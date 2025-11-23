https://sarabic.ae/20251123/القوات-الروسية-تحرر-ثلاث-بلدات-في-دنيبروبتروفسك-ودونيتسك--وزارة-الدفاع--1107415187.html

القوات الروسية تحرر ثلاث بلدات في دنيبروبتروفسك ودونيتسك- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات التابعة لها، حررت بلدة بتروفسكويه، في جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لبلدتي تيخوي وأوترادنوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك،... 23.11.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات الجنوب، بلدة بتروفسكويه، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأردفت الوزارة: "خسر العدوفي منطقة نفوذ قوات الجنوب، أكثر من 225 جنديا، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة من طراز ماكس برو أمريكية الصنع، و19 سيارة، ومدفعين، كما دُمر رادار استطلاع جوي من طراز "رادا أر بي إس- 42"، إسرائيلي الصنع، وأربع محطات حرب إلكترونية، وأربعة مستودعات ذخيرة، ومستودعان للإمدادات".وأضاف البيان: "نتيجة لعمليات هجومية مكثفة، حررت وحدات من مجموعة قوات الشرق، بلدتي تيخويه وأوترادنويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".كما دحرت وحدات من مجموعة قوة "الشمال" تشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات أندرييفكا، وفاراتشينو، ومالا ريبيتسا في مقاطعة سومي ومدينة سومي.وعلى محور خاركوف، تم استهداف وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات تيرنوفايا، وإيزبيتسكوي، وفيلتشا في مقاطعة خاركوف.وأردف البيان: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 140 جندياً، و10 سيارات، ومحطتي حرب إلكترونية، وثلاثة مستودعات ذخيرة".وسيطرت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، على مواقع وخطوط هامة، وألحقت خسائر في الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالقرب من قرى أرتيوموفكا، وتوريتسكوي، وبيليتسكوي، ونوفي دونباس، وكوتشيريف يار، ورودينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا وإيفانيفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.وفي كراسنوارميسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل مجموعات الهجوم التابعة للجيش الثاني تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في منطقتي تسينترالني وغورنياك الصغيرتين وفي المنطقة الصناعية الغربية.وتجري عملية تطهير في قرية ريفني بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم صد سبع هجمات شنّها فوج الهجوم 425، واللواء الآلي 32، ولواء الهجوم المجوقل 95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، من منطقة بلدة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، بهدف تخليص المجموعة المحاصرة من القوات المسلحة الأوكرانية.وفي بلدة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات الهجوم التابعة للجيش 51 طرد العدو من الجناحين الشرقي والغربي، والجزء الجنوبي من المدينة.خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تحييد ما يصل إلى 210 عسكريين أوكرانيين، في كراسنوأرميسك، وتم تجمير ثلاث ناقلات جند مدرعة، وسبع مركبات قتالية مدرعة، ومدفع ميدان، وأربع سيارات.وتابع البيان: "تم تحييد ما يصل إلى 75 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و16 سيارة، ومدفعي ميدان، وسبع محطات حرب إلكترونية، ومستودع وقود، ومستودعي إمداد، في منطقة نفوذ قوات دنيبر".الضربات الجماعية والدفاع الجويودمر الطيران التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منظومة صواريخ إس-300 المضاد للطائرات، وضربت منشآت أوكرانية للوقود والطاقة والبنية التحتية للنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة.أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة جوية موجهة، ونظام صواريخ متعدد الإطلاق من طراز هيمارس أمريكي الصنع، و140 طائرة.القوات الروسية تدمر 75 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاعرئيس جمهورية دونيتسك لـ"سبوتنيك": القوات الروسية توسع نطاق سيطرتها في كونستانتينوفكا

روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري