القوات الروسية تسقط 67 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
08.12.2025
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 67 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية الروسية، دمرت "24 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و12 فوق مقاطعة ساراتوف، و11 فوق مقاطعة روستوف، و9 فوق مقاطعة فولغوغراد، وطائرتين مسيرتين في كل من مقاطعات كورسك ولينينغراد وتولا وموسكو، وطائرة مسيرة واحدة في كل من مقاطعات كالوغا وأوريول وسمولينسك".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.