انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، سلفه جو بايدن بسبب الإنفاق المفرط على أوكرانيا، واصفًا إياه بالأحمق لهذا التبذير. 23.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال ترامب، في كلمة له في مقر إقامته مار-أ-لاجو بولاية فلوريدا: "نحن لا نخسر المال كما كان يحدث مع بايدن. كان ينفق المال كأحمق. لقد كان أحمقًا".كما أشار إلى أن الولايات المتحدة لم تعد تخسر المال في الصراع الأوكراني، وذلك من خلال بيع أسلحة لحلف الناتو يتم نقل جزء منها إلى كييف.وحمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 1 أغسطس/آب، إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مسؤولية استمرار النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا أن هذه الحرب "حرب بايدن وليست حربه".وقد تراجع دعم واشنطن لنظام كييف بشكل ملحوظ في عهد ترامب، بعد أن كان واسع النطاق في عهد بايدن.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
