إصابة مدني واحد في قصف أوكراني على دونيتسك
إصابة مدني واحد في قصف أوكراني على دونيتسك
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية. 10.12.2025
موسكو –سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام "، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية، واقعتين قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... منها واحدة على محور غورلوفكا.. وأخرى على محور فولنوفاخا.وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، وردت معلومات عن إصابة مدني واحديذكر في اليوم السابق، أنه لم يتم تسجيل أي واقعة قصف.
أخبار جمهورية دونيتسك
إصابة مدني واحد في قصف أوكراني على دونيتسك
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية.
موسكو –سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام "، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية، واقعتين قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية
... منها واحدة على محور غورلوفكا.. وأخرى على محور فولنوفاخا.
وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد
يذكر في اليوم السابق، أنه لم يتم تسجيل أي واقعة قصف.