القوات الروسية تحرر زاتيشيا في زابوروجيه ومنطقتين واسعتين في كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدة زاتيشيا في مقاطعة زابوروجيه، ومنطقتي غورنياك وشاختيورسكي على محور كراسنوأرميسك، و148... 24.11.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الوزارة في بيان: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، نتيجة عمليات هجومية نشطة، من تحرير بلدة زاتيشيا في مقاطعة زابوروجيه".وأضافت الوزارة: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا المحور، ما يصل إلى 245 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و11 سيارة، ورادارا إسرائيليًا من طراز رادا".تحرير مناطق واسعة في مناطق نفوذ قوات "المركز"وأردف البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات المركز مواقعها على طول خطوط النار، وألحقت خسائر بشرية ومادية بأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدات أرتيوموفكا، وتوريتسكوي، ودوبروبييا، وسيرغييفكا، وبيليتسكوي، ورودينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافلوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.في بلدة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، حررت مجموعات هجومية تابعة للجيش الثاني منطقتي غورنياك وشاختيورسكي بالكامل، وتواصل تطهير بلدة ريفني في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي بلدة ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات الهجوم التابعة للجيش 51، طرد العدو من منطقتي فوستوتشني وزابادني والجزء الجنوبي من المدينة، وتمّ تحرير 148 مبنى.وتابع البيان: "خسر العدو أكثر من 135 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و17 سيارة، ومدفعي ميدان، إحداهما وحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "بالادين" أمريكية الصنع عيار 155 ملم، ومستودعين للذخيرة والإمدادات، في منطقة نفوذ قوات الشمال".وأردف، أن وحدات مجموعة قوة "الغرب" حسنت مواقعها التكتيكية، ودحرت وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات كوتشيروفكا، وغلوشكوفكا، وكوريلوفكا، وبوغوسلافكا، ونيتشفولودوفكا، ونوفي مير، وبودولي في مقاطعة خاركوف، وكراسني ليمان، وديبروفا، ودروبيشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأردف الوزارة في البيان: "خسر العدو أكثر من 235 جنديًا، وعربتين قتاليتين مدرعتين، و19 مركبة، وقطعة مدفعية، كما دُمر 3 مستودعات للإمدادات والوقود، في مناطق نفوذ قوات الجنوب".وجاء في البيان: "في منطقة نفوذ قوات دنيبر، بلغت خسائر قوات كييف أكثر من 70 جنديًا، وعربتين قتاليتين مدرعتين، و21 سيارة، ومدفع ميدان، و7 محطات حرب إلكترونية، و6 مستودعات للذخيرة والإمدادات والوقود".الضربات التكتيكية والدفاع الجوياستهدف الطيران التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، منشآت الطاقة والنقل والبنية التحتية للموانئ الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مستودعات الذخيرة ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة.وختم البيان: "أسقطت وسائط الدفاع الجوي 345 طائرة أوكرانية مسيرة (خلال الـ24 الساعة الماضية)".راجمة "أوراغان" الروسية تنسف مراكز التحكم بالطائرات الأوكرانية المسيرة في زابوروجيهالقوات الروسية تدمر 3 مراكز اتصالات تابعة للقوات الأوكرانية في كونستانتينوفكا

