وزارة الخارجية الصينية: أكثر من 20 زعيما أجنبيا يعتزمون المشاركة بقمة منظمة "شنغهاي للتعاون"
وزارة الخارجية الصينية: أكثر من 20 زعيما أجنبيا يعتزمون المشاركة بقمة منظمة "شنغهاي للتعاون"
وقال ليو بين: "سيجتمع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مع أكثر من 20 زعيما أجنبيا، ورؤساء 10 منظمات دولية على ضفاف نهر "هاي".وأشار إلى أن القادة الأجانب التاليين تمت دعوتهم إلى القمة: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، رئيس إيران مسعود بيزشكيان، رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، رئيس قيرغيزستان صدر جباروف، رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، رئيس منغوليا أوخناجين خورلسوخ، رئيس أذربيجان إلهام علييف، رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت، رئيس جزر المالديف محمد معزو، رئيس وزراء نيبال شارما أولي، رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف، رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو، رئيس لاوس ثونجلون سيسوليث، رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، ورئيس وزراء فيتنام فام مينه تينه.وأوضح ليو بين أن الزعماء "سيناقشون التجربة الناجحة لمنظمة "شنغهاي للتعاون"، ويحددون اتجاه تطوير المنظمة، للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن التعاون داخل المنظمة، من أجل دفع المنظمة نحو هدف إنشاء مجتمع أكثر تماسكًا بمصير مشترك".منظمة "شنغهاي للتعاون" هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم الهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. انضمت بيلاروسيا رسميًا إلى المنظمة في قمتها المنعقدة في أستانا، في 4 يوليو/ تموز 2024. الدول المراقبة في المنظمة هي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة في حوار منظمة "شنغهاي للتعاون" هي أذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت وجزر المالديف وميانمار ونيبال والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وسريلانكا.ومن المقرر أن تعقد قمة منظمة "شانغهاي للتعاون" في مديتة تيانغين الصينية، في الفترة من 31 أغسطس/ آب الجاري إلى 1 سبتمبر/ أيلول المقبل."روسيا سيغودنيا" و"شينخوا" تفتتحان منتدى خبراء منظمة شنغهاي للتعاونالرئيس الصيني: على موسكو وبكين تعزيز الدعم المتبادل في المحافل المتعددة الأطراف
صرّح مساعد وزير الخارجية الصيني، ليو بين، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة، أن أكثر من 20 زعيمًا أجنبيًا، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية، سيشاركون في قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في مدينة تيانغين الصينية.
وقال ليو بين: "سيجتمع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مع أكثر من 20 زعيما أجنبيا، ورؤساء 10 منظمات دولية على ضفاف نهر "هاي".
وأشار إلى أن القادة الأجانب التاليين تمت دعوتهم إلى القمة: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، رئيس إيران مسعود بيزشكيان، رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، رئيس قيرغيزستان صدر جباروف، رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، رئيس منغوليا أوخناجين خورلسوخ، رئيس أذربيجان إلهام علييف، رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت، رئيس جزر المالديف محمد معزو، رئيس وزراء نيبال شارما أولي، رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف، رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو، رئيس لاوس ثونجلون سيسوليث، رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، ورئيس وزراء فيتنام فام مينه تينه.
وأوضح ليو بين أن الزعماء "سيناقشون التجربة الناجحة لمنظمة "شنغهاي للتعاون"، ويحددون اتجاه تطوير المنظمة، للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن التعاون داخل المنظمة، من أجل دفع المنظمة نحو هدف إنشاء مجتمع أكثر تماسكًا بمصير مشترك".
منظمة "شنغهاي للتعاون" هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم الهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. انضمت بيلاروسيا رسميًا إلى المنظمة في قمتها المنعقدة في أستانا، في 4 يوليو/ تموز 2024. الدول المراقبة في المنظمة هي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة في حوار منظمة "شنغهاي للتعاون" هي أذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت وجزر المالديف وميانمار ونيبال والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وسريلانكا.
ومن المقرر أن تعقد قمة منظمة "شانغهاي للتعاون" في مديتة تيانغين الصينية، في الفترة من 31 أغسطس/ آب الجاري إلى 1 سبتمبر/ أيلول المقبل.