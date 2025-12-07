القوات الروسية تحرر بلدة كوتشيروفكا في مقاطعة خاركوف – وزارة الدفاع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مجموعة قوات "الغرب" الروسية حررت قرية كوتشيروفكا في منطقة خاركوف.
وأضافت الوزارة: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" تدمير مجموعة العدو المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر أوسكول. ونتيجةً للعمليات النشطة التي شنتها مجموعات الهجوم التابعة للجيش السادس، تم تحرير قرية كوتشيروفكا في منطقة خاركوف".
وأردفت: "واصلت قوات "الغرب" تدمير مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر أوسكول. وخسر العدو أكثر من 220 جنديا".
القوات الروسية تسقط طائرات مسيرة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع
05:16 GMT
وأكدت الوزارة أن "وحدات من مجموعة "المركز" حررت ريفني، وتدمر القوات المسلحة الأوكرانية في ديميتروف، وتطهر غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وقالت الإدارة العسكرية الروسية في البيان: "أكملت وحدات من مجموعة قوات المركز تحرير قرية ريفني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وواصلت تدمير مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في قرية ديميتروف، وتطهير قرية جريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبينت أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 210 جنود في منطقة عمليات وحدات مجموعة القوات الشمال".
طائرة الاستطلاع دون طيار أورلان 10 تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرات روسية مسيرة تدمر نقطة انتشار للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
أمس, 05:33 GMT
وأضافت الدفاع الروسية: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلتين جويتين موجهتين، وأربعة صواريخ موجهة من طراز نبتون، و172 طائرة مسيرة."

وأوضحت أن "وحدات "الشرق" واصلت التقدم نحو دفاعات العدو، حيث خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 205 عسكريين".

وأكدت وزارة الدفاع أن "قوات دنيبرو هزمت القوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي زابوريجيا وخيرسون، وخسر العدو ما يصل إلى 45 عسكريا".
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات بوك-إم2 في مهمة قتالية في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 114 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
أمس, 04:58 GMT
وأشارت إلى أن وحدات من مجموعة قوات "المركز" واصلت تدمير مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في ديميتروف وتطهير غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأكدت الدفاع أن وحدات تجمع قوات "المركز" الروسية تمكنت من تحرير بلدة "روفنويه" في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، وألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 480 عسكريا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
سولنتسيبيك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر قاعدة لإطلاق الطائرات المسيرة البعيدة المدى في خاركوف
5 ديسمبر, 04:54 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
