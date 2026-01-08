https://sarabic.ae/20260108/مستشار-سابق-في-البنتاغون-اجتماعات-أوروبا-بشأن-أوكرانيا-أشبه-بجنازة-1109011473.html
مستشار سابق في البنتاغون: اجتماعات أوروبا بشأن أوكرانيا أشبه بجنازة
مستشار سابق في البنتاغون: اجتماعات أوروبا بشأن أوكرانيا أشبه بجنازة
أكد مستشار البنتاغون السابق، العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، أن محاولات أوروبا لمناقشة كيفية إنقاذ "أوكرانيا المحتضرة" تبدو عبثية ومثيرة للسخرية.
وتابع: "هذا هو حال أوكرانيا تقريبًا. الاتحاد الأوروبي يحتضر، إنه ينهار".
وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أي تشكيلات من هذا القبيل ستكون هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات أعضاء الناتو في أوكرانيا غير مقبول بشكل قاطع وينطوي على تصعيد حاد.
وقال ماكغريغور: "نحن نعيش في زمن ينهار فيه النظام القديم. حلف الناتو ينهار. أوكرانيا تنهار. إذا كنت ستعقد اجتماعًا بشأن أوكرانيا، فكأنك ذاهب إلى جنازة، وهناك جثة ملقاة على الطاولة. ويسأل الناس: "ماذا نفعل؟" حسنًا، خذ أنت الساق. سآخذ الذراع. نحن بحاجة ماسة إلى هذه الأعضاء".
وتابع: "هذا هو حال أوكرانيا تقريبًا. الاتحاد الأوروبي يحتضر، إنه ينهار".
في السادس من يناير/كانون الثاني، عُقدت قمة "تحالف الراغبين" في باريس، بحضور قادة أوروبيين، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر البيت الأبيض جاريد كوشنر، كما حضر الاجتماع وفد أوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.
في اليوم السابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن "تحالف الراغبين" قد تبنى إعلاناً بشأن نشر القوات في أوكرانيا في حال تحقيق السلام. وأكد أنه في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، ستقوم بريطانيا وفرنسا بإنشاء قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد وبناء مستودعات للمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أي تشكيلات من هذا القبيل ستكون هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.
وصرح بوتين سابقاً بأن روسيا ستعتبر أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية أهدافاً عسكرية مشروعة، مضيفا أنه حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام، فإن وجود القوات الأجنبية هناك سيكون غير مناسب.
وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى ضرورة بدء كييف مفاوضات، إذ يتقلص هامش صنع القرار لدى أوكرانيا نتيجةً للهجمات الروسية. وأكد أن استمرار الصراع أمرٌ لا طائل منه، بل وخطير على كييف.
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات أعضاء الناتو في أوكرانيا غير مقبول بشكل قاطع وينطوي على تصعيد حاد.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.