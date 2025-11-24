عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر زاتيشيا في زابوروجيه ومنطقتين واسعتين في كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر زاتيشيا في زابوروجيه ومنطقتين واسعتين في كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدة زاتيشيا في مقاطعة زابوروجيه، ومنطقتي غورنياك وشاختيورسكي على محور كراسنوأرميسك، و148... 24.11.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
وقالت الوزارة في بيان: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، نتيجة عمليات هجومية نشطة، من تحرير بلدة زاتيشيا في مقاطعة زابوروجيه".وأضافت الوزارة: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا المحور، ما يصل إلى 245 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و11 سيارة، ورادارا إسرائيليًا من طراز رادا".تحرير مناطق واسعة في مناطق نفوذ قوات "المركز"وأردف البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات المركز مواقعها على طول خطوط النار، وألحقت خسائر بشرية ومادية بأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدات أرتيوموفكا، وتوريتسكوي، ودوبروبييا، وسيرغييفكا، وبيليتسكوي، ورودينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافلوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.في بلدة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، حررت مجموعات هجومية تابعة للجيش الثاني منطقتي غورنياك وشاختيورسكي بالكامل، وتواصل تطهير بلدة ريفني في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي بلدة ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات الهجوم التابعة للجيش 51، طرد العدو من منطقتي فوستوتشني وزابادني والجزء الجنوبي من المدينة، وتمّ تحرير 148 مبنى.وتابع البيان: "خسر العدو أكثر من 135 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و17 سيارة، ومدفعي ميدان، إحداهما وحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "بالادين" أمريكية الصنع عيار 155 ملم، ومستودعين للذخيرة والإمدادات، في منطقة نفوذ قوات الشمال".وأردف، أن وحدات مجموعة قوة "الغرب" حسنت مواقعها التكتيكية، ودحرت وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات كوتشيروفكا، وغلوشكوفكا، وكوريلوفكا، وبوغوسلافكا، ونيتشفولودوفكا، ونوفي مير، وبودولي في مقاطعة خاركوف، وكراسني ليمان، وديبروفا، ودروبيشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأردف الوزارة في البيان: "خسر العدو أكثر من 235 جنديًا، وعربتين قتاليتين مدرعتين، و19 مركبة، وقطعة مدفعية، كما دُمر 3 مستودعات للإمدادات والوقود، في مناطق نفوذ قوات الجنوب".وجاء في البيان: "في منطقة نفوذ قوات دنيبر، بلغت خسائر قوات كييف أكثر من 70 جنديًا، وعربتين قتاليتين مدرعتين، و21 سيارة، ومدفع ميدان، و7 محطات حرب إلكترونية، و6 مستودعات للذخيرة والإمدادات والوقود".الضربات التكتيكية والدفاع الجوياستهدف الطيران التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، منشآت الطاقة والنقل والبنية التحتية للموانئ الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مستودعات الذخيرة ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة.وختم البيان: "أسقطت وسائط الدفاع الجوي 345 طائرة أوكرانية مسيرة (خلال الـ24 الساعة الماضية)".راجمة "أوراغان" الروسية تنسف مراكز التحكم بالطائرات الأوكرانية المسيرة في زابوروجيهالقوات الروسية تدمر 3 مراكز اتصالات تابعة للقوات الأوكرانية في كونستانتينوفكا
القوات الروسية تحرر زاتيشيا في زابوروجيه ومنطقتين واسعتين في كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع

09:52 GMT 24.11.2025 (تم التحديث: 10:37 GMT 24.11.2025)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationدبابة روسية توجه ضربات دقيقة على أهداف أوكرانية على محور أريتوموفسك
دبابة روسية توجه ضربات دقيقة على أهداف أوكرانية على محور أريتوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدة زاتيشيا في مقاطعة زابوروجيه، ومنطقتي غورنياك وشاختيورسكي على محور كراسنوأرميسك، و148 مبنى في بلدة ديميتروف، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة في بيان: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، نتيجة عمليات هجومية نشطة، من تحرير بلدة زاتيشيا في مقاطعة زابوروجيه".
وأضافت الوزارة: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا المحور، ما يصل إلى 245 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و11 سيارة، ورادارا إسرائيليًا من طراز رادا".

