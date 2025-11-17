https://sarabic.ae/20251117/بث-مباشر-لافروف-يجري-محادثات-مع-نظيره-الهندي-في-موسكو-1107200510.html
لافروف: القمة الروسية-الهندية ستعقد في نيودلهي خلال 3 أسابيع
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن القمة الروسية الهندية ستعقد بعد ثلاثة أسابيع في العاصمة الهندية نيودلهي.
وفي وقت سابق من اليوم، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، محادثات مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، في العاصمة الروسية موسكو.وذكرت وسائل إعلام هندية أن القمة، التي يحضرها رئيسا الدولتين، قد تعقد يومي 5 و6 ديسمبر.
لافروف يجري محادثات مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار في موسكو
لافروف يجري محادثات مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار في موسكو
لافروف: القمة الروسية-الهندية ستعقد في نيودلهي خلال 3 أسابيع
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن القمة الروسية الهندية ستعقد بعد ثلاثة أسابيع في العاصمة الهندية نيودلهي.
وقال لافروف في مستهل محادثاته مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار: "زيارتكم تأتي في الوقت المناسب تماما في ضوء القمة الروسية الهندية المقبلة في العاصمة الهندية بعد ثلاثة أسابيع فقط، الشهر المقبل".
وفي وقت سابق من اليوم، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، محادثات مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، في العاصمة الروسية موسكو.
في أواخر أغسطس/آب، مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم زيارة الهند في كانون الأول/ديسمبر المقبل لحضور القمة الهندية الروسية السنوية.
وذكرت وسائل إعلام هندية أن القمة، التي يحضرها رئيسا الدولتين، قد تعقد يومي 5 و6 ديسمبر.
وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الهندي بأن بلاده "ملتزمة بمواصلة تعزيز شراكتها الاستراتيجية الخاصة والمتميزة مع روسيا"، مؤكدًا أن "الهند مستعدة للإسهام في جهود التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا".