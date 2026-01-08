https://sarabic.ae/20260108/موسكو-خطط-الاتحاد-الأوروبي-لنشر-قوات-في-أوكرانيا-تطرف-في-النهج-1109009267.html
موسكو: خطط الاتحاد الأوروبي لنشر قوات في أوكرانيا تطرف في النهج
سبوتنيك عربي
أكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، أن لندن وباريس لا تشاركان في مفاوضات أوكرانيا، وأن تصريحاتهما بشأن خطط نشر القوات لا تمثل سوى...
وقال ميروشنيك: "دول "التوريكا" (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) والاتحاد الأوروبي ليسا مشاركين مباشرين في المفاوضات. إنهما يحاولان التظاهر بأن اجتماعاتهما هي المنصة الرئيسية للتوصل إلى اتفاقيات، لكن هذا ليس صحيحاً على الإطلاق".وأضاف ميروشنيك أن الهدف الرئيسي لشركاء كييف الأوروبيين هو تقديم الوثيقة التي وقعوها على أنها نتيجة لاتفاقيات تم التوصل إليها، بينما هي في الواقع مجرد إعلان نوايا، كما هو مذكور في "التفاصيل الدقيقة".في السادس من يناير/كانون الثاني، عُقدت قمة "تحالف الراغبين" في باريس، بحضور قادة أوروبيين، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر البيت الأبيض جاريد كوشنر، كما حضر الاجتماع وفد أوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أي تشكيلات من هذا القبيل ستكون هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى ضرورة بدء كييف مفاوضات، إذ يتقلص هامش صنع القرار لدى أوكرانيا نتيجةً للهجمات الروسية، وأكد أن استمرار الصراع أمرٌ لا طائل منه، بل وخطير على كييف.بدورها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات أعضاء الناتو في أوكرانيا غير مقبول بشكل قاطع وينطوي على تصعيد حاد.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.إعلام: الولايات المتحدة لم توقع على إعلان بشأن الضمانات الأمنية لكييفالبيت الأبيض: ترامب يدرس "مجموعة من الخيارات" للاستحواذ على غرينلاند بما فيها الخيار العسكر
أكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، أن لندن وباريس لا تشاركان في مفاوضات أوكرانيا، وأن تصريحاتهما بشأن خطط نشر القوات لا تمثل سوى تطرفاً في نهج أحد أطراف النزاع.
وقال ميروشنيك: "دول "التوريكا" (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) والاتحاد الأوروبي ليسا مشاركين مباشرين في المفاوضات. إنهما يحاولان التظاهر بأن اجتماعاتهما هي المنصة الرئيسية للتوصل إلى اتفاقيات، لكن هذا ليس صحيحاً على الإطلاق".
وتابع لصحيفة "إزفستيا": "لم يُجرَ أي حوار أو مفاوضات بشأن هذه القضية مع الجانب الروسي. في جوهر الأمر، ما يحدث هنا هو تصعيد لنهج أحد أطراف النزاع، لا أكثر".
وأضاف ميروشنيك أن الهدف الرئيسي لشركاء كييف الأوروبيين هو تقديم الوثيقة التي وقعوها على أنها نتيجة لاتفاقيات تم التوصل إليها، بينما هي في الواقع مجرد إعلان نوايا، كما هو مذكور في "التفاصيل الدقيقة".
في السادس من يناير/كانون الثاني، عُقدت قمة "تحالف الراغبين" في باريس، بحضور قادة أوروبيين، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر البيت الأبيض جاريد كوشنر، كما حضر الاجتماع وفد أوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.
في اليوم السابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن "تحالف الراغبين" قد تبنى إعلاناً بشأن نشر القوات في أوكرانيا في حال تحقيق السلام. وأكد أنه في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، ستقوم بريطانيا وفرنسا بإنشاء قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد وبناء مستودعات للمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أي تشكيلات من هذا القبيل ستكون هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.
وصرح بوتين سابقاً بأن روسيا ستعتبر أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية أهدافاً عسكرية مشروعة، وأضاف الرئيس أنه حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام، فإن وجود القوات الأجنبية هناك سيكون غير مناسب.
وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى ضرورة بدء كييف مفاوضات، إذ يتقلص هامش صنع القرار لدى أوكرانيا نتيجةً للهجمات الروسية، وأكد أن استمرار الصراع أمرٌ لا طائل منه، بل وخطير على كييف.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات أعضاء الناتو في أوكرانيا غير مقبول بشكل قاطع وينطوي على تصعيد حاد.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.