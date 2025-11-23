عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251123/القوات-الروسية-تحرر-ثلاث-بلدات-في-دنيبروبتروفسك-ودونيتسك--وزارة-الدفاع--1107415187.html
القوات الروسية تحرر ثلاث بلدات في دنيبروبتروفسك ودونيتسك- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر ثلاث بلدات في دنيبروبتروفسك ودونيتسك- وزارة الدفاع
2025-11-23T09:29+0000
2025-11-23T10:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0c/1086000498_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a8dbc501a212b822c3c1fc907d1b8a3.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات الجنوب، بلدة بتروفسكويه، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأردفت الوزارة: "خسر العدوفي منطقة نفوذ قوات الجنوب، أكثر من 225 جنديا، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة من طراز ماكس برو أمريكية الصنع، و19 سيارة، ومدفعين، كما دُمر رادار استطلاع جوي من طراز "رادا أر بي إس- 42"، إسرائيلي الصنع، وأربع محطات حرب إلكترونية، وأربعة مستودعات ذخيرة، ومستودعان للإمدادات".وأضاف البيان: "نتيجة لعمليات هجومية مكثفة، حررت وحدات من مجموعة قوات الشرق، بلدتي تيخويه وأوترادنويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".كما دحرت وحدات من مجموعة قوة "الشمال" تشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات أندرييفكا، وفاراتشينو، ومالا ريبيتسا في مقاطعة سومي ومدينة سومي.وعلى محور خاركوف، تم استهداف وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات تيرنوفايا، وإيزبيتسكوي، وفيلتشا في مقاطعة خاركوف.وأردف البيان: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 140 جندياً، و10 سيارات، ومحطتي حرب إلكترونية، وثلاثة مستودعات ذخيرة".وسيطرت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، على مواقع وخطوط هامة، وألحقت خسائر في الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالقرب من قرى أرتيوموفكا، وتوريتسكوي، وبيليتسكوي، ونوفي دونباس، وكوتشيريف يار، ورودينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا وإيفانيفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.وفي كراسنوارميسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل مجموعات الهجوم التابعة للجيش الثاني تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في منطقتي تسينترالني وغورنياك الصغيرتين وفي المنطقة الصناعية الغربية.وتجري عملية تطهير في قرية ريفني بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم صد سبع هجمات شنّها فوج الهجوم 425، واللواء الآلي 32، ولواء الهجوم المجوقل 95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، من منطقة بلدة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، بهدف تخليص المجموعة المحاصرة من القوات المسلحة الأوكرانية.وفي بلدة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات الهجوم التابعة للجيش 51 طرد العدو من الجناحين الشرقي والغربي، والجزء الجنوبي من المدينة.خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تحييد ما يصل إلى 210 عسكريين أوكرانيين، في كراسنوأرميسك، وتم تجمير ثلاث ناقلات جند مدرعة، وسبع مركبات قتالية مدرعة، ومدفع ميدان، وأربع سيارات.وتابع البيان: "تم تحييد ما يصل إلى 75 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و16 سيارة، ومدفعي ميدان، وسبع محطات حرب إلكترونية، ومستودع وقود، ومستودعي إمداد، في منطقة نفوذ قوات دنيبر".الضربات الجماعية والدفاع الجويودمر الطيران التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منظومة صواريخ إس-300 المضاد للطائرات، وضربت منشآت أوكرانية للوقود والطاقة والبنية التحتية للنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة.أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة جوية موجهة، ونظام صواريخ متعدد الإطلاق من طراز هيمارس أمريكي الصنع، و140 طائرة.القوات الروسية تدمر 75 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاعرئيس جمهورية دونيتسك لـ"سبوتنيك": القوات الروسية توسع نطاق سيطرتها في كونستانتينوفكا
https://sarabic.ae/20251123/القوات-الأوكرانية-تستهدف-عناصرها-الفارين-بالمسيرات-1107409740.html
https://sarabic.ae/20251122/رئيس-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-الوضع-في-كراسنوأرميسك-يتدهور-بشكل-مطرد-بالنسبة-للعدو-1107386816.html
https://sarabic.ae/20251123/القوات-الروسية-تدمر-5-نقاط-تحكم-للطائرات-المسيرة-الأوكرانية-قرب-كونستانتينوفكا--الدفاع-الروسية-1107411269.html
الأخبار
ar_EG
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0c/1086000498_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cfb4b3f19c611bc0e511ac3be4b8dd2.jpg
1920
1920
true
القوات الروسية تحرر ثلاث بلدات في دنيبروبتروفسك ودونيتسك- وزارة الدفاع

09:29 GMT 23.11.2025 (تم التحديث: 10:03 GMT 23.11.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات "يوجني" (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات التابعة لها، حررت بلدة بتروفسكويه، في جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لبلدتي تيخوي وأوترادنوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وتكبيد القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر جسيمة على جميع جبهات العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات الجنوب، بلدة بتروفسكويه، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأردفت الوزارة: "خسر العدوفي منطقة نفوذ قوات الجنوب، أكثر من 225 جنديا، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة من طراز ماكس برو أمريكية الصنع، و19 سيارة، ومدفعين، كما دُمر رادار استطلاع جوي من طراز "رادا أر بي إس- 42"، إسرائيلي الصنع، وأربع محطات حرب إلكترونية، وأربعة مستودعات ذخيرة، ومستودعان للإمدادات".
وأضاف البيان: "نتيجة لعمليات هجومية مكثفة، حررت وحدات من مجموعة قوات الشرق، بلدتي تيخويه وأوترادنويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة نفوذ قوات "الشرق" ما يصل إلى 225 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و12 سيارة، ومدفع ميداني، ومحطة حرب إلكترونية.

استسلام عسكريو اللواء 25 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية للجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تستهدف عناصرها الفارين بالمسيرات
04:18 GMT
كما دحرت وحدات من مجموعة قوة "الشمال" تشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات أندرييفكا، وفاراتشينو، ومالا ريبيتسا في مقاطعة سومي ومدينة سومي.
وعلى محور خاركوف، تم استهداف وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات تيرنوفايا، وإيزبيتسكوي، وفيلتشا في مقاطعة خاركوف.
وأردف البيان: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 140 جندياً، و10 سيارات، ومحطتي حرب إلكترونية، وثلاثة مستودعات ذخيرة".
وبلغت خسائر العدو، نتيجة المعارك مع قوات "الغرب"، ما يصل إلى 220 جنديًا، ودبابة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة (منها مركبتا هامفي أمريكيتا الصنع، وأخرى من طراز سيناتور كندية الصنع)، و17 سيارة، و11 محطة حرب إلكترونية، كما دُمرت أربعة مستودعات ذخيرة.
وسيطرت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، على مواقع وخطوط هامة، وألحقت خسائر في الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالقرب من قرى أرتيوموفكا، وتوريتسكوي، وبيليتسكوي، ونوفي دونباس، وكوتشيريف يار، ورودينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا وإيفانيفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وفي كراسنوارميسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل مجموعات الهجوم التابعة للجيش الثاني تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في منطقتي تسينترالني وغورنياك الصغيرتين وفي المنطقة الصناعية الغربية.
وتجري عملية تطهير في قرية ريفني بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم صد سبع هجمات شنّها فوج الهجوم 425، واللواء الآلي 32، ولواء الهجوم المجوقل 95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، من منطقة بلدة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، بهدف تخليص المجموعة المحاصرة من القوات المسلحة الأوكرانية.
طائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تطلق مصائد حرارية بعد إطلاقها النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية: الوضع في كراسنوأرميسك يتدهور بشكل مطرد بالنسبة للعدو
أمس, 04:36 GMT

وتم تحييد ما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا، وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز M113، ومركبتين مدرعتين من طراز "قوزاق"، خلال صد الهجوم.

وفي بلدة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات الهجوم التابعة للجيش 51 طرد العدو من الجناحين الشرقي والغربي، والجزء الجنوبي من المدينة.
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تحييد ما يصل إلى 210 عسكريين أوكرانيين، في كراسنوأرميسك، وتم تجمير ثلاث ناقلات جند مدرعة، وسبع مركبات قتالية مدرعة، ومدفع ميدان، وأربع سيارات.
وفي المجمل، بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة قوات المركز أكثر من 435 عسكريًا، وأربع ناقلات جند مدرعة، منها ثلاث ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم- 113"، وناقلة جند مدرعة سويدية الصنع من طراز "فايكينغ"، و10 مركبات قتالية مدرعة، و12 سيارة، وقطعة مدفعية.
وتابع البيان: "تم تحييد ما يصل إلى 75 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و16 سيارة، ومدفعي ميدان، وسبع محطات حرب إلكترونية، ومستودع وقود، ومستودعي إمداد، في منطقة نفوذ قوات دنيبر".
مدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 5 نقاط تحكم للطائرات المسيرة الأوكرانية قرب كونستانتينوفكا – الدفاع الروسية
07:00 GMT

الضربات الجماعية والدفاع الجوي

ودمر الطيران التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منظومة صواريخ إس-300 المضاد للطائرات، وضربت منشآت أوكرانية للوقود والطاقة والبنية التحتية للنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة.
أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة جوية موجهة، ونظام صواريخ متعدد الإطلاق من طراز هيمارس أمريكي الصنع، و140 طائرة.
القوات الروسية تدمر 75 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع
رئيس جمهورية دونيتسك لـ"سبوتنيك": القوات الروسية توسع نطاق سيطرتها في كونستانتينوفكا
