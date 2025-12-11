عربي
خبير أمني: إدارة بايدن أشعلت الأزمة في أوكرانيا لاستنزاف روسيا.. وترامب يعمل على تقارب مع موسكو
خبير أمني: إدارة بايدن أشعلت الأزمة في أوكرانيا لاستنزاف روسيا.. وترامب يعمل على تقارب مع موسكو
قال العميد فيصل الحمد الخبير العسكري السعودي، إن إدارة بايدن عمدت لإشعال الأزمة في أوكرانيا استنادًا للاستراتيجية التي اعتمدتها الإدارة السابقة للأمن القومي...
وأضاف في تصريح مع "سبوتنيك"، أن إدارة بايدن سعت إلى احتواء روسيا عسكريًا، لذلك اتجهت إلى إشعال الأزمة في أوكرانيا، بهدف إشغالها من خلال العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، والسعي للاستنزاف الاقتصادي. ولفت إلى أن ترامب يحاول التهدئة وإحلال السلام، وسيعمل على الشراكة الاقتصادية والشراكة مع روسيا بدلًا من محاولة استنزافها كما سعت إدارة بايدن. وكتب دميترييف على موقع "إكس"، اليوم الخميس: "خبر صادم: الدولة العميقة في عهد بايدن هي من أشعلت حربًا كان يمكن تجنبها في أوكرانيا"، مرفقًا المنشور بفيديو لمكالمة هاتفية نُفِّذَت كـ"مقلب"، لأحد أعمدة إدارة ترامب. وأضاف: "في مكالمة هاتفية مزيفة (مقلب)، اعترفت أماندا سالوت، مسؤولة الشؤون الأوروبية في إدارة بايدن، بما يلي": كانت الولايات المتحدة تعلم أن مجرد بيان من أوكرانيا يرفض الانضمام إلى الناتو كفيل بمنع الحرب. عرقلت الولايات المتحدة هذا البيان لتجنُّب "مكافأة" روسيا، وراهنت على استعادة أوكرانيا لأراضيها بالقوة. وحمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 1 أغسطس/آب، إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مسؤولية استمرار النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا أن هذه الحرب "حرب بايدن وليست حربه". وقد تراجع دعم واشنطن لنظام كييف بشكل ملحوظ في عهد ترامب، بعد أن كان واسع النطاق في عهد بايدن. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
خبير أمني: إدارة بايدن أشعلت الأزمة في أوكرانيا لاستنزاف روسيا.. وترامب يعمل على تقارب مع موسكو

حصري
قال العميد فيصل الحمد الخبير العسكري السعودي، إن إدارة بايدن عمدت لإشعال الأزمة في أوكرانيا استنادًا للاستراتيجية التي اعتمدتها الإدارة السابقة للأمن القومي والتي كانت تعتبر روسيا خصمًا.
وأضاف في تصريح مع "سبوتنيك"، أن إدارة بايدن سعت إلى احتواء روسيا عسكريًا، لذلك اتجهت إلى إشعال الأزمة في أوكرانيا، بهدف إشغالها من خلال العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، والسعي للاستنزاف الاقتصادي.
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: الغرب يسعى لهدنة مؤقتة في أوكرانيا لالتقاط الأنفاس.. وروسيا تتمسك بشروط السلام
أمس, 12:27 GMT
ويرى أن إدارة ترامب تختلف في رؤيتها في التعامل مع الجانب الروسي من خلال عقد الشراكات والتقارب الاقتصادي، وهو ما لوحظ في استراتيجية الأمن الوطني الأمريكية التي تعترف بالنظام العالمي الجديد وتعدد الأقطاب.
ولفت إلى أن ترامب يحاول التهدئة وإحلال السلام، وسيعمل على الشراكة الاقتصادية والشراكة مع روسيا بدلًا من محاولة استنزافها كما سعت إدارة بايدن.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل بدء ساعة الحكومة في مجلس الفيدرالية الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
لافروف: روسيا سترد على نشر أي وحدات أجنبية في أوكرانيا وهي مستعدة لذلك
أمس, 07:16 GMT
كشف كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، عن فضيحة لإدارة بايدن، التي سمحت عمدًا بتفجير الأزمة الأوكرانية.
وكتب دميترييف على موقع "إكس"، اليوم الخميس: "خبر صادم: الدولة العميقة في عهد بايدن هي من أشعلت حربًا كان يمكن تجنبها في أوكرانيا"، مرفقًا المنشور بفيديو لمكالمة هاتفية نُفِّذَت كـ"مقلب"، لأحد أعمدة إدارة ترامب.
مبنى الكابيتول في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: أوكرانيا لا تستحق جر أمريكا إلى حرب مع روسيا
8 ديسمبر, 05:31 GMT
وأضاف: "في مكالمة هاتفية مزيفة (مقلب)، اعترفت أماندا سالوت، مسؤولة الشؤون الأوروبية في إدارة بايدن، بما يلي": كانت الولايات المتحدة تعلم أن مجرد بيان من أوكرانيا يرفض الانضمام إلى الناتو كفيل بمنع الحرب.
عرقلت الولايات المتحدة هذا البيان لتجنُّب "مكافأة" روسيا، وراهنت على استعادة أوكرانيا لأراضيها بالقوة.
وحمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 1 أغسطس/آب، إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مسؤولية استمرار النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا أن هذه الحرب "حرب بايدن وليست حربه".
وقد تراجع دعم واشنطن لنظام كييف بشكل ملحوظ في عهد ترامب، بعد أن كان واسع النطاق في عهد بايدن.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
