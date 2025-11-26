https://sarabic.ae/20251126/الجيش-الروسي-يدمر-مركز-قيادة-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1107499403.html
الجيش الروسي يدمر مركز قيادة للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي
الجيش الروسي يدمر مركز قيادة للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا بمقاطعة نيكولاييف، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي استهدف مركز قيادة تابعا للقوات المسلحة
وأكد ليبيديف أن الضربات أدت إلى تدمير المركز إلى جانب مستودعات للطائرات المسيرة ومواقع رادار.وأوضح منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا بمقاطعة نيكولاييف، أن ضربات إضافية وقعت في منطقة دنيبروبتروفسك، حيث جرى استهداف ورش صيانة تابعة للقوات الأوكرانية وبعض مرافق البنية التحتية للسكك الحديدية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر زاتيشيا في زابوروجيه ومنطقتين واسعتين في كراسنوأرميسك- وزارة الدفاعالقوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية قرب سيرغييفكا في جمهورية دونيتسك– وزارة الدفاع
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا بمقاطعة نيكولاييف، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي استهدف مركز قيادة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.
وأكد ليبيديف أن الضربات أدت إلى تدمير المركز إلى جانب مستودعات للطائرات المسيرة ومواقع رادار.
وأضاف بأن ضربات روسية أخرى استهدفت مواقع تابعة لقوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية ومستودعات ذخيرة ومنشآت اتصالات دفاعية في مقاطعة تشيرنيغوف.
وأوضح منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا بمقاطعة نيكولاييف، أن ضربات إضافية وقعت في منطقة دنيبروبتروفسك، حيث جرى استهداف ورش صيانة تابعة للقوات الأوكرانية وبعض مرافق البنية التحتية للسكك الحديدية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.