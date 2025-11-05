مؤسسة النفط والغاز الهندية: نواصل شراء النفط الروسي رغم العقوبات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251105/مؤسسة-النفط-والغاز-الهندية-نواصل-شراء-النفط-الروسي-رغم-العقوبات-1106761740.html
مؤسسة النفط والغاز الهندية: نواصل شراء النفط الروسي رغم العقوبات
مؤسسة النفط والغاز الهندية: نواصل شراء النفط الروسي رغم العقوبات
سبوتنيك عربي
أعلن أرون كومار سينغ، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية (ONGC)، أن الشركة ستواصل شراء النفط الروسي، مؤكدا التزامها بالقوانين... 05.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-05T11:27+0000
2025-11-05T11:27+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار الهند اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101420/20/1014202037_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_9e27e0f19c450fce57bf68511698106e.jpg
وأجاب سينغ على سؤال خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (ADIPEC) عما إذا كانت المؤسسة قد توقفت عن شراء النفط الروسي بسبب العقوبات، قائلا: "سنفعل كل ما هو مسموح به".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار في وقت سابق، إلى أن العلاقات بين روسيا والهند، تتسم بالثقة والود.وفي وقت سابق من الشهر الماضي، صرح رئيس الوزراء الهندي، بأن بلاده "ملتزمة بمواصلة تعزيز شراكتها الاستراتيجية الخاصة والمتميزة مع روسيا"، مؤكدًا أن "الهند مستعدة للمساهمة في جهود التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا".وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، في وقت سابق، فرض عقوبات ضد شركتي النفط الروسيتين العملاقتين "لوك أويل" و"روسنفط" وعدد من فروعهما، بسبب ما وصفته بـ"عدم التزام موسكو بإنهاء الصراع في أوكرانيا"، بحسب زعمها.وصرحت روسيا، مرارا وتكرارا، بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حين اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعالة.
https://sarabic.ae/20251021/ترامب-الهند-ستشتري-كميات-أقل-من-النفط-الروسي-1106261378.html
https://sarabic.ae/20251016/الخارجية-الهندية-لا-ندعم-العقوبات-البريطانية-ضد-روسيا-ونعتبر-أمن-الطاقة-أولوية-قصوى-1106081569.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101420/20/1014202037_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_71d8a48312ecc5d4c760daa06c0b23d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الهند اليوم
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الهند اليوم

مؤسسة النفط والغاز الهندية: نواصل شراء النفط الروسي رغم العقوبات

11:27 GMT 05.11.2025
© Fotolia / marrakeshhإنتاج النفط
إنتاج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
© Fotolia / marrakeshh
تابعنا عبر
أعلن أرون كومار سينغ، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية (ONGC)، أن الشركة ستواصل شراء النفط الروسي، مؤكدا التزامها بالقوانين والقواعد المسموح بها.
وأجاب سينغ على سؤال خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (ADIPEC) عما إذا كانت المؤسسة قد توقفت عن شراء النفط الروسي بسبب العقوبات، قائلا: "سنفعل كل ما هو مسموح به".

وعند سؤاله عما إذا كان مسموحا شراء النفط من التجار الذين لا يخضعون للعقوبات، قال سينغ: "في الوقت الحالي، نعم".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
ترامب: الهند ستشتري كميات أقل من النفط الروسي
21 أكتوبر, 21:43 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار في وقت سابق، إلى أن العلاقات بين روسيا والهند، تتسم بالثقة والود.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال لقائه بالرئيس بوتين، في قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في الصين هذا العام: "الهند تترقب زيارتكم في ديسمبر (كانون الأول المقبل)، والتعاون الوثيق بين بلدينا ضروري لضمان الاستقرار والازدهار العالميين".

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، صرح رئيس الوزراء الهندي، بأن بلاده "ملتزمة بمواصلة تعزيز شراكتها الاستراتيجية الخاصة والمتميزة مع روسيا"، مؤكدًا أن "الهند مستعدة للمساهمة في جهود التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا".
أسبوع الطاقة الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
الخارجية الهندية: لا ندعم العقوبات البريطانية ضد روسيا ونعتبر أمن الطاقة أولوية قصوى
16 أكتوبر, 13:21 GMT
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، في وقت سابق، فرض عقوبات ضد شركتي النفط الروسيتين العملاقتين "لوك أويل" و"روسنفط" وعدد من فروعهما، بسبب ما وصفته بـ"عدم التزام موسكو بإنهاء الصراع في أوكرانيا"، بحسب زعمها.
وصرحت روسيا، مرارا وتكرارا، بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حين اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعالة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала