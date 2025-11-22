https://sarabic.ae/20251122/رئيس-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-الوضع-في-كراسنوأرميسك-يتدهور-بشكل-مطرد-بالنسبة-للعدو-1107386816.html
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية: الوضع في كراسنوأرميسك يتدهور بشكل مطرد بالنسبة للعدو
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية: الوضع في كراسنوأرميسك يتدهور بشكل مطرد بالنسبة للعدو
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم السبت، بأن مدينة كراسنوأرميسك، قاب قوسين أو أدنى من التحرير الكامل من قبل القوات المسلحة الروسية، التي... 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T04:36+0000
2025-11-22T04:36+0000
2025-11-22T04:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار جمهورية دونيتسك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068543126_0:132:2100:1313_1920x0_80_0_0_524da36b24f5551000f9e0b5dc10d6a8.jpg
وأضاف بوشيلين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "ينصب تركيز الجميع الآن على تجمع كراسنوآرميسك-ديميتروفسك، باختصار، العدو محاصر هناك، ووحداتنا تواصل سحقه".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، أن وحدات مجموعة قوات "المركز"، سيطرت على مواقع هامة في كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تواصل المجموعات الهجومية للجيش 2 تدمير التشكيلات المحاصرة للقوات المسلحة الأوكرانية في الأحياء، وكذلك في المنطقة الصناعية الغربية.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدتين في خاركوف ودنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20251120/جنود-روس-يواجهون-مسيرات-أوكرانية-وجها-لوجه-ويسقطونها-فيديو-1107328686.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068543126_318:0:2077:1319_1920x0_80_0_0_08751ac233108317347443e91d846a84.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية: الوضع في كراسنوأرميسك يتدهور بشكل مطرد بالنسبة للعدو
أفاد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم السبت، بأن مدينة كراسنوأرميسك، قاب قوسين أو أدنى من التحرير الكامل من قبل القوات المسلحة الروسية، التي تسيطر على السواد الأعظم من المدينة.
وأضاف بوشيلين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "ينصب تركيز الجميع الآن على تجمع كراسنوآرميسك-ديميتروفسك، باختصار، العدو محاصر هناك، ووحداتنا تواصل سحقه".
وأردف: في كراسنوارميسك نفسها، أكثر من 75% من المدينة تحت سيطرة قواتنا المسلحة بالفعل، والوضع يتدهور باطراد بالنسبة للعدو.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، أن وحدات مجموعة قوات "المركز"، سيطرت على مواقع هامة في كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تواصل المجموعات الهجومية للجيش 2 تدمير التشكيلات المحاصرة للقوات المسلحة الأوكرانية في الأحياء، وكذلك في المنطقة الصناعية الغربية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.