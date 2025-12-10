https://sarabic.ae/20251210/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-20-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعات-عدة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1108001592.html

الدفاع الجوي الروسي يسقط 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل- وزارة الدفاع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية التابعة لها، اعترضت ودمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة... 10.12.2025, سبوتنيك عربي

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت ودمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 20 طائرة مسيرة أوكرانية".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قدرات منظومة الدفاع الجوي الروسية "تور-إي2"

