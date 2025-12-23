عربي
ترامب يصف بايدن بـ"الأحمق" بسبب الإنفاق المفرط على أوكرانيا
ترامب يصف بايدن بـ"الأحمق" بسبب الإنفاق المفرط على أوكرانيا
ترامب يصف بايدن بـ"الأحمق" بسبب الإنفاق المفرط على أوكرانيا

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، سلفه جو بايدن بسبب الإنفاق المفرط على أوكرانيا، واصفًا إياه بالأحمق لهذا التبذير.
وقال ترامب، في كلمة له في مقر إقامته مار-أ-لاجو بولاية فلوريدا: "نحن لا نخسر المال كما كان يحدث مع بايدن. كان ينفق المال كأحمق. لقد كان أحمقًا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
خبير أمني: إدارة بايدن أشعلت الأزمة في أوكرانيا لاستنزاف روسيا.. وترامب يعمل على تقارب مع موسكو
11 ديسمبر, 11:43 GMT
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة لم تعد تخسر المال في الصراع الأوكراني، وذلك من خلال بيع أسلحة لحلف الناتو يتم نقل جزء منها إلى كييف.
وحمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 1 أغسطس/آب، إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مسؤولية استمرار النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا أن هذه الحرب "حرب بايدن وليست حربه".
وقد تراجع دعم واشنطن لنظام كييف بشكل ملحوظ في عهد ترامب، بعد أن كان واسع النطاق في عهد بايدن.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
