Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
خبيرعسكري: القوات المسلحة الأوكرانية فقدت تقريبا مدينة فولتشانسك
صرح الخبير العسكري أندريه ماروتشكو بأن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت تقريبًا مدينة فولتشانسك، حيث أصبحت 90% من أراضيها تحت السيطرة الروسية، بينما لا تزال 10٪ من المدينة منطقة رمادية.
وقال ماروتشكو: "خلال حملة التحرير، سيطر الجيش الروسي على حوالي 90% من مدينة فولتشانسك. ويقع 10% منها فعلياً ضمن ما يسمى بالمنطقة الرمادية".

وأضاف: "يجري تطهير المدينة حاليا، كما يتم تدمير القوات الأوكرانية في محيطها".

جندي خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنقذ جنديا أوكرانيا بإسقاط مناشير له من طائرة مسيرة
أمس, 19:54 GMT
وأفاد الخبير العسكري نقلا عن مصادره الخاصة أن "القوات المسلحة الأوكرانية تعيد انتشارها بشكل عاجل وتعزز خط الدفاع في منطقة فيلتشا- فوفتشانسكي خوتورا".
وفي الأسبوع الماضي، أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف الرئيس فلاديمير بوتين، أن مقاتلي مجموعة المركز حرروا أكثر من 80% من مدينة فولتشانسك ويتقدمون بنجاح في الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في الاجتماع السنوي الثاني والعشرون لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، أن القوات الروسية تتقدم بثقة على طول خط التماس، و تحرير فولتشانسك هي مسألة وقت.
طائرة التدريب الروسية ياك - 152 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف منشآت بنى تحتية للطاقة والنقل تعمل لصالح قوات كييف- وزارة الدفاع
أمس, 09:54 GMT
وأكد أن العمل على إنشاء منطقة آمنة من قبل القوات الروسية يسير وفقا للخطة، وان مدينة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية بشكل كامل.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
