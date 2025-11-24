https://sarabic.ae/20251124/هجوم-أوكراني-مضاد-لمجموعة-عسكرية-أوكرانية-ينتهي-بتدمير-القوات-الروسية-لنصف-تعدادها-1107429734.html
هجوم أوكراني مضاد لمجموعة عسكرية أوكرانية ينتهي بتدمير القوات الروسية لنصف تعدادها
صرحت مصادر في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن نصف المجموعة الهجومية التابعة للواء 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية قد دمر بالقرب من أليكسييفكا في مقاطعة...
وأضاف المصدر، اليوم الاثنين: "شن العدو هجوما مضادا باتجاه أليكسييفكا باستخدام قوات من اللواء 71 المنفصل".وتابع المصدر خلال حديثة مع "سبوتنيك": وخلال القصف الناري المشترك، تم تدمير 50% من المجموعة الهجومية.
صرحت مصادر في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن نصف المجموعة الهجومية التابعة للواء 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية قد دمر بالقرب من أليكسييفكا في مقاطعة سومي.
وأضاف المصدر، اليوم الاثنين: "شن العدو هجوما مضادا باتجاه أليكسييفكا باستخدام قوات من اللواء 71 المنفصل".
وتابع المصدر خلال حديثة مع "سبوتنيك": وخلال القصف الناري المشترك، تم تدمير 50% من المجموعة الهجومية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني
، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.