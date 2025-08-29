https://sarabic.ae/20250829/موسكو-بوتين-يزور-الهند-في-ديسمبر-المقبل-1104287079.html
موسكو: بوتين يزور الهند في ديسمبر المقبل
موسكو: بوتين يزور الهند في ديسمبر المقبل
صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة الهند في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "ستتم مناقشة الاستعدادات لزيارة رئيسنا المقبلة إلى الهند قبل نهاية العام، في كانون الأول/ديسمبر".وعشية زيارة بوتين للصين، أعلن أوشاكوف أن رئيس الدولة يعتزم عقد اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يوم الاثنين 1 أيلول/سبتمبر، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.وقال جايشانكار، خلال لقائه بنظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: "يتيح لنا اجتماع اليوم فرصة لمناقشة علاقاتنا السياسية والقضايا الثنائية وتبادل وجهات النظر حول مجالات التجارة والدفاع والتعاون في التكنولوجيا والعلوم".وأضاف: "التقى قادتنا في تموز/يوليو من العام الماضي، ثم في قازان (خلال قمة بريكس)، ونحن الآن بصدد التحضير لمؤتمر القمة السنوي التقليدي الذي سيعقد قرب نهاية هذا العام".وتعتبر منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم كلا من روسيا، والهند، وإيران، وكازاخستان، والصين، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وباكستان، وأوزبكستان. وفي تموز/يوليو 2024.وأصبحت بيلاروسيا عضوا كامل العضوية خلال قمة المنظمة في كازاخستان، أما الدول الحاصلة على صفة مراقب فهي أفغانستان ومنغوليا، بينما تضم قائمة الدول الشريكة في الحوار كلاً من أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، الإمارات العربية المتحدة، تركيا، سريلانكا وغيرها.منظمة شنغهاي للتعاون... الأعضاء والأهداف وأهم المعلومات
صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة الهند في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "ستتم مناقشة الاستعدادات لزيارة رئيسنا المقبلة إلى الهند قبل نهاية العام، في كانون الأول/ديسمبر".
وعشية زيارة بوتين للصين، أعلن أوشاكوف أن رئيس الدولة يعتزم عقد اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يوم الاثنين 1 أيلول/سبتمبر، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
وأكد وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، في 21 من الشهر الجاري، أن موسكو ونيودلهي تواصلان التحضير لعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي نهاية العام الحالي.
وقال جايشانكار، خلال لقائه بنظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: "يتيح لنا اجتماع اليوم فرصة لمناقشة علاقاتنا السياسية والقضايا الثنائية وتبادل وجهات النظر حول مجالات التجارة والدفاع والتعاون في التكنولوجيا والعلوم".
وأضاف: "التقى قادتنا في تموز/يوليو من العام الماضي، ثم في قازان (خلال قمة بريكس)، ونحن الآن بصدد التحضير لمؤتمر القمة السنوي التقليدي الذي سيعقد قرب نهاية هذا العام".
وتعتبر منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم كلا من روسيا، والهند، وإيران، وكازاخستان، والصين، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وباكستان، وأوزبكستان. وفي تموز/يوليو 2024.
وأصبحت بيلاروسيا عضوا كامل العضوية خلال قمة المنظمة في كازاخستان، أما الدول الحاصلة على صفة مراقب فهي أفغانستان ومنغوليا، بينما تضم قائمة الدول الشريكة في الحوار كلاً من أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، الإمارات العربية المتحدة، تركيا، سريلانكا وغيرها.