تحرير مناطق واسعة في مناطق نفوذ قوات "المركز"

وأردف البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات المركز مواقعها على طول خطوط النار، وألحقت خسائر بشرية ومادية بأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدات أرتيوموفكا، وتوريتسكوي، ودوبروبييا، وسيرغييفكا، وبيليتسكوي، ورودينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافلوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
لحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
استنفار أوكراني بسبب اقتراب القوات الروسية من تحرير فولشانسك
04:17 GMT
في بلدة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، حررت مجموعات هجومية تابعة للجيش الثاني منطقتي غورنياك وشاختيورسكي بالكامل، وتواصل تطهير بلدة ريفني في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتم صد 8 هجمات شنّاها لواءا الهجوم المحمولان جوا 82 و95، وفوج الهجوم 425 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، انطلاقاً من منطقة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، بهدف تخليص مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة، وتم تحييد ما يصل إلى 35 جندياً أوكرانياً، وتدمير ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم 113.

وفي بلدة ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات الهجوم التابعة للجيش 51، طرد العدو من منطقتي فوستوتشني وزابادني والجزء الجنوبي من المدينة، وتمّ تحرير 148 مبنى.

خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، دتم تحييد ما يصل إلى 250 جندياً أوكرانياً، وناقلتا جند مدرعتان، وشاحنة بيك آب، وقطعتا مدفعية ميدانية في قطاع كراسنوأرميسك، وفي المجمل، خسر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة قوات المركز أكثر من 425 عسكريًا، و6 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك سيارة مدرعة من طراز همفي أمريكية الصنع، و10 سيارات، ومدفع أمريكي من طراز "إم- 777" عيار 155 ملم.

مركبة مدرعة إنتيرناشيونال ماكس برو من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، التي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
هجوم أوكراني مضاد لمجموعة عسكرية أوكرانية ينتهي بتدمير القوات الروسية لنصف تعدادها
04:26 GMT
وتابع البيان: "خسر العدو أكثر من 135 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و17 سيارة، ومدفعي ميدان، إحداهما وحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "بالادين" أمريكية الصنع عيار 155 ملم، ومستودعين للذخيرة والإمدادات، في منطقة نفوذ قوات الشمال".
وأردف، أن وحدات مجموعة قوة "الغرب" حسنت مواقعها التكتيكية، ودحرت وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات كوتشيروفكا، وغلوشكوفكا، وكوريلوفكا، وبوغوسلافكا، ونيتشفولودوفكا، ونوفي مير، وبودولي في مقاطعة خاركوف، وكراسني ليمان، وديبروفا، ودروبيشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 230 جنديًا، وناقلتي جند مدرعتين، إحداهما ناقلة جند مدرعة أمريكية من طراز إم 113، و5 مركبات قتالية مدرعة، منها 3 مركبات مدرعة أمريكية الصنع من طراز همفي، و28 سيارة، ومدفعين ذاتيي الحركة، وقاذفة صواريخ متعددة من طراز إي بي أر- 40، رومانية الصنع، و9 محطات حرب إلكترونية، كما تم تدمير 5 مستودعات ذخيرة.

مشاهد من عمل اطقم الهاون لمجموعات قوات المركز في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القوات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف منشآت بنية تحتية للطاقة والنقل والموانئ تعمل لصالح قوات كييف– الدفاع الروسية
10:13 GMT
وأردف الوزارة في البيان: "خسر العدو أكثر من 235 جنديًا، وعربتين قتاليتين مدرعتين، و19 مركبة، وقطعة مدفعية، كما دُمر 3 مستودعات للإمدادات والوقود، في مناطق نفوذ قوات الجنوب".
وجاء في البيان: "في منطقة نفوذ قوات دنيبر، بلغت خسائر قوات كييف أكثر من 70 جنديًا، وعربتين قتاليتين مدرعتين، و21 سيارة، ومدفع ميدان، و7 محطات حرب إلكترونية، و6 مستودعات للذخيرة والإمدادات والوقود".

الضربات التكتيكية والدفاع الجوي

استهدف الطيران التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، منشآت الطاقة والنقل والبنية التحتية للموانئ الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مستودعات الذخيرة ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة.
وختم البيان: "أسقطت وسائط الدفاع الجوي 345 طائرة أوكرانية مسيرة (خلال الـ24 الساعة الماضية)".
راجمة "أوراغان" الروسية تنسف مراكز التحكم بالطائرات الأوكرانية المسيرة في زابوروجيه
القوات الروسية تدمر 3 مراكز اتصالات تابعة للقوات الأوكرانية في كونستانتينوفكا
