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مجلس الأعمال الروسي العماني يوصي بتوسيع التعاون الاقتصادي بين موسكو ومسقط
مجلس الأعمال الروسي العماني يوصي بتوسيع التعاون الاقتصادي بين موسكو ومسقط
سبوتنيك عربي
صرح أنطون تسيتسينوفسكي، مدير التعاون الدولي والتنمية في مركز التصدير الروسي، على هامش فعاليات منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، بأنه "على الشركات الروسية أن... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T16:50+0000
2025-06-19T17:09+0000
روسيا
اقتصاد
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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وقال تسيتسينوفسكي خلال جلسة "روسيا - عُمان": "نرى آفاقا واعدة لمزيد من التوسع في مجالات التعاون في التقنيات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والأدوية ومستحضرات التجميل والهندسة الميكانيكية وغيرها، ونظرًا للأهمية الإقليمية للسلطنة كنافذة لدخول أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، فإننا ندرك أن عُمان ليست مجرد سوق مبيعات واعدة، بل هي أيضًا فرصة لتوطين الإنتاج الروسي على أراضي السلطنة وإنشاء مشاريع روسية عُمانية مشتركة".وأضاف تسيتسينوفسكي: "لاحظنا اهتمامًا كبيرا من جانب الشركات الروسية بتأسيس أعمال تجارية في عُمان، ونأمل في توسيع التعاون في هذا المجال مع الجانب العُماني، لا سيما وأننا على دراية ببعض المشاريع الروسية الكبيرة التي هي في مرحلة التنفيذ".وأكد مدير التعاون الدولي والتنمية في مركز التصدير الروسي، أن "مركز الأعمال الروسي مستعد للمساهمة في تعزيز التعاون التجاري الروسي العُماني باستخدام الأدوات المتاحة، بما في ذلك مجموعة واسعة من الخدمات المالية وغير المالية من تأمين المعاملات إلى ترويج السلع والخدمات في الخارج".ويعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمثابة تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا، بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري. وهو نقاش مفتوح حول القيم المشتركة التي تشكل أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب.بوغدانوف: القمة العربية في روسيا تعقد في موعدها والجميع تقريبا أكدوا المشاركةالضيوف الأجانب والمشاركون البارزون في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
https://sarabic.ae/20250619/رجل-أعمال-إماراتي-العلاقات-بين-روسيا-ودول-الخليج-تعزز-التعاون-الاقتصادي-المشترك-1101844346.html
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روسيا, اقتصاد, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
روسيا, اقتصاد, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

مجلس الأعمال الروسي العماني يوصي بتوسيع التعاون الاقتصادي بين موسكو ومسقط

16:50 GMT 19.06.2025 (تم التحديث: 17:09 GMT 19.06.2025)
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صرح أنطون تسيتسينوفسكي، مدير التعاون الدولي والتنمية في مركز التصدير الروسي، على هامش فعاليات منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، بأنه "على الشركات الروسية أن تنظر إلى عُمان، ليس فقط كسوق مبيعات واعدة، بل كفرصة لتوطين الإنتاج وإنشاء مشاريع مشتركة".
وقال تسيتسينوفسكي خلال جلسة "روسيا - عُمان": "نرى آفاقا واعدة لمزيد من التوسع في مجالات التعاون في التقنيات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والأدوية ومستحضرات التجميل والهندسة الميكانيكية وغيرها، ونظرًا للأهمية الإقليمية للسلطنة كنافذة لدخول أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، فإننا ندرك أن عُمان ليست مجرد سوق مبيعات واعدة، بل هي أيضًا فرصة لتوطين الإنتاج الروسي على أراضي السلطنة وإنشاء مشاريع روسية عُمانية مشتركة".

ووفقا له، فقد اختار مركز التصدير الروسي ومجلس الأعمال الروسي العُماني، بالفعل، مشاريع بين الكيانات المكونة لروسيا بهدف التوطين في سلطنة عمان، في إطار البرنامج المشترك "مصنع المشروع".

وأضاف تسيتسينوفسكي: "لاحظنا اهتمامًا كبيرا من جانب الشركات الروسية بتأسيس أعمال تجارية في عُمان، ونأمل في توسيع التعاون في هذا المجال مع الجانب العُماني، لا سيما وأننا على دراية ببعض المشاريع الروسية الكبيرة التي هي في مرحلة التنفيذ".
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16:29 GMT
وأكد مدير التعاون الدولي والتنمية في مركز التصدير الروسي، أن "مركز الأعمال الروسي مستعد للمساهمة في تعزيز التعاون التجاري الروسي العُماني باستخدام الأدوات المتاحة، بما في ذلك مجموعة واسعة من الخدمات المالية وغير المالية من تأمين المعاملات إلى ترويج السلع والخدمات في الخارج".

وأضاف: "بفضل شبكة اتصالات متطورة، وبناء على طلب الشركاء الأجانب، يمكننا اختيار مورّد موثوق من روسيا، وتقديم الدعم في عملية التفاوض بين الأطراف المهتمة، ما يضمن نسبة عالية من التوصل إلى اتفاقيات محددة وإبرام العقود، ويسعدنا أن زملاءنا من السلطنة مستعدون للعمل معًا بشكل وثيق لتشكيل أفضل الشركاء الواعدين من روسيا وعُمان".

ويعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمثابة تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا، بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري. وهو نقاش مفتوح حول القيم المشتركة التي تشكل أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب.
بوغدانوف: القمة العربية في روسيا تعقد في موعدها والجميع تقريبا أكدوا المشاركة
الضيوف الأجانب والمشاركون البارزون في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" 06:21 GMTПоследствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل17 يونيو, 21:13 GMT
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