"روسيا سيغودنيا" و"شينخوا" تفتتحان منتدى خبراء منظمة شنغهاي للتعاون
© Photo / Xinhua News Agencyمدينة تشنغتشو الصينية
© Photo / Xinhua News Agency
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عقدت المجموعة الإعلامية الروسية "روسيا سيغودنيا" (المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك") ووكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، منتدى خبراء "SCO" في مدينة تشنغتشو الصينية، حيث جمعت هذه الفعالية، رؤساء أكبر المراكز التحليلية، وممثلي الأوساط الأكاديمية من الدول الأعضاء والشركاء في الحوار ضمن منظمة التعاون في شنغهاي.
وأكدت نائب رئيس وكالة "شينخوا"، شي يان تشون، خلال كلمة ضمن افتتاح الفعالية، أنها على ثقة تامة أن "مراكز التحليل يمكن أن تصبح المحفز للفكر، القادرة على تقديم الإسهام من أجل تطوير منظمة شنغهاي للتعاون، ونشر "روح المنظمة"، والتعبير بصدق عن مسؤولية المنظمة”.
كما أعربت عن استعداد "شينخوا لتعزيز التعاون الأكاديمي، وتبادل الإنجازات الإعلامية، وتوسيع النفوذ العالمي لمنظمة شنغهاي للتعاون بشكل مشترك مع مراكز الفكر من جميع البلدان".
13 يوليو, 09:57 GMT
بدوره أشار نائب رئيس تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، دميتري غورنوستاييف، إلى أن "منظمة شنغهاي للتعاون تُعد أحد العناصر الأساسية في نظام العلاقات الدولية الحديث، بما تتمتع به من إمكانات هائلة في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والإعلامي والثقافي. وبالتالي من المهم تعزيز الجهود المشتركة لدول المنظمة لضمان الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في جميع أنحاء الفضاء الأوراسيوي".
وأضاف: "يسعدنا التعاون مع شركائنا في وكالة أنباء شينخوا، في افتتاح منتدى خبراء منظمة شنغهاي للتعاون، وهو منصة لحوار معمق بين الخبراء حول مجموعة واسعة من القضايا".
16 مايو 2024, 07:46 GMT
ومن بين المتحدثين في المنتدى:
رئيس مجلس اللجنة الوطنية الروسية لأبحاث منظمة شنغهاي للتعاون، والمدير العلمي لمعهد الصين وآسيا الحديثة التابع للأكاديمية الروسية للعلوم ألكسندر لوكين (روسيا)
نائب مدير مركز دراسات أوزبكستان في جامعة لانزو ليانغ تشن بينج (الصين)
مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والنمذجة، المعهد المشترك للدراسات الدفاعية، راجندرا سينغ ياداف (الهند)
القائم بأعمال مدير معهد الاقتصاد العالمي والسياسة التابع لمؤسسة نور سلطان نزارباييف جومابيك سارابيكوف (كازاخستان)
مدير معهد البحوث الأوراسي التابع للأكاديمية الصينية للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي (CAITEC) تشانغ تينغ (الصين)
المدير التنفيذي لمركز الحلول الاستراتيجية "أبليكاتا" كوباتبيك راخيموف (قيرغيزستان)
مدير مركز الدبلوماسية العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان كابولجون صابروف (أوزبكستان)
المؤسس والمدير التنفيذي لمعهد الدراسات الاستراتيجية تاي نينج جا ناينج سوي يو (ميانمار)
المدير العام لمعهد كمبوديا للعلاقات الدولية كين فيا (كمبوديا)
رئيسة مجلس العلماء الشباب في جمهورية بيلاروسيا أناستاسيا كيسيليفيتش (بيلاروسيا)
بالاضافة إلى خبراء من المراكز التحليلية والتعليمية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، وإيران.
وناقش المشاركون، خلال المنتدى، دور منظمة شنغهاي للتعاون في ظل عالم متغير، والتحديات الرئيسية التي تواجه منظومة العلاقات الدولية، وقضايا الأمن الإقليمي، وسيادة المعلومات، وتكثيف التعاون الاقتصادي، وتعزيز الروابط الإنسانية في فضاء المنظمة.
وشكّل منتدى خبراء المنظمة جزءا من برنامج مكثف لقمة وسائل الإعلام ومراكز التحليل التابعة للمنظمة، والذي تضمن ندوات ذات الصلة، ومحادثات ثنائية، وجلسة عامة بمشاركة مدراء كبرى المؤسسات الإعلامية ومعاهد البحوث في دول المنطقة.
ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم الهند، وإيران، وكازاخستان، والصين، وقيرغيزستان، وروسيا، وبيلاروسيا، وطاجيكستان، وباكستان، وأوزبكستان. أما فيما يتعلق بالدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة في الحوار هي أذربيجان، وأرمينيا، والبحرين، وكمبوديا، ومصر، والكويت، وجزر المالديف، وميانمار، ونيبال، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، وسريلانكا.