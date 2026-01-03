https://sarabic.ae/20260103/دميترييف-مسؤولة-السياسة-الخارجية-الأوروبية-تدفع-إلى-صدام-مع-روسيا-والصين-1108848361.html
دميترييف: مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية تدفع إلى صدام مع روسيا والصين
دميترييف: مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية تدفع إلى صدام مع روسيا والصين
سبوتنيك عربي
قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، إن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد... 03.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-03T04:22+0000
2026-01-03T04:22+0000
2026-01-03T04:22+0000
كيريل دميترييف
روسيا
الصين
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107897694_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1c6d87fc388d6532f379bfcddfc947c4.jpg
وجاءت تصريحات دميترييف تعليقًا على منشور لأحد المستخدمين تضمن مقطع فيديو لكالاس، تساءلت فيه عن كيفية حديث الاتحاد الأوروبي عن تحمل المخاطر المرتبطة بالصين، في وقت يعجز فيه، بحسب تعبيرها، عن ممارسة ضغط فعّال على روسيا.وكتب دميترييف على منصة "إكس": "كايا الحمقاء تريد أن يكون الاتحاد الأوروبي في حالة حرب مع روسيا ومع الصين في آن واحد".
https://sarabic.ae/20251224/دميترييف-فساد-فريق-بايدن-السبب-الرئيسي-للصراع-في-أوكرانيا-1108508528.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107897694_17:0:977:720_1920x0_80_0_0_3abda632e4456823b7e0201107182634.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كيريل دميترييف, روسيا, الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي
كيريل دميترييف, روسيا, الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي
دميترييف: مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية تدفع إلى صدام مع روسيا والصين
قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، إن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تريد دفع الاتحاد إلى مواجهة مع كل من روسيا والصين.
وجاءت تصريحات دميترييف تعليقًا على منشور لأحد المستخدمين تضمن مقطع فيديو لكالاس، تساءلت فيه عن كيفية حديث الاتحاد الأوروبي عن تحمل المخاطر المرتبطة بالصين
، في وقت يعجز فيه، بحسب تعبيرها، عن ممارسة ضغط فعّال على روسيا.
24 ديسمبر 2025, 00:29 GMT
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "كايا الحمقاء تريد أن يكون الاتحاد الأوروبي في حالة حرب مع روسيا ومع الصين في آن واحد".