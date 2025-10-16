https://sarabic.ae/20251016/نوفاك-خلال-أسبوع-الطاقة-الروسي-روسيا-توفر-17-من-سوق-الطاقة-العالمي-1106079784.html

نوفاك خلال "أسبوع الطاقة الروسي": روسيا توفر 17% من سوق الطاقة العالمي

نوفاك خلال "أسبوع الطاقة الروسي": روسيا توفر 17% من سوق الطاقة العالمي

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن روسيا هي الرائدة عالميا في مجال الطاقة، حيث تزود أسواق الطاقة العالمية بنحو 17% من سوق الطاقة العالمي، بما في... 16.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال نوفاك، في كلمته خلال المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي": "روسيا هي الرائدة عالميا، فنحن نزود أسواق الطاقة العالمية اليوم بنحو17% من إجمالي سوق الطاقة العالمي. ويشمل ذلك النفط ومنتجات البترول والغاز والغاز الطبيعي وغاز الأنابيب... والفحم، وهو مطلوب بشدة على الرغم من جميع التوقعات التي تبدو متشائمة".وأضاف بوتين خلال كلمة في الجلسة العامة للمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في العاصمة موسكو، أن "رفض الاتحاد الأوروبي لاستيراد الطاقة من روسيا أدى إلى انخفاض في الصناعة الأوروبية وارتفاع الأسعار".ويعد "منتدى أسبوع الطاقة الروسي الدولي" منصة دولية رئيسية لمناقشة اتجاهات التطور الحالية في قطاع الوقود والطاقة الحديث. ويُعقد هذا الحدث تقليديًا على أعلى مستوى، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين من شركات الطاقة الكبرى. ويجمع المنتدى ممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقادة شركات الطاقة الكبرى، وممثلين عن الحكومات والشركات الأجنبية، وعلماء وخبراء، وخبراء شباب في مجال الطاقة، وصحفيين من وسائل الإعلام الفيدرالية والإقليمية من أكثر من 80 دولة.

