https://sarabic.ae/20251211/خبير-أمني-إدارة-بايدن-أشعلت-الأزمة-في-أوكرانيا-لاستنزاف-روسيا-وترامب-يعمل-على-تقارب-مع-موسكو-1108045410.html

خبير أمني: إدارة بايدن أشعلت الأزمة في أوكرانيا لاستنزاف روسيا.. وترامب يعمل على تقارب مع موسكو

خبير أمني: إدارة بايدن أشعلت الأزمة في أوكرانيا لاستنزاف روسيا.. وترامب يعمل على تقارب مع موسكو

سبوتنيك عربي

قال العميد فيصل الحمد الخبير العسكري السعودي، إن إدارة بايدن عمدت لإشعال الأزمة في أوكرانيا استنادًا للاستراتيجية التي اعتمدتها الإدارة السابقة للأمن القومي... 11.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-11T11:43+0000

2025-12-11T11:43+0000

2025-12-11T11:43+0000

حصري

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103789479_0:0:1631:918_1920x0_80_0_0_1213672975d556d713b205696ec5403a.jpg

وأضاف في تصريح مع "سبوتنيك"، أن إدارة بايدن سعت إلى احتواء روسيا عسكريًا، لذلك اتجهت إلى إشعال الأزمة في أوكرانيا، بهدف إشغالها من خلال العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، والسعي للاستنزاف الاقتصادي. ولفت إلى أن ترامب يحاول التهدئة وإحلال السلام، وسيعمل على الشراكة الاقتصادية والشراكة مع روسيا بدلًا من محاولة استنزافها كما سعت إدارة بايدن. وكتب دميترييف على موقع "إكس"، اليوم الخميس: "خبر صادم: الدولة العميقة في عهد بايدن هي من أشعلت حربًا كان يمكن تجنبها في أوكرانيا"، مرفقًا المنشور بفيديو لمكالمة هاتفية نُفِّذَت كـ"مقلب"، لأحد أعمدة إدارة ترامب. وأضاف: "في مكالمة هاتفية مزيفة (مقلب)، اعترفت أماندا سالوت، مسؤولة الشؤون الأوروبية في إدارة بايدن، بما يلي": كانت الولايات المتحدة تعلم أن مجرد بيان من أوكرانيا يرفض الانضمام إلى الناتو كفيل بمنع الحرب. عرقلت الولايات المتحدة هذا البيان لتجنُّب "مكافأة" روسيا، وراهنت على استعادة أوكرانيا لأراضيها بالقوة. وحمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 1 أغسطس/آب، إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مسؤولية استمرار النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا أن هذه الحرب "حرب بايدن وليست حربه". وقد تراجع دعم واشنطن لنظام كييف بشكل ملحوظ في عهد ترامب، بعد أن كان واسع النطاق في عهد بايدن. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

https://sarabic.ae/20251210/خبير-الغرب-يسعى-لهدنة-مؤقتة-في-أوكرانيا-لالتقاط-الأنفاس-وروسيا-تتمسك-بشروط-السلام-1108016344.html

https://sarabic.ae/20251210/لافروف-يلقي-كلمة-في-مجلس-الفيدرالية-الروسي---عاجل--1108003884.html

https://sarabic.ae/20251208/إعلام-أوكرانيا-لا-تستحق-جر-أمريكا-إلى-حرب-مع-روسيا-1107921661.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم