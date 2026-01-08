https://sarabic.ae/20260108/الخارجية-الروسية-المنشآت-العسكرية-في-أوكرانيا-أهدافا-مشروعة-للقوات-المسلحة-الروسية--1109017767.html
الخارجية الروسية: المنشآت العسكرية في أوكرانيا أهداف مشروعة لقواتنا المسلحة
الخارجية الروسية: المنشآت العسكرية في أوكرانيا أهداف مشروعة لقواتنا المسلحة
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الوحدات والمنشآت العسكرية الموجودة في أوكرانيا ستعتبر أهدافًا قتالية مشروعة للقوات... 08.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-08T10:47+0000
2026-01-08T10:47+0000
2026-01-08T11:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698978_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_3d3bbd805f85775d577c5b72e62ef93f.jpg
وقالت زاخاروفا، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية تعليقا على خطط عدد من الدول الغربية لزيادة عسكرة أوكرانيا: "تبين أن الوثيقة بعيدة جدا عن التسوية السلمية. وهي لا تهدف إلى تحقيق سلام وأمن دائمين، بل إلى استمرار عسكرة الصراع وتصعيده. عنصرها الأساسي هو نشر بعض "القوات المتعددة الجنسيات" على الأراضي الأوكرانية، والتي سيتعين على أعضاء "التحالف" تشكيلها لتسهيل "استعادة" القوات المسلحة الأوكرانية وضمان "احتواء" روسيا بعد وقف الأعمال العدائية".وأضافت: "وفقا لتوضيحات رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي، اللذين وقعا بيانا ثلاثيا مناظرا مع زيلينسكي، بعد وقف إطلاق النار، تخطط لندن وباريس لإنشاء قواعد عسكرية خاصة بهما في أوكرانيا وبناء منشآت لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية هناك".وتابع البيان: "سيتم اعتبار جميع هذه الوحدات والمرافق أهدافا قتالية مشروعة للقوات المسلحة الروسية. تم التعبير عن هذه التحذيرات أكثر من مرة على أعلى مستوى ولا تزال سارية".وأكدت المتحدثة في البيان أن "الحل السلمي للنزاع ممكن فقط على أساس القضاء على أسبابه الجذرية، وإعادة أوكرانيا إلى وضع عدم الانحياز المحايد، وتجريدها من السلاح وتجريدها من النازية، ومراعاة حقوق الإنسان والحريات اللغوية والثقافية والدينية في كييف، والإثنية الروسية، والمواطنين الناطقين بالروسية، وممثلي الأقليات القومية، وكذلك الاعتراف بالواقع الإقليمي الحديث الذي تطور نتيجة لذلك. تجسيد حق الشعوب في تقرير المصير".وفي السادس من يناير/كانون الثاني، عُقدت قمة "تحالف الراغبين" في باريس، بحضور قادة أوروبيين، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر البيت الأبيض جاريد كوشنر، كما حضر الاجتماع وفد أوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقاً بأن روسيا ستعتبر أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية أهدافاً عسكرية مشروعة، مضيفا أنه حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام، فإن وجود القوات الأجنبية هناك سيكون غير مناسب.سياسي أوكراني: "اتفاق باريس" نذير حرب عالمية ثالثةموسكو: خطط الاتحاد الأوروبي لنشر قوات في أوكرانيا تطرف في النهج
https://sarabic.ae/20260108/مستشار-سابق-في-البنتاغون-اجتماعات-أوروبا-بشأن-أوكرانيا-أشبه-بجنازة-1109011473.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698978_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_20fc78b8ac6195580e0bdfad8f592aa5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: المنشآت العسكرية في أوكرانيا أهداف مشروعة لقواتنا المسلحة
10:47 GMT 08.01.2026 (تم التحديث: 11:06 GMT 08.01.2026)
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الوحدات والمنشآت العسكرية الموجودة في أوكرانيا ستعتبر أهدافًا قتالية مشروعة للقوات المسلحة الروسية.
وقالت زاخاروفا، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية تعليقا على خطط عدد من الدول الغربية لزيادة عسكرة أوكرانيا: "تبين أن الوثيقة بعيدة جدا عن التسوية السلمية. وهي لا تهدف إلى تحقيق سلام وأمن دائمين، بل إلى استمرار عسكرة الصراع وتصعيده. عنصرها الأساسي هو نشر بعض "القوات المتعددة الجنسيات" على الأراضي الأوكرانية، والتي سيتعين على أعضاء "التحالف" تشكيلها لتسهيل "استعادة" القوات المسلحة الأوكرانية وضمان "احتواء" روسيا بعد وقف الأعمال العدائية".
وأضافت: "وفقا لتوضيحات رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي، اللذين وقعا بيانا ثلاثيا مناظرا مع زيلينسكي، بعد وقف إطلاق النار، تخطط لندن وباريس لإنشاء قواعد عسكرية خاصة بهما في أوكرانيا وبناء منشآت لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية هناك".
وتابعت زاخاروف: "وزارة الخارجية الروسية تحذر من أن نشر وحدات عسكرية ومنشآت عسكرية ومستودعات وبنية تحتية أخرى في الدول الغربية على أراضي أوكرانيا سيعتبر تدخلا أجنبيا يشكل تهديدا مباشرا لأمن ليس فقط روسيا، ولكن أيضا الدول الأوروبية الأخرى".
وتابع البيان: "سيتم اعتبار جميع هذه الوحدات والمرافق أهدافا قتالية مشروعة للقوات المسلحة الروسية. تم التعبير عن هذه التحذيرات أكثر من مرة على أعلى مستوى ولا تزال سارية".
وأكدت المتحدثة في البيان أن "الحل السلمي للنزاع ممكن فقط على أساس القضاء على أسبابه الجذرية، وإعادة أوكرانيا إلى وضع عدم الانحياز المحايد، وتجريدها من السلاح وتجريدها من النازية، ومراعاة حقوق الإنسان والحريات اللغوية والثقافية والدينية في كييف، والإثنية الروسية، والمواطنين الناطقين بالروسية، وممثلي الأقليات القومية، وكذلك الاعتراف بالواقع الإقليمي الحديث الذي تطور نتيجة لذلك. تجسيد حق الشعوب في تقرير المصير".
وفي السادس من يناير/كانون الثاني، عُقدت قمة "تحالف الراغبين" في باريس، بحضور قادة أوروبيين، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر البيت الأبيض جاريد كوشنر، كما حضر الاجتماع وفد أوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.
في اليوم السابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن "تحالف الراغبين" قد تبنى إعلاناً بشأن نشر القوات في أوكرانيا في حال تحقيق السلام. وأكد أنه في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، ستقوم بريطانيا وفرنسا بإنشاء قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد وبناء مستودعات للمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقاً بأن روسيا ستعتبر أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية أهدافاً عسكرية مشروعة، مضيفا أنه حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام، فإن وجود القوات الأجنبية هناك سيكون غير مناسب.