https://sarabic.ae/20251120/جنود-روس-يواجهون-مسيرات-أوكرانية-وجها-لوجه-ويسقطونها-فيديو-1107328686.html
جنود روس يواجهون مسيرات أوكرانية "وجها لوجه" ويسقطونها... فيديو
جنود روس يواجهون مسيرات أوكرانية "وجها لوجه" ويسقطونها... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت لقطات مصورة كيف أنقذ رد الفعل الفوري لقائد روسي حياة الجنود أثناء هجوم نفذته طائرات أوكرانية مسيرة. 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T13:55+0000
2025-11-20T13:55+0000
2025-11-20T13:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/14/1107328745_0:0:986:554_1920x0_80_0_0_db08f62e2f83d3b053ea8f15a1ad0803.jpg
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على اللقطات التي تظهر صد الهجوم على مقاتلي كتيبة أنظمة الطائرات المسيرة التابعة للفيلق التطوعي ضمن التشكيل العسكري "الجنوبي" الروسي.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية حررت بلدة فيسيولوي في مقاطعة زابوروجيه.وقالت الدفاع في بيان: "تستمر وحدات مجموعة قوات "الشرق" في التقدم إلى أعماق دفاعات العدو، وقد تم تحرير بلدة فيسيولوي في مقاطعة زابوروجيه، من خلال الأعمال النشطة في المنطقة".وبحسب البيان، فإن "وحدات مجموعة قوات "الغرب" حسنت موقعها على طول خط المواجهة واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة، في مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية. في كوبيانسك، تواصل مفارز الهجوم من الجيش السادس تطهير الأحياء وتحييد بقايا وحدات العدو المحاصرة".القوات الروسية تحرر بلدة فيسيولوي في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20251120/بيلاؤوسوف-روسيا-والصين-وسعتا-نطاق-التدريبات-المشتركة-البرية-والبحرية-والجوية-بشكل-كبير-1107325697.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/14/1107328745_100:0:839:554_1920x0_80_0_0_597102c46f56601195b76ba26e9d1f46.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
جنود روس يواجهون مسيرات أوكرانية "وجها لوجه" ويسقطونها... فيديو
كشفت لقطات مصورة كيف أنقذ رد الفعل الفوري لقائد روسي حياة الجنود أثناء هجوم نفذته طائرات أوكرانية مسيرة.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على اللقطات التي تظهر صد الهجوم على مقاتلي كتيبة أنظمة الطائرات المسيرة التابعة للفيلق التطوعي ضمن التشكيل العسكري "الجنوبي" الروسي.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية حررت بلدة فيسيولوي في مقاطعة زابوروجيه.
وقالت الدفاع في بيان: "تستمر وحدات مجموعة قوات "الشرق" في التقدم إلى أعماق دفاعات العدو، وقد تم تحرير بلدة فيسيولوي في مقاطعة زابوروجيه، من خلال الأعمال النشطة في المنطقة".
وأضافت: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 190 جنديا، ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير محطة حرب إلكترونية، و4 مستودعات للذخيرة والعتاد والوقود".
وبحسب البيان، فإن "وحدات مجموعة قوات "الغرب" حسنت موقعها على طول خط المواجهة واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة، في مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية. في كوبيانسك، تواصل مفارز الهجوم من الجيش السادس تطهير الأحياء وتحييد بقايا وحدات العدو المحاصرة".