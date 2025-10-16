https://sarabic.ae/20251016/نوفاك-خلال-أسبوع-الطاقة-الروسي-روسيا-توفر-17-من-سوق-الطاقة-العالمي-1106079784.html
نوفاك خلال "أسبوع الطاقة الروسي": روسيا توفر 17% من سوق الطاقة العالمي
وقال نوفاك، في كلمته خلال المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي": "روسيا هي الرائدة عالميا، فنحن نزود أسواق الطاقة العالمية اليوم بنحو17% من إجمالي سوق الطاقة العالمي. ويشمل ذلك النفط ومنتجات البترول والغاز والغاز الطبيعي وغاز الأنابيب... والفحم، وهو مطلوب بشدة على الرغم من جميع التوقعات التي تبدو متشائمة".وأضاف بوتين خلال كلمة في الجلسة العامة للمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في العاصمة موسكو، أن "رفض الاتحاد الأوروبي لاستيراد الطاقة من روسيا أدى إلى انخفاض في الصناعة الأوروبية وارتفاع الأسعار".ويعد "منتدى أسبوع الطاقة الروسي الدولي" منصة دولية رئيسية لمناقشة اتجاهات التطور الحالية في قطاع الوقود والطاقة الحديث. ويُعقد هذا الحدث تقليديًا على أعلى مستوى، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين من شركات الطاقة الكبرى. ويجمع المنتدى ممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقادة شركات الطاقة الكبرى، وممثلين عن الحكومات والشركات الأجنبية، وعلماء وخبراء، وخبراء شباب في مجال الطاقة، وصحفيين من وسائل الإعلام الفيدرالية والإقليمية من أكثر من 80 دولة.
وقال نوفاك، في كلمته خلال المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي": "روسيا هي الرائدة عالميا، فنحن نزود أسواق الطاقة العالمية اليوم بنحو17% من إجمالي سوق الطاقة العالمي. ويشمل ذلك النفط ومنتجات البترول والغاز والغاز الطبيعي وغاز الأنابيب... والفحم، وهو مطلوب بشدة على الرغم من جميع التوقعات التي تبدو متشائمة".
كما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا هي الدولة الوحيدة القادرة على إدارة سلسلة الطاقة النووية كاملة.
وأضاف بوتين خلال كلمة في الجلسة العامة للمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في العاصمة موسكو، أن "رفض الاتحاد الأوروبي لاستيراد الطاقة من روسيا أدى إلى انخفاض في الصناعة الأوروبية وارتفاع الأسعار".
وقال بوتين في المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي": "العديد من الدول الأوروبية رفضت تحت ضغط سياسي، شراء موارد الطاقة الروسية. وقد لاحظتُ بالفعل عواقب هذا الرفض على الدول الغربية نفسها وعلى إمكاناتها الإنتاجية الاقتصادية. ونشهد الآن عواقب هذه الإجراءات في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك انخفاض حجم الأعمال الصناعية، وارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز من الخارج، وتراجع القدرة التنافسية للسلع الأوروبية والاقتصاد ككل".
ويعد "منتدى أسبوع الطاقة الروسي الدولي" منصة دولية رئيسية لمناقشة اتجاهات التطور الحالية في قطاع الوقود والطاقة الحديث. ويُعقد هذا الحدث تقليديًا على أعلى مستوى، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين من شركات الطاقة الكبرى. ويجمع المنتدى ممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقادة شركات الطاقة الكبرى، وممثلين عن الحكومات والشركات الأجنبية، وعلماء وخبراء، وخبراء شباب في مجال الطاقة، وصحفيين من وسائل الإعلام الفيدرالية والإقليمية من أكثر من 80 دولة.