موسكو: بوتين يزور الهند في ديسمبر المقبل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
موسكو: بوتين يزور الهند في ديسمبر المقبل
وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "ستتم مناقشة الاستعدادات لزيارة رئيسنا المقبلة إلى الهند قبل نهاية العام، في كانون الأول/ديسمبر".وعشية زيارة بوتين للصين، أعلن أوشاكوف أن رئيس الدولة يعتزم عقد اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يوم الاثنين 1 أيلول/سبتمبر، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.وقال جايشانكار، خلال لقائه بنظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: "يتيح لنا اجتماع اليوم فرصة لمناقشة علاقاتنا السياسية والقضايا الثنائية وتبادل وجهات النظر حول مجالات التجارة والدفاع والتعاون في التكنولوجيا والعلوم".وأضاف: "التقى قادتنا في تموز/يوليو من العام الماضي، ثم في قازان (خلال قمة بريكس)، ونحن الآن بصدد التحضير لمؤتمر القمة السنوي التقليدي الذي سيعقد قرب نهاية هذا العام".وتعتبر منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم كلا من روسيا، والهند، وإيران، وكازاخستان، والصين، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وباكستان، وأوزبكستان. وفي تموز/يوليو 2024.وأصبحت بيلاروسيا عضوا كامل العضوية خلال قمة المنظمة في كازاخستان، أما الدول الحاصلة على صفة مراقب فهي أفغانستان ومنغوليا، بينما تضم قائمة الدول الشريكة في الحوار كلاً من أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، الإمارات العربية المتحدة، تركيا، سريلانكا وغيرها.منظمة شنغهاي للتعاون... الأعضاء والأهداف وأهم المعلومات
صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة الهند في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "ستتم مناقشة الاستعدادات لزيارة رئيسنا المقبلة إلى الهند قبل نهاية العام، في كانون الأول/ديسمبر".
وعشية زيارة بوتين للصين، أعلن أوشاكوف أن رئيس الدولة يعتزم عقد اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يوم الاثنين 1 أيلول/سبتمبر، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وأكد وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، في 21 من الشهر الجاري، أن موسكو ونيودلهي تواصلان التحضير لعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي نهاية العام الحالي.

الرئيس فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
رئيس الوزراء الهندي يجري محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين لبحث نتائج اجتماع ألاسكا
18 أغسطس, 12:12 GMT
وقال جايشانكار، خلال لقائه بنظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: "يتيح لنا اجتماع اليوم فرصة لمناقشة علاقاتنا السياسية والقضايا الثنائية وتبادل وجهات النظر حول مجالات التجارة والدفاع والتعاون في التكنولوجيا والعلوم".
وأضاف: "التقى قادتنا في تموز/يوليو من العام الماضي، ثم في قازان (خلال قمة بريكس)، ونحن الآن بصدد التحضير لمؤتمر القمة السنوي التقليدي الذي سيعقد قرب نهاية هذا العام".
اجتماع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
بكين: أكثر من 20 زعيما أجنبيا يعتزمون المشاركة بقمة منظمة "شنغهاي للتعاون"
22 أغسطس, 05:14 GMT
وتعتبر منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم كلا من روسيا، والهند، وإيران، وكازاخستان، والصين، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وباكستان، وأوزبكستان. وفي تموز/يوليو 2024.
وأصبحت بيلاروسيا عضوا كامل العضوية خلال قمة المنظمة في كازاخستان، أما الدول الحاصلة على صفة مراقب فهي أفغانستان ومنغوليا، بينما تضم قائمة الدول الشريكة في الحوار كلاً من أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، الإمارات العربية المتحدة، تركيا، سريلانكا وغيرها.
منظمة شنغهاي للتعاون... الأعضاء والأهداف وأهم المعلومات
