الجيش الروسي يدمر ما تبقى من حامية القوات الأوكرانية شرق فولتشانسك

الجيش الروسي يدمر ما تبقى من حامية القوات الأوكرانية شرق فولتشانسك

01.12.2025

العملية العسكرية الروسية الخاصة

وقال مصدر لوكالة "ريا نوفوستي": "إن الجيش الروسي دمر بشكل كامل بقايا الحامية الأوكرانية في الغابات شرق فولتشانسك، والتي كانت تضم وحدات من اللواء 57 للمشاة الآلية المنفصل". وتعد فولتشانسك، أحد أهم المراكز الدفاعية التابعة للقوات الأوكرانية في شرق منطقة خاركوف، ويؤدي تحريرها إلى تعقيد كبير في خطوط الإمداد الأوكرانية على هذا المحور.وفي السياق ذاته، صرح الخبير العسكري أندريه ماروتشكو في وقت سابق، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت تقريبا مدينة فولتشانسك، حيث أصبحت 90% من أراضيها تحت السيطرة الروسية، بينما لا تزال 10% من المدينة منطقة رمادية. وأضاف: "يجري تطهير المدينة حاليا، كما يتم تدمير القوات الأوكرانية في محيطها".وأفاد الخبير العسكري نقلا عن مصادره الخاصة، أن "القوات المسلحة الأوكرانية تعيد انتشارها بشكل عاجل وتعزز خط الدفاع في منطقة فيلتشا- فوفتشانسكي خوتورا".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في الاجتماع السنوي الثاني والعشرين لـ"منتدى فالداي" الدولي للحوار، أن القوات الروسية تتقدم بثقة على طول خط التماس، وتحرير فولتشانسك هي مسألة وقت. وأكد أن العمل على إنشاء منطقة آمنة من قبل القوات الروسية يسير وفقا للخطة، وأن مدينة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية بشكل كامل. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

