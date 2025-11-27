https://sarabic.ae/20251127/خبيرعسكري-القوات-المسلحة-الأوكرانية-فقدت-تقريبا-مدينة-فولتشانسك-1107534167.html
خبيرعسكري: القوات المسلحة الأوكرانية فقدت تقريبا مدينة فولتشانسك
خبيرعسكري: القوات المسلحة الأوكرانية فقدت تقريبا مدينة فولتشانسك
صرح الخبير العسكري أندريه ماروتشكو بأن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت تقريبًا مدينة فولتشانسك، حيث أصبحت 90% من أراضيها تحت السيطرة الروسية، بينما لا تزال 10٪ من المدينة منطقة رمادية.
وقال ماروتشكو: "خلال حملة التحرير، سيطر الجيش الروسي على حوالي 90% من مدينة فولتشانسك. ويقع 10% منها فعلياً ضمن ما يسمى بالمنطقة الرمادية".وأفاد الخبير العسكري نقلا عن مصادره الخاصة أن "القوات المسلحة الأوكرانية تعيد انتشارها بشكل عاجل وتعزز خط الدفاع في منطقة فيلتشا- فوفتشانسكي خوتورا".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في الاجتماع السنوي الثاني والعشرون لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، أن القوات الروسية تتقدم بثقة على طول خط التماس، و تحرير فولتشانسك هي مسألة وقت.وأكد أن العمل على إنشاء منطقة آمنة من قبل القوات الروسية يسير وفقا للخطة، وان مدينة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية بشكل كامل.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
04:31 GMT 27.11.2025 (تم التحديث: 04:33 GMT 27.11.2025)
صرح الخبير العسكري أندريه ماروتشكو بأن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت تقريبًا مدينة فولتشانسك، حيث أصبحت 90% من أراضيها تحت السيطرة الروسية، بينما لا تزال 10٪ من المدينة منطقة رمادية.
وقال ماروتشكو: "خلال حملة التحرير، سيطر الجيش الروسي على حوالي 90% من مدينة فولتشانسك. ويقع 10% منها فعلياً ضمن ما يسمى بالمنطقة الرمادية".
وأضاف: "يجري تطهير المدينة حاليا، كما يتم تدمير القوات الأوكرانية في محيطها".
وأفاد الخبير العسكري نقلا عن مصادره الخاصة أن "القوات المسلحة الأوكرانية تعيد انتشارها بشكل عاجل وتعزز خط الدفاع في منطقة فيلتشا- فوفتشانسكي خوتورا".
وفي الأسبوع الماضي، أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف الرئيس فلاديمير بوتين، أن مقاتلي مجموعة المركز حرروا أكثر من 80% من مدينة فولتشانسك ويتقدمون بنجاح في الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في الاجتماع السنوي الثاني والعشرون لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، أن القوات الروسية تتقدم بثقة على طول خط التماس، و تحرير فولتشانسك هي مسألة وقت.
وأكد أن العمل على إنشاء منطقة آمنة من قبل القوات الروسية
يسير وفقا للخطة، وان مدينة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية بشكل كامل.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.