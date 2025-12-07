https://sarabic.ae/20251207/وزير-الدفاع-الروسي-القوات-تتقدم-بثقة-في-اتجاه-كوبيانسك-مقربة-بذلك-يوم-النصر-الكامل-1107905178.html
وزير الدفاع الروسي: القوات تتقدم بثقة في اتجاه كوبيانسك مقربة بذلك يوم النصر الكامل
وزير الدفاع الروسي: القوات تتقدم بثقة في اتجاه كوبيانسك مقربة بذلك يوم النصر الكامل
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الأحد، أن القوات الروسية، ومن خلال عملها المنسق مع وحدات الهجوم، تتقدم بثقة في اتجاه كوبيانسك مقربة بذلك يوم... 07.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-07T11:46+0000
2025-12-07T11:46+0000
2025-12-07T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095746902_25:0:1229:677_1920x0_80_0_0_bd4072ef4590b462df52aa60be9fff40.png
وأضاف وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف في بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية، أن جنود القوات المسلحة الروسية ، الذين يعملون بالتنسيق مع الوحدات الهجومية ، يتقدمون بثقة في اتجاه كوبيانسك ، مما يجعل يوم النصر المشترك أقرب.كما هنأ بيلاؤوسوف القوات الروسية بتحرير بلدة كوتشيروفكا في مقاطعة خاركوف، مضيفا: "أثناء تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، يقوم العسكريون في الفوجين، بإظهار الشجاعة والبسالة، بتنفيذ المهام القتالية بنجاح، وتدمير تشكيلات العدو ودفعه عن الخطوط التي يحتلها"، وفقا لبيان الوزارة.وأعرب بيلاؤوسوف عن شكره للعسكريين على تنفيذ المهام القتالية بنجاح، مؤكّدًا ثقته بأن صمودهم وإصرارهم واحترافيتهم ستضمن حماية حدود روسيا.وأضافت الوزارة: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" تدمير مجموعة العدو المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر أوسكول. ونتيجةً للعمليات النشطة التي شنتها مجموعات الهجوم التابعة للجيش السادس، تم تحرير قرية كوتشيروفكا في منطقة خاركوف".وأردفت: "واصلت قوات "الغرب" تدمير مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر أوسكول. وخسر العدو أكثر من 220 جنديا".
https://sarabic.ae/20251207/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كوتشيروفكا-في-مقاطعة-خاركوف--وزارة-الدفاع--1107900116.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095746902_175:0:1078:677_1920x0_80_0_0_0b9b6dd2b40413e142515cc925a5c794.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا
وزير الدفاع الروسي: القوات تتقدم بثقة في اتجاه كوبيانسك مقربة بذلك يوم النصر الكامل
11:46 GMT 07.12.2025 (تم التحديث: 12:11 GMT 07.12.2025)
أكد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الأحد، أن القوات الروسية، ومن خلال عملها المنسق مع وحدات الهجوم، تتقدم بثقة في اتجاه كوبيانسك مقربة بذلك يوم النصر الكامل.
وأضاف وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف في بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية، أن جنود القوات المسلحة الروسية ، الذين يعملون بالتنسيق مع الوحدات الهجومية ، يتقدمون بثقة في اتجاه كوبيانسك ، مما يجعل يوم النصر المشترك أقرب.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية عبر قناتها في "تلغرام": "أشار وزير الدفاع الروسي إلى أن العسكريين، من خلال العمل المنسق بين وحدات الهجوم، يتقدمون بثقة في اتجاه كوبيانسك، مقربين بذلك يوم النصر الكامل".
كما هنأ بيلاؤوسوف القوات الروسية بتحرير بلدة كوتشيروفكا في مقاطعة خاركوف، مضيفا: "أثناء تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، يقوم العسكريون في الفوجين، بإظهار الشجاعة والبسالة، بتنفيذ المهام القتالية بنجاح، وتدمير تشكيلات العدو ودفعه عن الخطوط التي يحتلها"، وفقا لبيان الوزارة.
وأعرب بيلاؤوسوف عن شكره للعسكريين على تنفيذ المهام القتالية بنجاح، مؤكّدًا ثقته بأن صمودهم وإصرارهم واحترافيتهم ستضمن حماية حدود روسيا.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مجموعة قوات "الغرب" الروسية حررت قرية كوتشيروفكا في مقاطعة خاركوف.
وأضافت الوزارة: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" تدمير مجموعة العدو المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر أوسكول. ونتيجةً للعمليات النشطة التي شنتها مجموعات الهجوم التابعة للجيش السادس، تم تحرير قرية كوتشيروفكا في منطقة خاركوف".
وأردفت: "واصلت قوات "الغرب" تدمير مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر أوسكول. وخسر العدو أكثر من 220 جنديا".