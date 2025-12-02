الكرملين: موسكو تعرب عن امتنانها للهند على موقفها الودي تجاه روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يمين) في حفل الترحيب الرسمي الذي أقامه رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، لرؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين.
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعرب عن امتنانها للهند على موقفها الودي تجاه روسيا.
وقال بيسكوف، في إحاطة إعلامية خاصة للصحفيين الهنود قبيل الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند، إن روسيا تعرب عن امتنانها للهند على موقفها الودي تجاه روسيا.
وأضاف بيسكوف: "تأمل روسيا في مواصلة المشاريع النووية مع الهند، فهو يخلق قطاعًا صناعيًا منفصلاً في الهند".
وتابع: " لنبدأ بالتعاون الاستراتيجي بين بلدينا، وكذلك التعاون في المجال الدفاعي. فهذه مجالات بالغة الحساسية، ومن الصعب إعادة تقييم التعاون فيها ".
تنظم وكالة "سبوتنيك" الدولية للأنباء إحاطة إعلامية خاصة عبر الإنترنت، يقدمها المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين الهنود، قبيل الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند.
ومن المقرر أن تُعقد الإحاطة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر/كانون الأول، الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي، في مركز "إنديا هابيتات"، وستُدير الفعالية أولغا ديتشيفا، رئيسة مكتب "روسيا سيغودنيا" التمثيلي في نيودلهي.
ودُعي للمشاركة في الإحاطة ممثلون عن أبرز وسائل الإعلام الهندية، بما في ذلك وكالة الأنباء الهندية "PTI"، ووكالة أنباء "ANI"، ومجموعة "إنديا توداي"، و"هندوستان تايمز"، و"ذا إيكونوميك تايمز"، و"ذا هندو"، بالإضافة إلى قناة "تي في ريبابليك"، وغيرها من المنصات الإعلامية البارزة.