سياسي أوكراني: "اتفاق باريس" نذير حرب عالمية ثالثة
سياسي أوكراني: "اتفاق باريس" نذير حرب عالمية ثالثة
صرح فيكتور ميدفيدتشوك، الرئيس السابق لحزب "منبر المعارضة - من أجل الحياة" المحظور في أوكرانيا، ورئيس مجلس حركة "أوكرانيا الأخرى"، أن "وثيقة دعم أوكرانيا"، التي... 07.01.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف ميدفيدتشوك، في بيان نُشر على موقع حركة "أوكرانيا الأخرى": "لقد دفع "اتفاق باريس" العالم نحو حرب عالمية ثالثة. لا بد لأي شخص عاقل يتابع وسائل الإعلام الأوروبية الرائدة أن يتساءل، لماذا لا يزال زيلينسكي، رغم قصوره العقلي وفظاظته الصارخة وطموحاته المريضة وسلسلة فضائح الفساد واسعة النطاق، مطلوبًا في أوروبا؟ والإجابة مخيبة للآمال، ولكنها قاطعة، معظم القادة السياسيين الأوروبيين لا يختلفون عنه في شيء، ويقودون أوروبا نحو كارثة لا يمكن إصلاحها، وملايين الضحايا، وتدمير دولهم".وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أي تشكيلات من هذا القبيل ستكون هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
صرح فيكتور ميدفيدتشوك، الرئيس السابق لحزب "منبر المعارضة - من أجل الحياة" المحظور في أوكرانيا، ورئيس مجلس حركة "أوكرانيا الأخرى"، أن "وثيقة دعم أوكرانيا"، التي تم الاتفاق عليها في اجتماع ما يسمى "ائتلاف الراغبين" في باريس أمس الثلاثاء، "قد قرّبت العالم من حرب عالمية ثالثة".
وأضاف ميدفيدتشوك، في بيان نُشر على موقع حركة "أوكرانيا الأخرى": "لقد دفع "اتفاق باريس" العالم نحو حرب عالمية ثالثة. لا بد لأي شخص عاقل يتابع وسائل الإعلام الأوروبية الرائدة أن يتساءل، لماذا لا يزال زيلينسكي، رغم قصوره العقلي وفظاظته الصارخة وطموحاته المريضة وسلسلة فضائح الفساد واسعة النطاق، مطلوبًا في أوروبا؟ والإجابة مخيبة للآمال، ولكنها قاطعة، معظم القادة السياسيين الأوروبيين لا يختلفون عنه في شيء، ويقودون أوروبا نحو كارثة لا يمكن إصلاحها، وملايين الضحايا، وتدمير دولهم".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن "تحالف الراغبين" قد تبنى إعلانًا بشأن "نشر قوات في أوكرانيا، في حال تحقيق السلام". وأكد أنه "في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، ستقوم بريطانيا وفرنسا بإنشاء قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد وبناء مستودعات للمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية"، على حد زعمه.
وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أي تشكيلات من هذا القبيل ستكون هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات من جيوش أعضاء الناتو في أوكرانيا، غير مقبول بشكل قاطع وينطوي على تصعيد حاد.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.