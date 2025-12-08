https://sarabic.ae/20251208/القوات-الروسية-تحرر-قرية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-وأخرى-في-مقاطعة-زابوروجيه--وزارة-الدفاع-1107927714.html

القوات الروسية تحرر تشيرفونويه في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفودانيلوفكا في زابوروجيه

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حررت قرية تشيرفونويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقرية نوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه. 08.12.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للعمليات العسكرية النشطة والحاسمة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من تحرير بلدة تشيرفونويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تمكنت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" من تحرير بلدة نوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه".وأضاف البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" مواقعها التكتيكية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فاراتشينو ويوناكوفكا وكوندراتوفكا وأليكسيفكا في مقاطعة سومي".وتابع البيان: "في اتجاه خاركوف، استهدفت القوات الروسية وحدات من ألوية المشاة الآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ستاري سالتوف وستاريتسا وفيلشا وليمان في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 205 عسكريين، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة، ونظام صواريخ مضاد للطائرات، ومدفع مدفعية فرنسي الصنع، و19 مركبة، ومحطتي رادار مضاد للبطاريات، و3 مستودعات للذخيرة والإمدادات.وأضاف البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" مواقعها على طول الحافة الأمامية للجبهة، واستمرت القوات الروسية في استهداف تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر أوسكول".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 210 عسكريين، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، كما تم تدمير 13 مركبة، و3 مدافع مدافع ميدانية ، ومحطة حرب إلكترونية و9 مستودعات ذخيرة.وتابع البيان: "نتيجة للإجراءات النشطة والحاسمة ، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحرير بلدة تشيرفونوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في في مناطق قرى ستيبانيفكا، وسيفيرسك، وبلاتونوفكا، وبيريستوك، وزفانيفكا، وبيتروفسكوي، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 145 عسكريا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و 12 شاحنة بيك آب، ومحطة حرب إلكترونية، و5مستودعات للذخيرة والعتاد.وأضاف البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "المركز" على خطوط ومواقع أكثرفائدة، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيرجيفكا وفولنوي وجريشينو ورودينسكوي وأوداشنوي وتوريتسكوي وبيليتسكوي من جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفوبافلوفكا من مقاطعة دنيبروبتروفسك".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 425 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و5 مركبات، ومحطة حرب إلكترونية.

روسيا, أخبار أوكرانيا