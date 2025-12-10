خبير: الغرب يسعى لهدنة مؤقتة في أوكرانيا لالتقاط الأنفاس.. وروسيا تتمسك بشروط السلام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
هل ستعود الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:01 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251210/خبير-الغرب-يسعى-لهدنة-مؤقتة-في-أوكرانيا-لالتقاط-الأنفاس-وروسيا-تتمسك-بشروط-السلام-1108016344.html
خبير: الغرب يسعى لهدنة مؤقتة في أوكرانيا لالتقاط الأنفاس.. وروسيا تتمسك بشروط السلام
خبير: الغرب يسعى لهدنة مؤقتة في أوكرانيا لالتقاط الأنفاس.. وروسيا تتمسك بشروط السلام
سبوتنيك عربي
أكد المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية فايز حوالة، أن "روسيا تعمل للوصول إلى سلام حقيقي وليس إلى هدنة مؤقتة في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "الدعوات المتكررة... 10.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-10T12:27+0000
2025-12-10T12:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصري
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/11/1072376703_0:116:2289:1403_1920x0_80_0_0_74b9da9daf4ddacdf4ea6dcb52b5789d.jpg
وقال حوالة لوكالة "سبوتنيك": "طبعا تعلمون ومنذ فترة طويلة، كانوا يحاولون أن يصلوا إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، لا سيما في الأجواء، عبر الدعوة إلى عدم استخدام الطائرات والطائرات المسيرة وعدم استخدام الصواريخ"، معتبرًا أن "هذه المطالب جاءت نتيجة الضعف والحاجة لالتقاط الأنفاس تمهيدًا لجولة جديدة من التصعيد".وأضاف حوالة: "بالتالي عملية الالتزام بالاتفاقية بالهدن بالنسبة للطرف الأوكراني وداعميه غير مجدية على الإطلاق لأنهم لم ولن يلتزموا بذلك، وبالتالي إذا أردتم اليوم أن تكون هناك هدنة طويلة الأمد أو سلام طويل الأمد، إذن لا بد من الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإقرار الشروط التي وضعتها روسيا الاتحادية لانتهاء الأزمة وليس إلى تخدير الأزمة".وختم حوالة بالتأكيد، قائلا: "لهذا السبب فإن أي حديث عن وقف مؤقت لإطلاق النار إنما هو فقط من أجل الاستعداد لمرحلة أخرى من العمليات الإرهابية، التي تقوم بها أوكرانيا والدول الغربية الداعمة لها".الدفاع الجوي الروسي يسقط 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل- وزارة الدفاعالقوات الروسية تدمر مقرين أوكرانيين للتحكم بالطائرات المسيرة قرب كونستانتينوفكا- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20251210/القوات-الروسية-تستهدف-مؤسسات-الطاقة-الصناعية-العسكرية-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1108012296.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/11/1072376703_130:0:2157:1520_1920x0_80_0_0_d28e91482196634cbba2fc0d3dada337.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, أخبار أوكرانيا
حصري, روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير: الغرب يسعى لهدنة مؤقتة في أوكرانيا لالتقاط الأنفاس.. وروسيا تتمسك بشروط السلام

12:27 GMT 10.12.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أكد المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية فايز حوالة، أن "روسيا تعمل للوصول إلى سلام حقيقي وليس إلى هدنة مؤقتة في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار ليست إلا محاولة من كييف والدول الغربية لالتقاط الأنفاس والاستعداد لمرحلة جديدة من التصعيد".
وقال حوالة لوكالة "سبوتنيك": "طبعا تعلمون ومنذ فترة طويلة، كانوا يحاولون أن يصلوا إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، لا سيما في الأجواء، عبر الدعوة إلى عدم استخدام الطائرات والطائرات المسيرة وعدم استخدام الصواريخ"، معتبرًا أن "هذه المطالب جاءت نتيجة الضعف والحاجة لالتقاط الأنفاس تمهيدًا لجولة جديدة من التصعيد".

وتابع: "روسيا أعلنت، العام الماضي، عن هدنتين إنسانيتين، إحداهما خلال فترة أعياد الميلاد، لكن أوكرانيا اخترقتهما أكثر من 5 آلاف مرة في مقابل التزام روسي تام بالتهدئة".

إطلاق صواريخ أفانغارد الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف مؤسسات الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع
09:30 GMT
وأضاف حوالة: "بالتالي عملية الالتزام بالاتفاقية بالهدن بالنسبة للطرف الأوكراني وداعميه غير مجدية على الإطلاق لأنهم لم ولن يلتزموا بذلك، وبالتالي إذا أردتم اليوم أن تكون هناك هدنة طويلة الأمد أو سلام طويل الأمد، إذن لا بد من الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإقرار الشروط التي وضعتها روسيا الاتحادية لانتهاء الأزمة وليس إلى تخدير الأزمة".

وأردف: "هم يحاولون فقط تخدير الأزمة والاستفادة من الثغرات، سواء القانونية أو المكتوبة في نص الاتفاقيات والتعابير والمصطلحات، فهي كلها أصبحت لا تجدي لأن روسيا الاتحادية، ومن تجربة اتفاقيات مينسك وحتى من تجربة سقوط الاتحاد السوفيتي والالتزام من طرف الدول الناتو بعدم التمدد شرقًا، استخلصت دروسًا كبيرة بأن هؤلاء لا يمكن على الإطلاق الثقة بهم وإنما كل شيء يجب أن يكون مكتوبًا بشكل قانوني وصارم وحازم وواضح".

وختم حوالة بالتأكيد، قائلا: "لهذا السبب فإن أي حديث عن وقف مؤقت لإطلاق النار إنما هو فقط من أجل الاستعداد لمرحلة أخرى من العمليات الإرهابية، التي تقوم بها أوكرانيا والدول الغربية الداعمة لها".
الدفاع الجوي الروسي يسقط 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر مقرين أوكرانيين للتحكم بالطائرات المسيرة قرب كونستانتينوفكا- وزارة الدفاع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала