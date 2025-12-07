وزير الدفاع الروسي: القوات تتقدم بثقة في اتجاه كوبيانسك مقربة بذلك يوم النصر الكامل

عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
11:46 GMT 07.12.2025 (تم التحديث: 12:11 GMT 07.12.2025)
© Photo / Russian Ministry of Defenseوزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
© Photo / Russian Ministry of Defense
تابعنا عبر
أكد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الأحد، أن القوات الروسية، ومن خلال عملها المنسق مع وحدات الهجوم، تتقدم بثقة في اتجاه كوبيانسك مقربة بذلك يوم النصر الكامل.
وأضاف وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف في بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية، أن جنود القوات المسلحة الروسية ، الذين يعملون بالتنسيق مع الوحدات الهجومية ، يتقدمون بثقة في اتجاه كوبيانسك ، مما يجعل يوم النصر المشترك أقرب.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية عبر قناتها في "تلغرام": "أشار وزير الدفاع الروسي إلى أن العسكريين، من خلال العمل المنسق بين وحدات الهجوم، يتقدمون بثقة في اتجاه كوبيانسك، مقربين بذلك يوم النصر الكامل".
كما هنأ بيلاؤوسوف القوات الروسية بتحرير بلدة كوتشيروفكا في مقاطعة خاركوف، مضيفا: "أثناء تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، يقوم العسكريون في الفوجين، بإظهار الشجاعة والبسالة، بتنفيذ المهام القتالية بنجاح، وتدمير تشكيلات العدو ودفعه عن الخطوط التي يحتلها"، وفقا لبيان الوزارة.
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة كوتشيروفكا في مقاطعة خاركوف – وزارة الدفاع
09:19 GMT
وأعرب بيلاؤوسوف عن شكره للعسكريين على تنفيذ المهام القتالية بنجاح، مؤكّدًا ثقته بأن صمودهم وإصرارهم واحترافيتهم ستضمن حماية حدود روسيا.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مجموعة قوات "الغرب" الروسية حررت قرية كوتشيروفكا في مقاطعة خاركوف.
وأضافت الوزارة: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" تدمير مجموعة العدو المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر أوسكول. ونتيجةً للعمليات النشطة التي شنتها مجموعات الهجوم التابعة للجيش السادس، تم تحرير قرية كوتشيروفكا في منطقة خاركوف".
وأردفت: "واصلت قوات "الغرب" تدمير مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر أوسكول. وخسر العدو أكثر من 220 جنديا".
