عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251208/القوات-الروسية-تسقط-67-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1107921195.html
القوات الروسية تسقط 67 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
القوات الروسية تسقط 67 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 67 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T05:10+0000
2025-12-08T05:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104008/49/1040084913_0:160:2100:1341_1920x0_80_0_0_1e728eadec1e430d28a683f4daa0a4ca.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 67 طائرة مسيرة أوكرانية".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تحرر بلدة كوتشيروفكا في مقاطعة خاركوف – وزارة الدفاعالقوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20251207/وزير-الدفاع-الروسي-القوات-تتقدم-بثقة-في-اتجاه-كوبيانسك-مقربة-بذلك-يوم-النصر-الكامل-1107905178.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104008/49/1040084913_50:0:2050:1500_1920x0_80_0_0_b51a41b3667c083e87fad4c2cf41b38b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

القوات الروسية تسقط 67 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع

05:10 GMT 08.12.2025
© Photo / Press Office of "Tochmash"نظام الدفاع الجوي الروسية "سوسنا"
نظام الدفاع الجوي الروسية سوسنا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© Photo / Press Office of "Tochmash"
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 67 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 67 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية الروسية، دمرت "24 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و12 فوق مقاطعة ساراتوف، و11 فوق مقاطعة روستوف، و9 فوق مقاطعة فولغوغراد، وطائرتين مسيرتين في كل من مقاطعات كورسك ولينينغراد وتولا وموسكو، وطائرة مسيرة واحدة في كل من مقاطعات كالوغا وأوريول وسمولينسك".

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الدفاع الروسي: القوات تتقدم بثقة في اتجاه كوبيانسك وتقربنا من يوم النصر الكامل
أمس, 11:46 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
القوات الروسية تحرر بلدة كوتشيروفكا في مقاطعة خاركوف – وزارة الدفاع
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع
