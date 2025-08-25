https://sarabic.ae/20250825/منظمة-شنغهاي-للتعاون-الأعضاء-والأهداف-وأهم-المعلومات-1104104081.html
منظمة شنغهاي للتعاون... الأعضاء والأهداف وأهم المعلومات
يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الصين، من 31 أغسطس/آب إلى 3 سبتمبر/أيلول، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، حيث يبحث زعماء دول المنظمة ملفات التجارة،... 25.08.2025, سبوتنيك عربي
يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الصين، من 31 أغسطس/آب إلى 3 سبتمبر/أيلول، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، حيث يبحث زعماء دول المنظمة ملفات التجارة، والابتكار العلمي والتكنولوجيا، والأمن الإقليمي، إلى جانب الدفع باتجاه تأسيس بنك للتنمية تابع للمنظمة، وبهذه المناسبة يقدم فريق تحرير "سبوتنيك" إنفوغراف حول المنظمة وأعضائها وأهدافها بشكل مبسط.