
ودُعي للمشاركة في الإحاطة ممثلون عن أبرز وسائل الإعلام الهندية، بما في ذلك وكالة الأنباء الهندية "PTI"، ووكالة أنباء "ANI"، ومجموعة "إنديا توداي"، و"هندوستان تايمز"، و"ذا إيكونوميك تايمز"، و"ذا هندو"، بالإضافة إلى قناة "تي في ريبابليك"، وغيرها من المنصات الإعلامية البارزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала