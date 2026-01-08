مستشار سابق في البنتاغون: اجتماعات أوروبا بشأن أوكرانيا أشبه بجنازة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مستشار سابق في البنتاغون: اجتماعات أوروبا بشأن أوكرانيا أشبه بجنازة
وقال ماكغريغور: "نحن نعيش في زمن ينهار فيه النظام القديم. حلف الناتو ينهار. أوكرانيا تنهار. إذا كنت ستعقد اجتماعًا بشأن أوكرانيا، فكأنك ذاهب إلى جنازة، وهناك جثة ملقاة على الطاولة. ويسأل الناس: "ماذا نفعل؟" حسنًا، خذ أنت الساق. سآخذ الذراع. نحن بحاجة ماسة إلى هذه الأعضاء".في السادس من يناير/كانون الثاني، عُقدت قمة "تحالف الراغبين" في باريس، بحضور قادة أوروبيين، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر البيت الأبيض جاريد كوشنر، كما حضر الاجتماع وفد أوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.في اليوم السابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن "تحالف الراغبين" قد تبنى إعلاناً بشأن نشر القوات في أوكرانيا في حال تحقيق السلام. وأكد أنه في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، ستقوم بريطانيا وفرنسا بإنشاء قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد وبناء مستودعات للمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية.وصرح بوتين سابقاً بأن روسيا ستعتبر أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية أهدافاً عسكرية مشروعة، مضيفا أنه حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام، فإن وجود القوات الأجنبية هناك سيكون غير مناسب.وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى ضرورة بدء كييف مفاوضات، إذ يتقلص هامش صنع القرار لدى أوكرانيا نتيجةً للهجمات الروسية. وأكد أن استمرار الصراع أمرٌ لا طائل منه، بل وخطير على كييف.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.إعلام: الولايات المتحدة لم توقع على إعلان بشأن الضمانات الأمنية لكييفالبيت الأبيض: ترامب يدرس "مجموعة من الخيارات" للاستحواذ على غرينلاند بما فيها الخيار العسكر
مستشار سابق في البنتاغون: اجتماعات أوروبا بشأن أوكرانيا أشبه بجنازة

© AP Photo / Efrem Lukatskyرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وفلاديمير زيلينسكي
أكد مستشار البنتاغون السابق، العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، أن محاولات أوروبا لمناقشة كيفية إنقاذ "أوكرانيا المحتضرة" تبدو عبثية ومثيرة للسخرية.
وقال ماكغريغور: "نحن نعيش في زمن ينهار فيه النظام القديم. حلف الناتو ينهار. أوكرانيا تنهار. إذا كنت ستعقد اجتماعًا بشأن أوكرانيا، فكأنك ذاهب إلى جنازة، وهناك جثة ملقاة على الطاولة. ويسأل الناس: "ماذا نفعل؟" حسنًا، خذ أنت الساق. سآخذ الذراع. نحن بحاجة ماسة إلى هذه الأعضاء".

وتابع: "هذا هو حال أوكرانيا تقريبًا. الاتحاد الأوروبي يحتضر، إنه ينهار".

في السادس من يناير/كانون الثاني، عُقدت قمة "تحالف الراغبين" في باريس، بحضور قادة أوروبيين، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر البيت الأبيض جاريد كوشنر، كما حضر الاجتماع وفد أوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.
موسكو: خطط الاتحاد الأوروبي لنشر قوات في أوكرانيا تطرف في النهج
في اليوم السابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن "تحالف الراغبين" قد تبنى إعلاناً بشأن نشر القوات في أوكرانيا في حال تحقيق السلام. وأكد أنه في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، ستقوم بريطانيا وفرنسا بإنشاء قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد وبناء مستودعات للمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أي تشكيلات من هذا القبيل ستكون هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.

وصرح بوتين سابقاً بأن روسيا ستعتبر أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية أهدافاً عسكرية مشروعة، مضيفا أنه حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام، فإن وجود القوات الأجنبية هناك سيكون غير مناسب.
ماكرون: تحالف الراغبين يتفق على تقنين التزاماته الأمنية تجاه أوكرانيا
وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى ضرورة بدء كييف مفاوضات، إذ يتقلص هامش صنع القرار لدى أوكرانيا نتيجةً للهجمات الروسية. وأكد أن استمرار الصراع أمرٌ لا طائل منه، بل وخطير على كييف.

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات أعضاء الناتو في أوكرانيا غير مقبول بشكل قاطع وينطوي على تصعيد حاد.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
إعلام: الولايات المتحدة لم توقع على إعلان بشأن الضمانات الأمنية لكييف
البيت الأبيض: ترامب يدرس "مجموعة من الخيارات" للاستحواذ على غرينلاند بما فيها الخيار العسكر
