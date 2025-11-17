https://sarabic.ae/20251117/لافروف-العلاقات-مع-الهند-من-أهم-أولويات-السياسة-الخارجية-الروسية-1107204525.html
لافروف: العلاقات مع الهند من أهم أولويات السياسة الخارجية الروسية
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن العلاقات مع الهند تعد من أهم أولويات السياسة الخارجية الروسية.
وقال لافروف خلال محادثاته مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار: "العلاقات بين روسيا الاتحادية والهند، هي علاقات شراكة استراتيجية خاصة ومتميزة، وتعد من أهم أولويات سياستنا الخارجية".وأضاف: "في هذه المرحلة، يولي الجانبان اهتماما خاصا لتهيئة الظروف المواتية لنشاط شركائنا الاقتصاديين في أسواق بعضهما البعض".وأضاف: "لدينا إنجازات جيدة، وربما آفاق أكثر إيجابية في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والتعاون العسكري والتقني العسكري، بالإضافة إلى العلاقات العلمية والتقنية والثقافية". وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، بأن روسيا والهند تناقشان عددا من الاتفاقيات الثنائية قبل اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي. في أواخر أغسطس/آب، مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم زيارة الهند في كانون الأول/ديسمبر المقبل لحضور القمة الهندية الروسية السنوية.وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الهندي بأن بلاده "ملتزمة بمواصلة تعزيز شراكتها الاستراتيجية الخاصة والمتميزة مع روسيا"، مؤكدًا أن "الهند مستعدة للإسهام في جهود التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا".
https://sarabic.ae/20251117/بث-مباشر-لافروف-يجري-محادثات-مع-نظيره-الهندي-في-موسكو-1107200510.html
https://sarabic.ae/20251110/روسيا-والهند-تطوران-مشاريع-جديدة-لمحطات-الطاقة-النووية-1106922857.html
وقال لافروف خلال محادثاته مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار: "العلاقات بين روسيا الاتحادية والهند، هي علاقات شراكة استراتيجية خاصة ومتميزة، وتعد من أهم أولويات سياستنا الخارجية".
وأضاف: "في هذه المرحلة، يولي الجانبان اهتماما خاصا لتهيئة الظروف المواتية لنشاط شركائنا الاقتصاديين في أسواق بعضهما البعض".
وتابع: "يشهد نطاق السلع التجارية المتبادلة توسعا مستمرا، ويجري بناء سلاسل نقل ولوجستية متينة لا تتأثر بالآثار السلبية الخارجية، ومن بين المشاريع الواعدة، أود أن أسلط الضوء على ممر النقل الدولي "شمال-جنوب" وطريق البحر الشمالي".
وأضاف: "لدينا إنجازات جيدة، وربما آفاق أكثر إيجابية في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والتعاون العسكري والتقني العسكري، بالإضافة إلى العلاقات العلمية والتقنية والثقافية".
وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، بأن روسيا والهند تناقشان عددا من الاتفاقيات الثنائية قبل اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وقال: "نستعد لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين للقمة السنوية. ويجري حاليا مناقشة عدد من الاتفاقيات والمشاريع الثنائية في مجالات مختلفة".
في أواخر أغسطس/آب، مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم زيارة الهند في كانون الأول/ديسمبر المقبل لحضور القمة الهندية الروسية السنوية
.
وذكرت وسائل إعلام هندية أن القمة، التي يحضرها رئيسا الدولتين، قد تعقد يومي 5 و6 ديسمبر.
وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الهندي بأن بلاده "ملتزمة بمواصلة تعزيز شراكتها الاستراتيجية الخاصة والمتميزة مع روسيا"، مؤكدًا أن "الهند مستعدة للإسهام في جهود التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا".