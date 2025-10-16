نوفاك خلال "أسبوع الطاقة الروسي": روسيا توفر 17% من سوق الطاقة العالمي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
نوفاك خلال "أسبوع الطاقة الروسي": روسيا توفر 17% من سوق الطاقة العالمي
نوفاك خلال "أسبوع الطاقة الروسي": روسيا توفر 17% من سوق الطاقة العالمي
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن روسيا هي الرائدة عالميا في مجال الطاقة، حيث تزود أسواق الطاقة العالمية بنحو 17% من سوق الطاقة العالمي، بما في... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T12:27+0000
2025-10-16T12:27+0000
روسيا
منتدى أسبوع الطاقة الروسي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106018045_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3b66a04081127197037cd17ae5fba8ad.jpg
وقال نوفاك، في كلمته خلال المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي": "روسيا هي الرائدة عالميا، فنحن نزود أسواق الطاقة العالمية اليوم بنحو17% من إجمالي سوق الطاقة العالمي. ويشمل ذلك النفط ومنتجات البترول والغاز والغاز الطبيعي وغاز الأنابيب... والفحم، وهو مطلوب بشدة على الرغم من جميع التوقعات التي تبدو متشائمة".وأضاف بوتين خلال كلمة في الجلسة العامة للمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في العاصمة موسكو، أن "رفض الاتحاد الأوروبي لاستيراد الطاقة من روسيا أدى إلى انخفاض في الصناعة الأوروبية وارتفاع الأسعار".ويعد "منتدى أسبوع الطاقة الروسي الدولي" منصة دولية رئيسية لمناقشة اتجاهات التطور الحالية في قطاع الوقود والطاقة الحديث. ويُعقد هذا الحدث تقليديًا على أعلى مستوى، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين من شركات الطاقة الكبرى. ويجمع المنتدى ممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقادة شركات الطاقة الكبرى، وممثلين عن الحكومات والشركات الأجنبية، وعلماء وخبراء، وخبراء شباب في مجال الطاقة، وصحفيين من وسائل الإعلام الفيدرالية والإقليمية من أكثر من 80 دولة.
نوفاك خلال "أسبوع الطاقة الروسي": روسيا توفر 17% من سوق الطاقة العالمي

12:27 GMT 16.10.2025
© Sputnik فعاليات المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"
فعاليات المنتدى الدولي أسبوع الطاقة الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن روسيا هي الرائدة عالميا في مجال الطاقة، حيث تزود أسواق الطاقة العالمية بنحو 17% من سوق الطاقة العالمي، بما في ذلك النفط ومنتجات البترول والغاز والفحم.
وقال نوفاك، في كلمته خلال المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي": "روسيا هي الرائدة عالميا، فنحن نزود أسواق الطاقة العالمية اليوم بنحو17% من إجمالي سوق الطاقة العالمي. ويشمل ذلك النفط ومنتجات البترول والغاز والغاز الطبيعي وغاز الأنابيب... والفحم، وهو مطلوب بشدة على الرغم من جميع التوقعات التي تبدو متشائمة".
كما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا هي الدولة الوحيدة القادرة على إدارة سلسلة الطاقة النووية كاملة.
وأضاف بوتين خلال كلمة في الجلسة العامة للمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في العاصمة موسكو، أن "رفض الاتحاد الأوروبي لاستيراد الطاقة من روسيا أدى إلى انخفاض في الصناعة الأوروبية وارتفاع الأسعار".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة للمنتدى الدولي أسبوع الطاقة الروسي في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
بوتين: قطاع الطاقة في روسيا واحد من الأكثر خضرة في العالم
11:42 GMT
وقال بوتين في المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي": "العديد من الدول الأوروبية رفضت تحت ضغط سياسي، شراء موارد الطاقة الروسية. وقد لاحظتُ بالفعل عواقب هذا الرفض على الدول الغربية نفسها وعلى إمكاناتها الإنتاجية الاقتصادية. ونشهد الآن عواقب هذه الإجراءات في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك انخفاض حجم الأعمال الصناعية، وارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز من الخارج، وتراجع القدرة التنافسية للسلع الأوروبية والاقتصاد ككل".
ويعد "منتدى أسبوع الطاقة الروسي الدولي" منصة دولية رئيسية لمناقشة اتجاهات التطور الحالية في قطاع الوقود والطاقة الحديث. ويُعقد هذا الحدث تقليديًا على أعلى مستوى، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين من شركات الطاقة الكبرى. ويجمع المنتدى ممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقادة شركات الطاقة الكبرى، وممثلين عن الحكومات والشركات الأجنبية، وعلماء وخبراء، وخبراء شباب في مجال الطاقة، وصحفيين من وسائل الإعلام الفيدرالية والإقليمية من أكثر من 80 دولة.
