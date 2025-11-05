https://sarabic.ae/20251105/مؤسسة-النفط-والغاز-الهندية-نواصل-شراء-النفط-الروسي-رغم-العقوبات-1106761740.html
أعلن أرون كومار سينغ، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية (ONGC)، أن الشركة ستواصل شراء النفط الروسي، مؤكدا التزامها بالقوانين والقواعد المسموح بها.
وأجاب سينغ على سؤال خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (ADIPEC) عما إذا كانت المؤسسة قد توقفت عن شراء النفط الروسي بسبب العقوبات، قائلا: "سنفعل كل ما هو مسموح به".
وعند سؤاله عما إذا كان مسموحا شراء النفط من التجار الذين لا يخضعون للعقوبات، قال سينغ: "في الوقت الحالي، نعم".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار في وقت سابق، إلى أن العلاقات بين روسيا والهند، تتسم بالثقة والود.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال لقائه بالرئيس بوتين، في قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في الصين هذا العام: "الهند تترقب زيارتكم في ديسمبر (كانون الأول المقبل)، والتعاون الوثيق بين بلدينا ضروري لضمان الاستقرار والازدهار العالميين".
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، صرح رئيس الوزراء الهندي، بأن بلاده "ملتزمة بمواصلة تعزيز شراكتها الاستراتيجية الخاصة والمتميزة مع روسيا"، مؤكدًا أن "الهند مستعدة للمساهمة في جهود التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية
أعلنت، في وقت سابق، فرض عقوبات ضد شركتي النفط الروسيتين العملاقتين "لوك أويل" و"روسنفط" وعدد من فروعهما، بسبب ما وصفته بـ"عدم التزام موسكو بإنهاء الصراع في أوكرانيا"، بحسب زعمها.
وصرحت روسيا، مرارا وتكرارا، بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حين اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعالة.