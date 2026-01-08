https://sarabic.ae/20260108/مستشار-سابق-في-البنتاغون-اجتماعات-أوروبا-بشأن-أوكرانيا-أشبه-بجنازة-1109011473.html

مستشار سابق في البنتاغون: اجتماعات أوروبا بشأن أوكرانيا أشبه بجنازة

مستشار سابق في البنتاغون: اجتماعات أوروبا بشأن أوكرانيا أشبه بجنازة

سبوتنيك عربي

أكد مستشار البنتاغون السابق، العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، أن محاولات أوروبا لمناقشة كيفية إنقاذ "أوكرانيا المحتضرة" تبدو عبثية ومثيرة... 08.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-08T07:16+0000

2026-01-08T07:16+0000

2026-01-08T07:16+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097850503_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8c66562209c2530d1e182e00af0cd972.jpg

وقال ماكغريغور: "نحن نعيش في زمن ينهار فيه النظام القديم. حلف الناتو ينهار. أوكرانيا تنهار. إذا كنت ستعقد اجتماعًا بشأن أوكرانيا، فكأنك ذاهب إلى جنازة، وهناك جثة ملقاة على الطاولة. ويسأل الناس: "ماذا نفعل؟" حسنًا، خذ أنت الساق. سآخذ الذراع. نحن بحاجة ماسة إلى هذه الأعضاء".في السادس من يناير/كانون الثاني، عُقدت قمة "تحالف الراغبين" في باريس، بحضور قادة أوروبيين، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر البيت الأبيض جاريد كوشنر، كما حضر الاجتماع وفد أوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.في اليوم السابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن "تحالف الراغبين" قد تبنى إعلاناً بشأن نشر القوات في أوكرانيا في حال تحقيق السلام. وأكد أنه في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، ستقوم بريطانيا وفرنسا بإنشاء قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد وبناء مستودعات للمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية.وصرح بوتين سابقاً بأن روسيا ستعتبر أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية أهدافاً عسكرية مشروعة، مضيفا أنه حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام، فإن وجود القوات الأجنبية هناك سيكون غير مناسب.وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى ضرورة بدء كييف مفاوضات، إذ يتقلص هامش صنع القرار لدى أوكرانيا نتيجةً للهجمات الروسية. وأكد أن استمرار الصراع أمرٌ لا طائل منه، بل وخطير على كييف.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.إعلام: الولايات المتحدة لم توقع على إعلان بشأن الضمانات الأمنية لكييفالبيت الأبيض: ترامب يدرس "مجموعة من الخيارات" للاستحواذ على غرينلاند بما فيها الخيار العسكر

https://sarabic.ae/20260108/موسكو-خطط-الاتحاد-الأوروبي-لنشر-قوات-في-أوكرانيا-تطرف-في-النهج-1109009267.html

https://sarabic.ae/20260106/ماكرون--تحالف-الراغبين-يتفق-على-تقنين-التزاماته-الأمنية-تجاه-أوكرانيا-1108975891.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا