الجيش الروسي يدمر ما تبقى من حامية القوات الأوكرانية شرق فولتشانسك

العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وقال مصدر لوكالة "ريا نوفوستي": "إن الجيش الروسي دمر بشكل كامل بقايا الحامية الأوكرانية في الغابات شرق فولتشانسك، والتي كانت تضم وحدات من اللواء 57 للمشاة الآلية المنفصل". وتعد فولتشانسك، أحد أهم المراكز الدفاعية التابعة للقوات الأوكرانية في شرق منطقة خاركوف، ويؤدي تحريرها إلى تعقيد كبير في خطوط الإمداد الأوكرانية على هذا المحور.وفي السياق ذاته، صرح الخبير العسكري أندريه ماروتشكو في وقت سابق، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت تقريبا مدينة فولتشانسك، حيث أصبحت 90% من أراضيها تحت السيطرة الروسية، بينما لا تزال 10% من المدينة منطقة رمادية. وأضاف: "يجري تطهير المدينة حاليا، كما يتم تدمير القوات الأوكرانية في محيطها".وأفاد الخبير العسكري نقلا عن مصادره الخاصة، أن "القوات المسلحة الأوكرانية تعيد انتشارها بشكل عاجل وتعزز خط الدفاع في منطقة فيلتشا- فوفتشانسكي خوتورا".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في الاجتماع السنوي الثاني والعشرين لـ"منتدى فالداي" الدولي للحوار، أن القوات الروسية تتقدم بثقة على طول خط التماس، وتحرير فولتشانسك هي مسألة وقت. وأكد أن العمل على إنشاء منطقة آمنة من قبل القوات الروسية يسير وفقا للخطة، وأن مدينة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية بشكل كامل. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
تابعنا عبر
أعلنت قوات الأمن الروسية أن ما تبقى من الحامية الأوكرانية، المؤلفة من وحدات تابعة للواء 57، قد تم القضاء عليها بالكامل داخل منطقة غابات شرقي مدينة فولتشانسك في إقليم خاركوف.
وقال مصدر لوكالة "ريا نوفوستي": "إن الجيش الروسي دمر بشكل كامل بقايا الحامية الأوكرانية في الغابات شرق فولتشانسك، والتي كانت تضم وحدات من اللواء 57 للمشاة الآلية المنفصل".

وكانت أجهزة الأمن الروسية قد ذكرت في وقت سابق، أن عناصر "اللواء 57" واصلوا الانسحاب من مواقعهم بعد تكبدهم خسائر كبيرة، مشيرة إلى أن عددا من المقاتلين المحبطين في هذه الوحدات سلموا أنفسهم جماعيا، بينما حاول آخرون الفرار مرتدين ملابس مدنية.

وتعد فولتشانسك، أحد أهم المراكز الدفاعية التابعة للقوات الأوكرانية في شرق منطقة خاركوف، ويؤدي تحريرها إلى تعقيد كبير في خطوط الإمداد الأوكرانية على هذا المحور.
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس الـ 1430 التابع للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبيرعسكري: القوات المسلحة الأوكرانية فقدت تقريبا مدينة فولتشانسك
27 نوفمبر, 04:31 GMT
وفي السياق ذاته، صرح الخبير العسكري أندريه ماروتشكو في وقت سابق، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت تقريبا مدينة فولتشانسك، حيث أصبحت 90% من أراضيها تحت السيطرة الروسية، بينما لا تزال 10% من المدينة منطقة رمادية.
وقال ماروتشكو: "خلال حملة التحرير، سيطر الجيش الروسي على حوالي 90% من مدينة فولتشانسك. ويقع 10% منها فعليا ضمن ما يسمى بالمنطقة الرمادية".
وأضاف: "يجري تطهير المدينة حاليا، كما يتم تدمير القوات الأوكرانية في محيطها".
جندي خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنقذ جنديا أوكرانيا بإسقاط مناشير له من طائرة مسيرة
26 نوفمبر, 19:54 GMT
وأفاد الخبير العسكري نقلا عن مصادره الخاصة، أن "القوات المسلحة الأوكرانية تعيد انتشارها بشكل عاجل وتعزز خط الدفاع في منطقة فيلتشا- فوفتشانسكي خوتورا".
وفي الأسبوع الماضي، أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف الرئيس فلاديمير بوتين، أن مقاتلي مجموعة "المركز" حرروا أكثر من 80% من مدينة فولتشانسك ويتقدمون بنجاح في الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في الاجتماع السنوي الثاني والعشرين لـ"منتدى فالداي" الدولي للحوار، أن القوات الروسية تتقدم بثقة على طول خط التماس، وتحرير فولتشانسك هي مسألة وقت.
فريق الاستعراض الجوي الروسي فرسان روسيا على متن طائرة سو-35 إس خلال عرض ديناميكي للطائرات في إطار المنتدى العسكري التقني الدولي في مطار كوبينكا الروسي في المنتدى الدولي الجيش-2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر مركز قيادة للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي
26 نوفمبر, 06:29 GMT
وأكد أن العمل على إنشاء منطقة آمنة من قبل القوات الروسية يسير وفقا للخطة، وأن مدينة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية بشكل كامل.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
