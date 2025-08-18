https://sarabic.ae/20250818/رئيس-الوزراء-الهندي-يجري-محادثة-هاتفية-مع-الرئيس-بوتين-لبحث-نتائج-اجتماع-ألاسكا--عاجل-1103881269.html
رئيس الوزراء الهندي يجري محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين لبحث نتائج اجتماع ألاسكا
ونشر مودي، اليوم الاثنين، عبر حسابه على منصة "إكس": "شكرا لصديقي الرئيس بوتين على المكالمة الهاتفية، وعلى مشاركته أفكاره حول لقائه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا".وأردف مودي في منشوره: "لطالما دعت الهند إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، وتدعم جميع الجهود المبذولة في هذا الاتجاه".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الكرملين (الرئاسة الروسية)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيواصل اليوم سلسلة من الاتصالات الهاتفية الدولية، سيطلع خلالها نظراءه على نتائج قمة ألاسكا، التي عُقدت الجمعة الماضية.وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.روبيو: قمة ألاسكا كانت "مثمرة للغاية"إعلام: ترامب حمل رسالة من زوجته ميلانيا إلى الرئيس بوتين
12:12 GMT 18.08.2025 (تم التحديث: 12:55 GMT 18.08.2025)
أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، إجراءه محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، لمناقشة اجتماع القمة الروسية - الأمريكية في ألاسكا.
ونشر مودي، اليوم الاثنين، عبر حسابه على منصة "إكس": "شكرا لصديقي الرئيس بوتين على المكالمة الهاتفية، وعلى مشاركته أفكاره حول لقائه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا".
وأردف مودي في منشوره: "لطالما دعت الهند إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، وتدعم جميع الجهود المبذولة في هذا الاتجاه".
ولفت رئيس الوزراء الهندي إلى أنه يتطلع إلى مواصلة اجتماعاته مع الرئيس الروسي في الأيام المقبلة.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الكرملين (الرئاسة الروسية)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيواصل اليوم سلسلة من الاتصالات الهاتفية الدولية، سيطلع خلالها نظراءه على نتائج قمة ألاسكا، التي عُقدت الجمعة الماضية.
ويوم الجمعة الماضية، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.
وعقدت المحادثات
بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.