https://sarabic.ae/20250620/المدير-العام-لـغازبروم-ميديا-المؤسسات-الإعلامية-الروسية-تشارك-في-تعزيز-مفهوم-ثقافة-البلاد-1101881043.html

المدير العام لـ"غازبروم ميديا": المؤسسات الإعلامية الروسية تشارك في تعزيز مفهوم ثقافة البلاد

المدير العام لـ"غازبروم ميديا": المؤسسات الإعلامية الروسية تشارك في تعزيز مفهوم ثقافة البلاد

سبوتنيك عربي

قال المدير العام لشركة "غازبروم ميديا" ​​القابضة، ألكسندر جاروف، اليوم الجمعة، أن مشاريع الشركة تبث رمزا ثقافيا، مفهوما تماما لكل مواطن روسي. 20.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-20T13:48+0000

2025-06-20T13:48+0000

2025-06-20T13:48+0000

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

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وقار جاروف، على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في جلسة بعنوان "هندسة الذاكرة: الرموز الثقافية - نزعة أم حاجة للعودة إلى الجذور؟": "علينا الدفاع عن مبادئنا، عن بلدنا، عن مثلنا العليا، لقد فعلناها، وسنعيد الكرة، أعتقد أن هذا هو ما تمثله الدولة الروسية".ومن بين المشاريع التي تعكس مسار الشركة القابضة في تعزيز الرمز الثقافي الوطني، أشار جاروف إلى مسلسلي "بيرفي أوتديل" و"تاغانروغ"، بالإضافة إلى فيلمي "فسبيسكاخ ني زناتشيلسا" و"غروبا كروفي". وخلال المناقشة، استذكر جاروف، البحث الذي أجرته شركة "غازبروم ميديا" ​​القابضة حول صورة البطل، مشيرا إلى أن الشخصيات الأكثر شعبية بين الجمهور الروسي هي تلك التي يمكن تسميتها تقليديا بـ "المعتز بوطنه"، و"المحظوظ"، و"المجدد الثقافي"، و"البطل الصنديد".وحضر المناقشة أيضًا الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الثقافي الدولي ميخائيل شفيدكوي، ورئيس هيئة الثقافة والآثار في مملكة البحرين خليفة بن أحمد آل خليفة، والمدير العام لمتحف "الإرميتاج" الحكومي ميخائيل بيوتروفسكي، ومدير متحف بوشكين الحكومي للفنون الجميلة أولغا غالاكتيونوفا، والمخرج السينمائي أليكسي أوتشيتل، المنتج العام لقناة "إن تي في" تيمور وينشتاين، المنتج العام لقناة 1-2-3 للإنتاج أرتيم ميخالكوف، السفير فوق العادة والمفوض لروسيا الاتحادية لدى جمهورية موريشيوس إرادة زينالوف، وشخصيات فاعلة أخرى.ويعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/ حزيران. ويعتبر الموضوع الرئيسي هذا العام "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".رئيس تحرير صحيفة الأيام البحرينية: سعيدون بتوقيع اتفاقية مع "روسيا سيفودنيا" ونتطلع لمزيد من التعاون

https://sarabic.ae/20250619/مجلس-الأعمال-الروسي-العماني-يوصي-بتوسيع-التعاون-الاقتصادي-بين-موسكو-ومسقط-1101845069.html

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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025