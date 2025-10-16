https://sarabic.ae/20251016/الخارجية-الهندية-لا-ندعم-العقوبات-البريطانية-ضد-روسيا-ونعتبر-أمن-الطاقة-أولوية-قصوى-1106081569.html
وقال جيسوال خلال إحاطة صحفية: "أخدنا علمًا بالعقوبات الأخيرة التي أعلنتها المملكة المتحدة... نحن لا نؤيد أي عقوبات أحادية. تعتبر حكومة الهند ضمان أمن الطاقة مسؤولية ذات أهمية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها. تقوم الشركات الهندية بتأمين إمدادات الطاقة من جميع أنحاء العالم، مع مراعاة جميع ظروف السوق. ونؤكد أنه يجب عدم وجود معايير مزدوجة، خصوصًا فيما يتعلق بتجارة الطاقة".وجاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الأربعاء: "أُضيف 40 جهة [5 أفراد و35 منظمة] إلى القائمة الموحدة (العقوبات ضد روسيا)، وهي الآن خاضعة لتجميد الأصول وعقوبات على خدمات الائتمان".وأشار البيان إلى أن بريطانيا أدرجت 51 سفينة على قائمة العقوبات ضد روسيا.
الخارجية الهندية: لا ندعم العقوبات البريطانية ضد روسيا ونعتبر أمن الطاقة أولوية قصوى
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جيسوال، اليوم الخميس، بأن الهند لا تدعم العقوبات الأحادية التي فرضتها المملكة المتحدة ضد روسيا، وتعتبر ضمان أمن الطاقة أولوية قصوى.
وقال جيسوال خلال إحاطة صحفية: "أخدنا علمًا بالعقوبات الأخيرة التي أعلنتها المملكة المتحدة... نحن لا نؤيد أي عقوبات أحادية. تعتبر حكومة الهند ضمان أمن الطاقة مسؤولية ذات أهمية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها. تقوم الشركات الهندية بتأمين إمدادات الطاقة من جميع أنحاء العالم، مع مراعاة جميع ظروف السوق. ونؤكد أنه يجب عدم وجود معايير مزدوجة، خصوصًا فيما يتعلق بتجارة الطاقة".
وأعلنت وزارة الخزانة البريطانية، يوم أمس الأربعاء، أن بريطانيا أدرجت 5 أفراد و35 منظمة على قائمة العقوبات ضد روسيا.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الأربعاء: "أُضيف 40 جهة [5 أفراد و35 منظمة] إلى القائمة الموحدة (العقوبات ضد روسيا)، وهي الآن خاضعة لتجميد الأصول وعقوبات على خدمات الائتمان".
وأضاف البيان أن العقوبات فُرضت على شركتي النفط "لوك أويل" و"روسنفط" الروسيتين، بالإضافة إلى نظام بطاقات الدفع الوطني الروسي.
وأشار البيان إلى أن بريطانيا أدرجت 51 سفينة على قائمة العقوبات ضد روسيا.