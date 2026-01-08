https://sarabic.ae/20260108/موسكو-خطط-الاتحاد-الأوروبي-لنشر-قوات-في-أوكرانيا-تطرف-في-النهج-1109009267.html

موسكو: خطط الاتحاد الأوروبي لنشر قوات في أوكرانيا تطرف في النهج



وقال ميروشنيك: "دول "التوريكا" (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) والاتحاد الأوروبي ليسا مشاركين مباشرين في المفاوضات. إنهما يحاولان التظاهر بأن اجتماعاتهما هي المنصة الرئيسية للتوصل إلى اتفاقيات، لكن هذا ليس صحيحاً على الإطلاق".وأضاف ميروشنيك أن الهدف الرئيسي لشركاء كييف الأوروبيين هو تقديم الوثيقة التي وقعوها على أنها نتيجة لاتفاقيات تم التوصل إليها، بينما هي في الواقع مجرد إعلان نوايا، كما هو مذكور في "التفاصيل الدقيقة".في السادس من يناير/كانون الثاني، عُقدت قمة "تحالف الراغبين" في باريس، بحضور قادة أوروبيين، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر البيت الأبيض جاريد كوشنر، كما حضر الاجتماع وفد أوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أي تشكيلات من هذا القبيل ستكون هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى ضرورة بدء كييف مفاوضات، إذ يتقلص هامش صنع القرار لدى أوكرانيا نتيجةً للهجمات الروسية، وأكد أن استمرار الصراع أمرٌ لا طائل منه، بل وخطير على كييف.بدورها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات أعضاء الناتو في أوكرانيا غير مقبول بشكل قاطع وينطوي على تصعيد حاد.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.إعلام: الولايات المتحدة لم توقع على إعلان بشأن الضمانات الأمنية لكييفالبيت الأبيض: ترامب يدرس "مجموعة من الخيارات" للاستحواذ على غرينلاند بما فيها الخيار العسكر

