https://sarabic.ae/20250725/روسيا-سيغودنيا-وشينخوا-تفتتحان-منتدى-خبراء-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1103023606.html

"روسيا سيغودنيا" و"شينخوا" تفتتحان منتدى خبراء منظمة شنغهاي للتعاون

"روسيا سيغودنيا" و"شينخوا" تفتتحان منتدى خبراء منظمة شنغهاي للتعاون

سبوتنيك عربي

عقدت المجموعة الإعلامية الروسية "روسيا سيغودنيا" (المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك") ووكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، منتدى خبراء "SCO" في مدينة تشنغتشو الصينية،... 25.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-25T11:03+0000

2025-07-25T11:03+0000

2025-07-25T11:03+0000

روسيا سيفودنيا

وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)

منظمة شنغهاي للتعاون

الصين

روسيا

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وأكدت نائب رئيس وكالة "شينخوا"، شي يان تشون، خلال كلمة ضمن افتتاح الفعالية، أنها على ثقة تامة أن "مراكز التحليل يمكن أن تصبح المحفز للفكر، القادرة على تقديم الإسهام من أجل تطوير منظمة شنغهاي للتعاون، ونشر "روح المنظمة"، والتعبير بصدق عن مسؤولية المنظمة”.بدوره أشار نائب رئيس تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، دميتري غورنوستاييف، إلى أن "منظمة شنغهاي للتعاون تُعد أحد العناصر الأساسية في نظام العلاقات الدولية الحديث، بما تتمتع به من إمكانات هائلة في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والإعلامي والثقافي. وبالتالي من المهم تعزيز الجهود المشتركة لدول المنظمة لضمان الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في جميع أنحاء الفضاء الأوراسيوي".ومن بين المتحدثين في المنتدى:بالاضافة إلى خبراء من المراكز التحليلية والتعليمية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، وإيران.وناقش المشاركون، خلال المنتدى، دور منظمة شنغهاي للتعاون في ظل عالم متغير، والتحديات الرئيسية التي تواجه منظومة العلاقات الدولية، وقضايا الأمن الإقليمي، وسيادة المعلومات، وتكثيف التعاون الاقتصادي، وتعزيز الروابط الإنسانية في فضاء المنظمة.ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم الهند، وإيران، وكازاخستان، والصين، وقيرغيزستان، وروسيا، وبيلاروسيا، وطاجيكستان، وباكستان، وأوزبكستان. أما فيما يتعلق بالدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة في الحوار هي أذربيجان، وأرمينيا، والبحرين، وكمبوديا، ومصر، والكويت، وجزر المالديف، وميانمار، ونيبال، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، وسريلانكا.

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روسيا سيفودنيا, وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا), منظمة شنغهاي للتعاون, الصين, روسيا