https://sarabic.ae/20251126/القوات-الروسية-تنقذ-جنديا-أوكرانيا-بإسقاط-مناشير-له-من-طائرة-مسيرة-1107526471.html
القوات الروسية تنقذ جنديا أوكرانيا بإسقاط مناشير له من طائرة مسيرة
القوات الروسية تنقذ جنديا أوكرانيا بإسقاط مناشير له من طائرة مسيرة
سبوتنيك عربي
أفاد أسير أوكراني، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية أنقذت حياته في مقاطعة زابووجيه، من خلال إسقاط مناشير له من طائرة مسيرة لإجلائه من المنطقة الساخنة. 26.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-26T19:54+0000
2025-11-26T19:54+0000
2025-11-26T19:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/07/1067403977_0:88:2501:1494_1920x0_80_0_0_b0c29809c716a0d5c570a9c374576a83.jpg
وقال الجندي الأوكراني الأسير ألكسندر غرابيفسكي، لوكالة "سبوتنيك": "حدث انفجار قوي وشعرت بألم شديد. رأيت دماء وجرحا غائرا. بقيت مستلقيا هناك لثلاثة أيام دون ماء أو طعام أو سجائر".وأضاف أنه بعد ساعة فقط من إسقاط الرسالة الثانية، جاء إليه جنود روس واقتادوه إلى مخبأهم، حيث أطعموه وقدموا له الإسعافات الأولية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر زاتيشيا في زابوروجيه ومنطقتين واسعتين في كراسنوأرميسك- وزارة الدفاعالقوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية قرب سيرغييفكا في جمهورية دونيتسك– وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20251126/الجيش-الروسي-يدمر-مركز-قيادة-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1107499403.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/07/1067403977_196:0:2303:1580_1920x0_80_0_0_f1a48029aacd2ca5e3dfc8a79279ba49.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تنقذ جنديا أوكرانيا بإسقاط مناشير له من طائرة مسيرة
أفاد أسير أوكراني، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية أنقذت حياته في مقاطعة زابووجيه، من خلال إسقاط مناشير له من طائرة مسيرة لإجلائه من المنطقة الساخنة.
وقال الجندي الأوكراني الأسير ألكسندر غرابيفسكي، لوكالة "سبوتنيك": "حدث انفجار قوي وشعرت بألم شديد. رأيت دماء وجرحا غائرا. بقيت مستلقيا هناك لثلاثة أيام دون ماء أو طعام أو سجائر".
وتابع: "جاءت طائرة روسية مسيرة وأسقطت رسالة تنص على التالي، "إذا كنت تريد أن تعيش، فاتبع الطائرة". أشرت إلى ساقي، فلم أستطع النهوض، فأسقطت رسالة أخرى، "جنودنا قادمون إليك الآن، لا تقاوم، لن يقتلوك".
وأضاف أنه بعد ساعة فقط من إسقاط الرسالة الثانية، جاء إليه جنود روس واقتادوه إلى مخبأهم، حيث أطعموه وقدموا له الإسعافات الأولية.
وختم، قائلا إنه "بعد إحدى هجمات الطائرات الروسية المسيرة، تخلى عنه اثنان من رفاقه الجنود، واضطر لأن يبقى وحيدا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.