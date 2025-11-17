عربي
https://sarabic.ae/20251117/لافروف-العلاقات-مع-الهند-من-أهم-أولويات-السياسة-الخارجية-الروسية-1107204525.html
لافروف: العلاقات مع الهند من أهم أولويات السياسة الخارجية الروسية
لافروف: العلاقات مع الهند من أهم أولويات السياسة الخارجية الروسية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن العلاقات مع الهند تعد من أهم أولويات السياسة الخارجية الروسية. 17.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-17T16:39+0000
2025-11-17T16:39+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الهند اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107205333_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1f247a2fca0116667f0ba1986603b6aa.jpg
وقال لافروف خلال محادثاته مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار: "العلاقات بين روسيا الاتحادية والهند، هي علاقات شراكة استراتيجية خاصة ومتميزة، وتعد من أهم أولويات سياستنا الخارجية".وأضاف: "في هذه المرحلة، يولي الجانبان اهتماما خاصا لتهيئة الظروف المواتية لنشاط شركائنا الاقتصاديين في أسواق بعضهما البعض".وأضاف: "لدينا إنجازات جيدة، وربما آفاق أكثر إيجابية في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والتعاون العسكري والتقني العسكري، بالإضافة إلى العلاقات العلمية والتقنية والثقافية". وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، بأن روسيا والهند تناقشان عددا من الاتفاقيات الثنائية قبل اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي. في أواخر أغسطس/آب، مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم زيارة الهند في كانون الأول/ديسمبر المقبل لحضور القمة الهندية الروسية السنوية.وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الهندي بأن بلاده "ملتزمة بمواصلة تعزيز شراكتها الاستراتيجية الخاصة والمتميزة مع روسيا"، مؤكدًا أن "الهند مستعدة للإسهام في جهود التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا".روسيا والهند تطوران مشاريع جديدة لمحطات الطاقة النوويةمؤسسة النفط والغاز الهندية: نواصل شراء النفط الروسي رغم العقوبات
https://sarabic.ae/20251117/بث-مباشر-لافروف-يجري-محادثات-مع-نظيره-الهندي-في-موسكو-1107200510.html
https://sarabic.ae/20251110/روسيا-والهند-تطوران-مشاريع-جديدة-لمحطات-الطاقة-النووية-1106922857.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لافروف يجري محادثات مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار في موسكو
سبوتنيك عربي
لافروف يجري محادثات مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار في موسكو
2025-11-17T16:39+0000
true
PT9M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107205333_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_33581d92bc99d4dc5e6b4ee1a99ca90b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم

لافروف: العلاقات مع الهند من أهم أولويات السياسة الخارجية الروسية

16:39 GMT 17.11.2025
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن العلاقات مع الهند تعد من أهم أولويات السياسة الخارجية الروسية.
وقال لافروف خلال محادثاته مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار: "العلاقات بين روسيا الاتحادية والهند، هي علاقات شراكة استراتيجية خاصة ومتميزة، وتعد من أهم أولويات سياستنا الخارجية".
© Ruptly
وأضاف: "في هذه المرحلة، يولي الجانبان اهتماما خاصا لتهيئة الظروف المواتية لنشاط شركائنا الاقتصاديين في أسواق بعضهما البعض".

وتابع: "يشهد نطاق السلع التجارية المتبادلة توسعا مستمرا، ويجري بناء سلاسل نقل ولوجستية متينة لا تتأثر بالآثار السلبية الخارجية، ومن بين المشاريع الواعدة، أود أن أسلط الضوء على ممر النقل الدولي "شمال-جنوب" وطريق البحر الشمالي".

وأضاف: "لدينا إنجازات جيدة، وربما آفاق أكثر إيجابية في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والتعاون العسكري والتقني العسكري، بالإضافة إلى العلاقات العلمية والتقنية والثقافية".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، محادثات مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
لافروف: القمة الروسية-الهندية ستعقد في نيودلهي خلال 3 أسابيع
15:17 GMT
وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، بأن روسيا والهند تناقشان عددا من الاتفاقيات الثنائية قبل اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقال: "نستعد لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين للقمة السنوية. ويجري حاليا مناقشة عدد من الاتفاقيات والمشاريع الثنائية في مجالات مختلفة".

محطة نووية لإنتاج الكهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
روسيا والهند تطوران مشاريع جديدة لمحطات الطاقة النووية
10 نوفمبر, 09:13 GMT
في أواخر أغسطس/آب، مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم زيارة الهند في كانون الأول/ديسمبر المقبل لحضور القمة الهندية الروسية السنوية.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن القمة، التي يحضرها رئيسا الدولتين، قد تعقد يومي 5 و6 ديسمبر.

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الهندي بأن بلاده "ملتزمة بمواصلة تعزيز شراكتها الاستراتيجية الخاصة والمتميزة مع روسيا"، مؤكدًا أن "الهند مستعدة للإسهام في جهود التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا".
روسيا والهند تطوران مشاريع جديدة لمحطات الطاقة النووية
مؤسسة النفط والغاز الهندية: نواصل شراء النفط الروسي رغم العقوبات
