https://sarabic.ae/20251207/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كوتشيروفكا-في-مقاطعة-خاركوف--وزارة-الدفاع--1107900116.html
القوات الروسية تحرر بلدة كوتشيروفكا في مقاطعة خاركوف – وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة كوتشيروفكا في مقاطعة خاركوف – وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مجموعة قوات "الغرب" الروسية حررت قرية كوتشيروفكا في منطقة خاركوف. 07.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-07T09:19+0000
2025-12-07T09:19+0000
2025-12-07T09:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094572174_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_a173f57e3f40e05df4b65e18ad2b8a26.jpg
وأضافت الوزارة: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" تدمير مجموعة العدو المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر أوسكول. ونتيجةً للعمليات النشطة التي شنتها مجموعات الهجوم التابعة للجيش السادس، تم تحرير قرية كوتشيروفكا في منطقة خاركوف".وأكدت الوزارة أن "وحدات من مجموعة "المركز" حررت ريفني، وتدمر القوات المسلحة الأوكرانية في ديميتروف، وتطهر غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية". وبينت أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 210 جنود في منطقة عمليات وحدات مجموعة القوات الشمال".وأضافت الدفاع الروسية: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلتين جويتين موجهتين، وأربعة صواريخ موجهة من طراز نبتون، و172 طائرة مسيرة." وأكدت وزارة الدفاع أن "قوات دنيبرو هزمت القوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي زابوريجيا وخيرسون، وخسر العدو ما يصل إلى 45 عسكريا".وأشارت إلى أن وحدات من مجموعة قوات "المركز" واصلت تدمير مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في ديميتروف وتطهير غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأكدت الدفاع أن وحدات تجمع قوات "المركز" الروسية تمكنت من تحرير بلدة "روفنويه" في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، وألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 480 عسكريا".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20251207/القوات-الروسية-تسقط-77-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل---وزارة-الدفاع-1107893874.html
https://sarabic.ae/20251206/طائرات-روسية-مسيرة-تدمر-نقطة-انتشار-للقوات-الأوكرانية-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر-1107869780.html
https://sarabic.ae/20251206/القوات-الروسية-تدمر-114-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1107869617.html
https://sarabic.ae/20251205/القوات-الروسية-تدمر-قاعدة-لإطلاق-الطائرات-المسيرة-البعيدة-المدى-في-خاركوف-1107828019.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094572174_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_455feeb46be91d95917fed5646f58c77.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تحرر بلدة كوتشيروفكا في مقاطعة خاركوف – وزارة الدفاع
09:19 GMT 07.12.2025 (تم التحديث: 09:57 GMT 07.12.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مجموعة قوات "الغرب" الروسية حررت قرية كوتشيروفكا في منطقة خاركوف.
وأضافت الوزارة: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" تدمير مجموعة العدو المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر أوسكول. ونتيجةً للعمليات النشطة التي شنتها مجموعات الهجوم التابعة للجيش السادس، تم تحرير قرية كوتشيروفكا في منطقة خاركوف".
وأردفت: "واصلت قوات "الغرب" تدمير مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر أوسكول. وخسر العدو أكثر من 220 جنديا".
وأكدت الوزارة أن "وحدات من مجموعة "المركز" حررت ريفني، وتدمر القوات المسلحة الأوكرانية في ديميتروف، وتطهر غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وقالت الإدارة العسكرية الروسية في البيان: "أكملت وحدات من مجموعة قوات المركز تحرير قرية ريفني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وواصلت تدمير مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في قرية ديميتروف، وتطهير قرية جريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبينت أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 210 جنود
في منطقة عمليات وحدات مجموعة القوات الشمال".
وأضافت الدفاع الروسية: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلتين جويتين موجهتين، وأربعة صواريخ موجهة من طراز نبتون، و172 طائرة مسيرة."
وأوضحت أن "وحدات "الشرق" واصلت التقدم نحو دفاعات العدو، حيث خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 205 عسكريين".
وأكدت وزارة الدفاع أن "قوات دنيبرو هزمت القوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي زابوريجيا وخيرسون
، وخسر العدو ما يصل إلى 45 عسكريا".
وأشارت إلى أن وحدات من مجموعة قوات "المركز" واصلت تدمير مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في ديميتروف وتطهير غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأكدت الدفاع أن وحدات تجمع قوات "المركز" الروسية تمكنت من تحرير بلدة "روفنويه" في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، وألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 480 عسكريا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.