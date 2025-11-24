https://sarabic.ae/20251124/القوات-الروسية-تحرر-زاتيشيا-في-مقاطعة-زابوروجيه-ومنطقتي--جورنياك-وشاختيورسكي-في-كراسنوأرميسك--1107436726.html
القوات الروسية تحرر زاتيشيا في زابوروجيه ومنطقتين واسعتين في كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر زاتيشيا في زابوروجيه ومنطقتين واسعتين في كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدة زاتيشيا في مقاطعة زابوروجيه، ومنطقتي غورنياك وشاختيورسكي على محور كراسنوأرميسك، و148... 24.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-24T09:52+0000
2025-11-24T09:52+0000
2025-11-24T10:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083364317_0:0:1039:584_1920x0_80_0_0_cce8f3ae5ff0ce9d4f5a25f40e2319ee.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، نتيجة عمليات هجومية نشطة، من تحرير بلدة زاتيشيا في مقاطعة زابوروجيه".وأضافت الوزارة: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا المحور، ما يصل إلى 245 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و11 سيارة، ورادارا إسرائيليًا من طراز رادا".تحرير مناطق واسعة في مناطق نفوذ قوات "المركز"وأردف البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات المركز مواقعها على طول خطوط النار، وألحقت خسائر بشرية ومادية بأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدات أرتيوموفكا، وتوريتسكوي، ودوبروبييا، وسيرغييفكا، وبيليتسكوي، ورودينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافلوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.في بلدة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، حررت مجموعات هجومية تابعة للجيش الثاني منطقتي غورنياك وشاختيورسكي بالكامل، وتواصل تطهير بلدة ريفني في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي بلدة ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات الهجوم التابعة للجيش 51، طرد العدو من منطقتي فوستوتشني وزابادني والجزء الجنوبي من المدينة، وتمّ تحرير 148 مبنى.وتابع البيان: "خسر العدو أكثر من 135 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و17 سيارة، ومدفعي ميدان، إحداهما وحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "بالادين" أمريكية الصنع عيار 155 ملم، ومستودعين للذخيرة والإمدادات، في منطقة نفوذ قوات الشمال".وأردف، أن وحدات مجموعة قوة "الغرب" حسنت مواقعها التكتيكية، ودحرت وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات كوتشيروفكا، وغلوشكوفكا، وكوريلوفكا، وبوغوسلافكا، ونيتشفولودوفكا، ونوفي مير، وبودولي في مقاطعة خاركوف، وكراسني ليمان، وديبروفا، ودروبيشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأردف الوزارة في البيان: "خسر العدو أكثر من 235 جنديًا، وعربتين قتاليتين مدرعتين، و19 مركبة، وقطعة مدفعية، كما دُمر 3 مستودعات للإمدادات والوقود، في مناطق نفوذ قوات الجنوب".وجاء في البيان: "في منطقة نفوذ قوات دنيبر، بلغت خسائر قوات كييف أكثر من 70 جنديًا، وعربتين قتاليتين مدرعتين، و21 سيارة، ومدفع ميدان، و7 محطات حرب إلكترونية، و6 مستودعات للذخيرة والإمدادات والوقود".الضربات التكتيكية والدفاع الجوياستهدف الطيران التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، منشآت الطاقة والنقل والبنية التحتية للموانئ الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مستودعات الذخيرة ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة.وختم البيان: "أسقطت وسائط الدفاع الجوي 345 طائرة أوكرانية مسيرة (خلال الـ24 الساعة الماضية)".راجمة "أوراغان" الروسية تنسف مراكز التحكم بالطائرات الأوكرانية المسيرة في زابوروجيهالقوات الروسية تدمر 3 مراكز اتصالات تابعة للقوات الأوكرانية في كونستانتينوفكا
https://sarabic.ae/20251124/استنفار-أوكراني-بسبب-اقتراب-القوات-الروسية-من-تحرير-فولشانسك-1107429578.html
https://sarabic.ae/20251124/هجوم-أوكراني-مضاد-لمجموعة-عسكرية-أوكرانية-ينتهي-بتدمير-القوات-الروسية-لنصف-تعدادها-1107429734.html
https://sarabic.ae/20251124/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-بنية-تحتية-للطاقة-والنقل-والموانئ-تعمل-لصالح-قوات-كييف-الدفاع-الروسية---1107437580.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083364317_43:0:822:584_1920x0_80_0_0_67681ee6bda76b5d0a040d0aecc8d40c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
القوات الروسية تحرر زاتيشيا في زابوروجيه ومنطقتين واسعتين في كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع
09:52 GMT 24.11.2025 (تم التحديث: 10:37 GMT 24.11.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدة زاتيشيا في مقاطعة زابوروجيه، ومنطقتي غورنياك وشاختيورسكي على محور كراسنوأرميسك، و148 مبنى في بلدة ديميتروف، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة في بيان: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، نتيجة عمليات هجومية نشطة، من تحرير بلدة زاتيشيا في مقاطعة زابوروجيه".
وأضافت الوزارة: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا المحور، ما يصل إلى 245 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و11 سيارة، ورادارا إسرائيليًا من طراز رادا".
تحرير مناطق واسعة في مناطق نفوذ قوات "المركز"
وأردف البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات المركز مواقعها على طول خطوط النار، وألحقت خسائر بشرية ومادية بأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدات أرتيوموفكا، وتوريتسكوي، ودوبروبييا، وسيرغييفكا، وبيليتسكوي، ورودينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافلوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
في بلدة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، حررت مجموعات هجومية تابعة للجيش الثاني منطقتي غورنياك وشاختيورسكي بالكامل، وتواصل تطهير بلدة ريفني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد 8 هجمات شنّاها لواءا الهجوم المحمولان جوا 82 و95، وفوج الهجوم 425 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، انطلاقاً من منطقة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، بهدف تخليص مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة، وتم تحييد ما يصل إلى 35 جندياً أوكرانياً، وتدمير ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم 113.
وفي بلدة ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات الهجوم التابعة للجيش 51، طرد العدو من منطقتي فوستوتشني وزابادني والجزء الجنوبي من المدينة، وتمّ تحرير 148 مبنى.
خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، دتم تحييد ما يصل إلى 250 جندياً أوكرانياً، وناقلتا جند مدرعتان، وشاحنة بيك آب، وقطعتا مدفعية ميدانية في قطاع كراسنوأرميسك، وفي المجمل، خسر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة قوات المركز أكثر من 425 عسكريًا، و6 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك سيارة مدرعة من طراز همفي أمريكية الصنع، و10 سيارات، ومدفع أمريكي من طراز "إم- 777" عيار 155 ملم.
وتابع البيان: "خسر العدو أكثر من 135 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و17 سيارة، ومدفعي ميدان، إحداهما وحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "بالادين" أمريكية الصنع عيار 155 ملم، ومستودعين للذخيرة والإمدادات، في منطقة نفوذ قوات الشمال".
وأردف، أن وحدات مجموعة قوة "الغرب" حسنت مواقعها التكتيكية، ودحرت وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات كوتشيروفكا، وغلوشكوفكا، وكوريلوفكا، وبوغوسلافكا، ونيتشفولودوفكا، ونوفي مير، وبودولي في مقاطعة خاركوف، وكراسني ليمان، وديبروفا، ودروبيشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 230 جنديًا، وناقلتي جند مدرعتين، إحداهما ناقلة جند مدرعة أمريكية من طراز إم 113، و5 مركبات قتالية مدرعة، منها 3 مركبات مدرعة أمريكية الصنع من طراز همفي، و28 سيارة، ومدفعين ذاتيي الحركة، وقاذفة صواريخ متعددة من طراز إي بي أر- 40، رومانية الصنع، و9 محطات حرب إلكترونية، كما تم تدمير 5 مستودعات ذخيرة.
وأردف الوزارة في البيان: "خسر العدو أكثر من 235 جنديًا، وعربتين قتاليتين مدرعتين، و19 مركبة، وقطعة مدفعية، كما دُمر 3 مستودعات للإمدادات والوقود، في مناطق نفوذ قوات الجنوب".
وجاء في البيان: "في منطقة نفوذ قوات دنيبر، بلغت خسائر قوات كييف أكثر من 70 جنديًا، وعربتين قتاليتين مدرعتين، و21 سيارة، ومدفع ميدان، و7 محطات حرب إلكترونية، و6 مستودعات للذخيرة والإمدادات والوقود".
الضربات التكتيكية والدفاع الجوي
استهدف الطيران التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، منشآت الطاقة والنقل والبنية التحتية للموانئ الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مستودعات الذخيرة ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة.
وختم البيان: "أسقطت وسائط الدفاع الجوي 345 طائرة أوكرانية مسيرة (خلال الـ24 الساعة الماضية)".