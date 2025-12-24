دميترييف: فساد فريق بايدن السبب الرئيسي للصراع في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251224/دميترييف-فساد-فريق-بايدن-السبب-الرئيسي-للصراع-في-أوكرانيا-1108508528.html
دميترييف: فساد فريق بايدن السبب الرئيسي للصراع في أوكرانيا
دميترييف: فساد فريق بايدن السبب الرئيسي للصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
اعتبر المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، الثلاثاء، أن فساد فريق... 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T00:29+0000
2025-12-24T00:29+0000
جو بايدن
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106673967_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_7a116638329fa9eca0b822a4004c363d.jpg
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "فساد فريق بايدن كان العامل الرئيسي الذي أثار الصراع الأوكراني. محرّكو الحرب هم محرّكو الحرب لسبب واحد: هم يستفيدون من الحرب".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد في وقت سابق، سلفه جو بايدن على الإنفاق المفرط على أوكرانيا، واصفا إياه بالجاهل بسبب هذا التبذير.كما حمّل الرئيس الأمريكي، في 1 أغسطس/آب، إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مسؤولية استمرار النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا أن هذه الحرب "حرب بايدن وليست حربه".وقد تراجع دعم واشنطن لنظام كييف بشكل ملحوظ في عهد ترامب، بعد أن كان واسع النطاق في عهد بايدن.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
https://sarabic.ae/20251223/ترامب-يصف-بايدن-بـالأحمق-بسبب-الإنفاق-المفرط-على-أوكرانيا-1108476115.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106673967_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_aabfab0baa12c9a41af015751ff23526.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
جو بايدن, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

دميترييف: فساد فريق بايدن السبب الرئيسي للصراع في أوكرانيا

00:29 GMT 24.12.2025
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية،
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اعتبر المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، الثلاثاء، أن فساد فريق الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كان السبب الرئيسي لانطلاق الصراع في أوكرانيا.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "فساد فريق بايدن كان العامل الرئيسي الذي أثار الصراع الأوكراني. محرّكو الحرب هم محرّكو الحرب لسبب واحد: هم يستفيدون من الحرب".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب يصف بايدن بـ"الأحمق" بسبب الإنفاق المفرط على أوكرانيا
أمس, 00:34 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد في وقت سابق، سلفه جو بايدن على الإنفاق المفرط على أوكرانيا، واصفا إياه بالجاهل بسبب هذا التبذير.
كما حمّل الرئيس الأمريكي، في 1 أغسطس/آب، إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مسؤولية استمرار النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا أن هذه الحرب "حرب بايدن وليست حربه".
وقد تراجع دعم واشنطن لنظام كييف بشكل ملحوظ في عهد ترامب، بعد أن كان واسع النطاق في عهد بايدن.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала