دميترييف: فساد فريق بايدن السبب الرئيسي للصراع في أوكرانيا
دميترييف: فساد فريق بايدن السبب الرئيسي للصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
اعتبر المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، الثلاثاء، أن فساد فريق... 24.12.2025
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "فساد فريق بايدن كان العامل الرئيسي الذي أثار الصراع الأوكراني. محرّكو الحرب هم محرّكو الحرب لسبب واحد: هم يستفيدون من الحرب".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد في وقت سابق، سلفه جو بايدن على الإنفاق المفرط على أوكرانيا، واصفا إياه بالجاهل بسبب هذا التبذير.كما حمّل الرئيس الأمريكي، في 1 أغسطس/آب، إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مسؤولية استمرار النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا أن هذه الحرب "حرب بايدن وليست حربه".وقد تراجع دعم واشنطن لنظام كييف بشكل ملحوظ في عهد ترامب، بعد أن كان واسع النطاق في عهد بايدن.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
اعتبر المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، الثلاثاء، أن فساد فريق الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كان السبب الرئيسي لانطلاق الصراع في أوكرانيا.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "فساد فريق بايدن كان العامل الرئيسي الذي أثار الصراع الأوكراني. محرّكو الحرب هم محرّكو الحرب لسبب واحد: هم يستفيدون من الحرب".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد في وقت سابق، سلفه جو بايدن على الإنفاق المفرط على أوكرانيا، واصفا إياه بالجاهل بسبب هذا التبذير.
كما حمّل الرئيس الأمريكي، في 1 أغسطس/آب، إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مسؤولية استمرار النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا أن هذه الحرب "حرب بايدن وليست حربه".
وقد تراجع دعم واشنطن لنظام كييف بشكل ملحوظ في عهد ترامب، بعد أن كان واسع النطاق في عهد بايدن.
وتهدف العملية العسكرية الروسية
الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.