استنفار أوكراني بسبب اقتراب القوات الروسية من تحرير فولشانسك
أفادت مصادر عسكرية روسية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تنشر تعزيزات عاجلة للحفاظ على مواقعها في بلدة فولشانسك بمقاطعة خاركوف. 24.11.2025
وأفاد المصدر للوكالة بأن "قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تنشر تعزيزات عاجلة للحفاظ على مواقعها في فولشانسك، وعلى وجه التحديد، تم نشر فوج الهجوم المنفصل 225 وكتيبة الاستطلاع المنفصلة 48 في منطقة قرية فيلتشا".وحسب المصدر، سيُعقّد تحرير القوات الروسية لها بشكل كبير العمليات اللوجستية للجيش الأوكراني، في هذا القطاع من الجبهة.وأبلغ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، الرئيس فلاديمير بوتين يوم الخميس الماضي أن مقاتلي مجموعة قوات "المركز" قد حرروا أكثر من 80% من فولشانسك.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تتقدم في مدينة فولشانسك بمقاطعة خاركوف - غيراسيموف
وأفاد المصدر للوكالة بأن "قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تنشر تعزيزات عاجلة للحفاظ على مواقعها في فولشانسك، وعلى وجه التحديد، تم نشر فوج الهجوم المنفصل 225 وكتيبة الاستطلاع المنفصلة 48 في منطقة قرية فيلتشا".
وتعد فولشانسك واحدة من أهم المراكز الدفاعية للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
وحسب المصدر، سيُعقّد تحرير القوات الروسية لها بشكل كبير العمليات اللوجستية للجيش الأوكراني، في هذا القطاع من الجبهة.
وأبلغ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، الرئيس فلاديمير بوتين يوم الخميس الماضي أن مقاتلي مجموعة قوات "المركز" قد حرروا أكثر من 80% من فولشانسك.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني
، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.