الخارجية الروسية: المنشآت العسكرية في أوكرانيا أهداف مشروعة لقواتنا المسلحة

وقالت زاخاروفا، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية تعليقا على خطط عدد من الدول الغربية لزيادة عسكرة أوكرانيا: "تبين أن الوثيقة بعيدة جدا عن التسوية السلمية. وهي لا تهدف إلى تحقيق سلام وأمن دائمين، بل إلى استمرار عسكرة الصراع وتصعيده. عنصرها الأساسي هو نشر بعض "القوات المتعددة الجنسيات" على الأراضي الأوكرانية، والتي سيتعين على أعضاء "التحالف" تشكيلها لتسهيل "استعادة" القوات المسلحة الأوكرانية وضمان "احتواء" روسيا بعد وقف الأعمال العدائية".وأضافت: "وفقا لتوضيحات رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي، اللذين وقعا بيانا ثلاثيا مناظرا مع زيلينسكي، بعد وقف إطلاق النار، تخطط لندن وباريس لإنشاء قواعد عسكرية خاصة بهما في أوكرانيا وبناء منشآت لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية هناك".وتابع البيان: "سيتم اعتبار جميع هذه الوحدات والمرافق أهدافا قتالية مشروعة للقوات المسلحة الروسية. تم التعبير عن هذه التحذيرات أكثر من مرة على أعلى مستوى ولا تزال سارية".وأكدت المتحدثة في البيان أن "الحل السلمي للنزاع ممكن فقط على أساس القضاء على أسبابه الجذرية، وإعادة أوكرانيا إلى وضع عدم الانحياز المحايد، وتجريدها من السلاح وتجريدها من النازية، ومراعاة حقوق الإنسان والحريات اللغوية والثقافية والدينية في كييف، والإثنية الروسية، والمواطنين الناطقين بالروسية، وممثلي الأقليات القومية، وكذلك الاعتراف بالواقع الإقليمي الحديث الذي تطور نتيجة لذلك. تجسيد حق الشعوب في تقرير المصير".وفي السادس من يناير/كانون الثاني، عُقدت قمة "تحالف الراغبين" في باريس، بحضور قادة أوروبيين، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر البيت الأبيض جاريد كوشنر، كما حضر الاجتماع وفد أوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقاً بأن روسيا ستعتبر أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية أهدافاً عسكرية مشروعة، مضيفا أنه حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام، فإن وجود القوات الأجنبية هناك سيكون غير مناسب.سياسي أوكراني: "اتفاق باريس" نذير حرب عالمية ثالثةموسكو: خطط الاتحاد الأوروبي لنشر قوات في أوكرانيا تطرف في النهج

