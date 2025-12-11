https://sarabic.ae/20251211/خبير-أمني-إدارة-بايدن-أشعلت-الأزمة-في-أوكرانيا-لاستنزاف-روسيا-وترامب-يعمل-على-تقارب-مع-موسكو-1108045410.html
خبير أمني: إدارة بايدن أشعلت الأزمة في أوكرانيا لاستنزاف روسيا.. وترامب يعمل على تقارب مع موسكو
قال العميد فيصل الحمد الخبير العسكري السعودي، إن إدارة بايدن عمدت لإشعال الأزمة في أوكرانيا استنادًا للاستراتيجية التي اعتمدتها الإدارة السابقة للأمن القومي... 11.12.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف في تصريح مع "سبوتنيك"، أن إدارة بايدن سعت إلى احتواء روسيا عسكريًا، لذلك اتجهت إلى إشعال الأزمة في أوكرانيا، بهدف إشغالها من خلال العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، والسعي للاستنزاف الاقتصادي. ولفت إلى أن ترامب يحاول التهدئة وإحلال السلام، وسيعمل على الشراكة الاقتصادية والشراكة مع روسيا بدلًا من محاولة استنزافها كما سعت إدارة بايدن. وكتب دميترييف على موقع "إكس"، اليوم الخميس: "خبر صادم: الدولة العميقة في عهد بايدن هي من أشعلت حربًا كان يمكن تجنبها في أوكرانيا"، مرفقًا المنشور بفيديو لمكالمة هاتفية نُفِّذَت كـ"مقلب"، لأحد أعمدة إدارة ترامب. وأضاف: "في مكالمة هاتفية مزيفة (مقلب)، اعترفت أماندا سالوت، مسؤولة الشؤون الأوروبية في إدارة بايدن، بما يلي": كانت الولايات المتحدة تعلم أن مجرد بيان من أوكرانيا يرفض الانضمام إلى الناتو كفيل بمنع الحرب. عرقلت الولايات المتحدة هذا البيان لتجنُّب "مكافأة" روسيا، وراهنت على استعادة أوكرانيا لأراضيها بالقوة. وحمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 1 أغسطس/آب، إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مسؤولية استمرار النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا أن هذه الحرب "حرب بايدن وليست حربه". وقد تراجع دعم واشنطن لنظام كييف بشكل ملحوظ في عهد ترامب، بعد أن كان واسع النطاق في عهد بايدن. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
قال العميد فيصل الحمد الخبير العسكري السعودي، إن إدارة بايدن عمدت لإشعال الأزمة في أوكرانيا استنادًا للاستراتيجية التي اعتمدتها الإدارة السابقة للأمن القومي والتي كانت تعتبر روسيا خصمًا.
وأضاف في تصريح مع "سبوتنيك"، أن إدارة بايدن سعت إلى احتواء روسيا
عسكريًا، لذلك اتجهت إلى إشعال الأزمة في أوكرانيا، بهدف إشغالها من خلال العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، والسعي للاستنزاف الاقتصادي.
ويرى أن إدارة ترامب تختلف في رؤيتها في التعامل مع الجانب الروسي من خلال عقد الشراكات والتقارب الاقتصادي، وهو ما لوحظ في استراتيجية الأمن الوطني الأمريكية التي تعترف بالنظام العالمي الجديد وتعدد الأقطاب.
ولفت إلى أن ترامب
يحاول التهدئة وإحلال السلام، وسيعمل على الشراكة الاقتصادية والشراكة مع روسيا بدلًا من محاولة استنزافها كما سعت إدارة بايدن.
كشف كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، عن فضيحة لإدارة بايدن، التي سمحت عمدًا بتفجير الأزمة الأوكرانية.
وكتب دميترييف على موقع "إكس"، اليوم الخميس: "خبر صادم: الدولة العميقة في عهد بايدن هي من أشعلت حربًا كان يمكن تجنبها في أوكرانيا
"، مرفقًا المنشور بفيديو لمكالمة هاتفية نُفِّذَت كـ"مقلب"، لأحد أعمدة إدارة ترامب.
وأضاف: "في مكالمة هاتفية مزيفة (مقلب)، اعترفت أماندا سالوت، مسؤولة الشؤون الأوروبية في إدارة بايدن، بما يلي": كانت الولايات المتحدة تعلم أن مجرد بيان من أوكرانيا يرفض الانضمام إلى الناتو كفيل بمنع الحرب.
عرقلت الولايات المتحدة هذا البيان لتجنُّب "مكافأة" روسيا، وراهنت على استعادة أوكرانيا لأراضيها بالقوة.
وحمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 1 أغسطس/آب، إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مسؤولية استمرار النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا أن هذه الحرب "حرب بايدن وليست حربه".
وقد تراجع دعم واشنطن لنظام كييف بشكل ملحوظ في عهد ترامب، بعد أن كان واسع النطاق في عهد بايدن.
وتهدف العملية العسكرية الروسية
الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.