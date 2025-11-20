جنود روس يواجهون مسيرات أوكرانية "وجها لوجه" ويسقطونها... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير يدعو إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مشروع القرار الأمريكي حول غزة: صياغة غامضة و غياب لمسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
جنود روس يواجهون مسيرات أوكرانية "وجها لوجه" ويسقطونها... فيديو
جنود روس يواجهون مسيرات أوكرانية "وجها لوجه" ويسقطونها... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت لقطات مصورة كيف أنقذ رد الفعل الفوري لقائد روسي حياة الجنود أثناء هجوم نفذته طائرات أوكرانية مسيرة. 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T13:55+0000
2025-11-20T13:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/14/1107328745_0:0:986:554_1920x0_80_0_0_db08f62e2f83d3b053ea8f15a1ad0803.jpg
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على اللقطات التي تظهر صد الهجوم على مقاتلي كتيبة أنظمة الطائرات المسيرة التابعة للفيلق التطوعي ضمن التشكيل العسكري "الجنوبي" الروسي.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية حررت بلدة فيسيولوي في مقاطعة زابوروجيه.وقالت الدفاع في بيان: "تستمر وحدات مجموعة قوات "الشرق" في التقدم إلى أعماق دفاعات العدو، وقد تم تحرير بلدة فيسيولوي في مقاطعة زابوروجيه، من خلال الأعمال النشطة في المنطقة".وبحسب البيان، فإن "وحدات مجموعة قوات "الغرب" حسنت موقعها على طول خط المواجهة واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة، في مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية. في كوبيانسك، تواصل مفارز الهجوم من الجيش السادس تطهير الأحياء وتحييد بقايا وحدات العدو المحاصرة".القوات الروسية تحرر بلدة فيسيولوي في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية
13:55 GMT 20.11.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationجنود روس يواجهون مسيرات أوكرانية "وجها لوجه" ويسقطونها
جنود روس يواجهون مسيرات أوكرانية وجها لوجه ويسقطونها - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
كشفت لقطات مصورة كيف أنقذ رد الفعل الفوري لقائد روسي حياة الجنود أثناء هجوم نفذته طائرات أوكرانية مسيرة.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على اللقطات التي تظهر صد الهجوم على مقاتلي كتيبة أنظمة الطائرات المسيرة التابعة للفيلق التطوعي ضمن التشكيل العسكري "الجنوبي" الروسي.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية حررت بلدة فيسيولوي في مقاطعة زابوروجيه.
وقالت الدفاع في بيان: "تستمر وحدات مجموعة قوات "الشرق" في التقدم إلى أعماق دفاعات العدو، وقد تم تحرير بلدة فيسيولوي في مقاطعة زابوروجيه، من خلال الأعمال النشطة في المنطقة".
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
بيلاؤوسوف: روسيا والصين وسعتا نطاق التدريبات المشتركة البرية والبحرية والجوية بشكل كبير
12:31 GMT
وأضافت: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 190 جنديا، ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير محطة حرب إلكترونية، و4 مستودعات للذخيرة والعتاد والوقود".
وبحسب البيان، فإن "وحدات مجموعة قوات "الغرب" حسنت موقعها على طول خط المواجهة واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة، في مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية. في كوبيانسك، تواصل مفارز الهجوم من الجيش السادس تطهير الأحياء وتحييد بقايا وحدات العدو المحاصرة".
القوات الروسية تحرر بلدة فيسيولوي في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية
