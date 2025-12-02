https://sarabic.ae/20251202/الكرملين-موسكو-تعرب-عن-امتنانها-للهند-على-موقفها-الودي-تجاه-روسيا-1107700348.html

الكرملين: موسكو تعرب عن امتنانها للهند على موقفها الودي تجاه روسيا

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعرب عن امتنانها للهند على موقفها الودي تجاه روسيا.

وقال بيسكوف، في إحاطة إعلامية خاصة للصحفيين الهنود قبيل الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند، إن روسيا تعرب عن امتنانها للهند على موقفها الودي تجاه روسيا.وأضاف بيسكوف: "تأمل روسيا في مواصلة المشاريع النووية مع الهند، فهو يخلق قطاعًا صناعيًا منفصلاً في الهند".وتابع: " لنبدأ بالتعاون الاستراتيجي بين بلدينا، وكذلك التعاون في المجال الدفاعي. فهذه مجالات بالغة الحساسية، ومن الصعب إعادة تقييم التعاون فيها ".ومن المقرر أن تُعقد الإحاطة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر/كانون الأول، الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي، في مركز "إنديا هابيتات"، وستُدير الفعالية أولغا ديتشيفا، رئيسة مكتب "روسيا سيغودنيا" التمثيلي في نيودلهي.ودُعي للمشاركة في الإحاطة ممثلون عن أبرز وسائل الإعلام الهندية، بما في ذلك وكالة الأنباء الهندية "PTI"، ووكالة أنباء "ANI"، ومجموعة "إنديا توداي"، و"هندوستان تايمز"، و"ذا إيكونوميك تايمز"، و"ذا هندو"، بالإضافة إلى قناة "تي في ريبابليك"، وغيرها من المنصات الإعلامية البارزة.

