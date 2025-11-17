لافروف: القمة الروسية-الهندية ستعقد في نيودلهي خلال 3 أسابيع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251117/بث-مباشر-لافروف-يجري-محادثات-مع-نظيره-الهندي-في-موسكو-1107200510.html
لافروف: القمة الروسية-الهندية ستعقد في نيودلهي خلال 3 أسابيع
لافروف: القمة الروسية-الهندية ستعقد في نيودلهي خلال 3 أسابيع
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن القمة الروسية الهندية ستعقد بعد ثلاثة أسابيع في العاصمة الهندية نيودلهي. 17.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-17T15:17+0000
2025-11-17T15:53+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107203033_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_9d3b66635040fe99ac6abd52eb5b170c.jpg
وقال لافروف في مستهل محادثاته مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار: "زيارتكم تأتي في الوقت المناسب تماما في ضوء القمة الروسية الهندية المقبلة في العاصمة الهندية بعد ثلاثة أسابيع فقط، الشهر المقبل".وفي وقت سابق من اليوم، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، محادثات مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، في العاصمة الروسية موسكو.وذكرت وسائل إعلام هندية أن القمة، التي يحضرها رئيسا الدولتين، قد تعقد يومي 5 و6 ديسمبر.وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الهندي بأن بلاده "ملتزمة بمواصلة تعزيز شراكتها الاستراتيجية الخاصة والمتميزة مع روسيا"، مؤكدًا أن "الهند مستعدة للإسهام في جهود التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا".روسيا والهند تطوران مشاريع جديدة لمحطات الطاقة النوويةمؤسسة النفط والغاز الهندية: نواصل شراء النفط الروسي رغم العقوبات
https://sarabic.ae/20251110/روسيا-والهند-تطوران-مشاريع-جديدة-لمحطات-الطاقة-النووية-1106922857.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لافروف يجري محادثات مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار في موسكو
سبوتنيك عربي
لافروف يجري محادثات مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار في موسكو
2025-11-17T15:17+0000
true
PT9M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107203033_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b5f5d4b1fbb307033226c48bce1c6cca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

لافروف: القمة الروسية-الهندية ستعقد في نيودلهي خلال 3 أسابيع

15:17 GMT 17.11.2025 (تم التحديث: 15:53 GMT 17.11.2025)
© Photo / Russian Ministry of Foreign Affairsوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، محادثات مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، محادثات مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
© Photo / Russian Ministry of Foreign Affairs
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن القمة الروسية الهندية ستعقد بعد ثلاثة أسابيع في العاصمة الهندية نيودلهي.
وقال لافروف في مستهل محادثاته مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار: "زيارتكم تأتي في الوقت المناسب تماما في ضوء القمة الروسية الهندية المقبلة في العاصمة الهندية بعد ثلاثة أسابيع فقط، الشهر المقبل".
© Ruptly
وفي وقت سابق من اليوم، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، محادثات مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، في العاصمة الروسية موسكو.

في أواخر أغسطس/آب، مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم زيارة الهند في كانون الأول/ديسمبر المقبل لحضور القمة الهندية الروسية السنوية.

محطة نووية لإنتاج الكهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
روسيا والهند تطوران مشاريع جديدة لمحطات الطاقة النووية
10 نوفمبر, 09:13 GMT
وذكرت وسائل إعلام هندية أن القمة، التي يحضرها رئيسا الدولتين، قد تعقد يومي 5 و6 ديسمبر.
وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الهندي بأن بلاده "ملتزمة بمواصلة تعزيز شراكتها الاستراتيجية الخاصة والمتميزة مع روسيا"، مؤكدًا أن "الهند مستعدة للإسهام في جهود التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا".
روسيا والهند تطوران مشاريع جديدة لمحطات الطاقة النووية
مؤسسة النفط والغاز الهندية: نواصل شراء النفط الروسي رغم العقوبات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала