رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية: الوضع في كراسنوأرميسك يتدهور بشكل مطرد بالنسبة للعدو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251122/رئيس-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-الوضع-في-كراسنوأرميسك-يتدهور-بشكل-مطرد-بالنسبة-للعدو-1107386816.html
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية: الوضع في كراسنوأرميسك يتدهور بشكل مطرد بالنسبة للعدو
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية: الوضع في كراسنوأرميسك يتدهور بشكل مطرد بالنسبة للعدو
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم السبت، بأن مدينة كراسنوأرميسك، قاب قوسين أو أدنى من التحرير الكامل من قبل القوات المسلحة الروسية، التي... 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T04:36+0000
2025-11-22T04:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار جمهورية دونيتسك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068543126_0:132:2100:1313_1920x0_80_0_0_524da36b24f5551000f9e0b5dc10d6a8.jpg
وأضاف بوشيلين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "ينصب تركيز الجميع الآن على تجمع كراسنوآرميسك-ديميتروفسك، باختصار، العدو محاصر هناك، ووحداتنا تواصل سحقه".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، أن وحدات مجموعة قوات "المركز"، سيطرت على مواقع هامة في كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تواصل المجموعات الهجومية للجيش 2 تدمير التشكيلات المحاصرة للقوات المسلحة الأوكرانية في الأحياء، وكذلك في المنطقة الصناعية الغربية.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدتين في خاركوف ودنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20251120/جنود-روس-يواجهون-مسيرات-أوكرانية-وجها-لوجه-ويسقطونها-فيديو-1107328686.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068543126_318:0:2077:1319_1920x0_80_0_0_08751ac233108317347443e91d846a84.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك

رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية: الوضع في كراسنوأرميسك يتدهور بشكل مطرد بالنسبة للعدو

04:36 GMT 22.11.2025
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تطلق مصائد حرارية بعد إطلاقها النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
طائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تطلق مصائد حرارية بعد إطلاقها النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم السبت، بأن مدينة كراسنوأرميسك، قاب قوسين أو أدنى من التحرير الكامل من قبل القوات المسلحة الروسية، التي تسيطر على السواد الأعظم من المدينة.
وأضاف بوشيلين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "ينصب تركيز الجميع الآن على تجمع كراسنوآرميسك-ديميتروفسك، باختصار، العدو محاصر هناك، ووحداتنا تواصل سحقه".

وأردف: في كراسنوارميسك نفسها، أكثر من 75% من المدينة تحت سيطرة قواتنا المسلحة بالفعل، والوضع يتدهور باطراد بالنسبة للعدو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، أن وحدات مجموعة قوات "المركز"، سيطرت على مواقع هامة في كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تواصل المجموعات الهجومية للجيش 2 تدمير التشكيلات المحاصرة للقوات المسلحة الأوكرانية في الأحياء، وكذلك في المنطقة الصناعية الغربية.
جنود روس يواجهون مسيرات أوكرانية وجها لوجه ويسقطونها - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنود روس يواجهون مسيرات أوكرانية "وجها لوجه" ويسقطونها... فيديو
20 نوفمبر, 13:55 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحرر بلدتين في خاركوف ودنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала