عربي
القوات الروسية تحرر بلدة فيسيولوي في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدة فيسيولوي في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية حررت بلدة فيسيولوي في مقاطعة زابوروجيه. 20.11.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الدفاع في بيان: "تستمر وحدات مجموعة قوات "الشرق" في التقدم إلى أعماق دفاعات العدو، وقد تم تحرير بلدة فيسيولوي في مقاطعة زابوروجيه، من خلال الأعمال النشطة في المنطقة".وبحسب البيان، فإن "وحدات مجموعة قوات "الغرب" حسنت موقعها على طول خط المواجهة واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة، في مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية. في كوبيانسك، تواصل مفارز الهجوم من الجيش السادس تطهير الأحياء وتحييد بقايا وحدات العدو المحاصرة".وأكد البيان أنه "خلال النهار، تم صد هجومين من قبل تشكيلات الألوية الآلية 125 و 143 من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلاغوداتوفكا وكوتكوفكا في مقاطعة خاركوف من أجل اختراق نهر أوسكول لاستعادة المعابر المدمرة".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 250 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى تدمير ومحطتين للحرب الإلكترونية وخمسة مستودعات للذخيرة والعتاد".وقالت الدفاع: "قامت وحدات مجموعة قوات "المركز"، بتحسين وضعها التكتيكي، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك. في كراسنوأرميسك، جمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل المجموعات الهجومية للجيش الثاني استهداف التشكيلات المحاصرة للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الغربي من منطقة غورنياك، وكذلك في المنطقة الصناعية الغربية، ويستمر تطهير قرية روفنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضح البيان أنه "خلال اليوم الماضي، استسلم أربعة جنود من القوات المسلحة لأوكرانيا طواعية".وأوضحت الدفاع: "تم صد 6 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية من منطقة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية من أجل فك حصارالقوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة، في قرية ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل مفارز الهجوم التابعة للجيش 51 عمليات هجومية نشطة في المناطق السكنية في الأجزاء الشرقية والغربية والجنوبية من المدينة".وأشار البيان إلى أنه "في المجموع، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "المركز"، بلغت خسائر العدو أكثر من 400 فرد عسكريا وناقلات جند مدرعة ومركبات قتالية مدرعة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 صواريخ بريطانية من طراز "ستروم شادو"، و7 قنابل جوية موجهة، و119 مسيرة أوكرانية، وتمكنت قوات أسطول البحر الأسود من تدمير زورقين مسيرين".وأوضح البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمت إلى عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 250 عسكريا، ودبابة، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتي حرب إلكترونية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
09:30 GMT 20.11.2025 (تم التحديث: 09:58 GMT 20.11.2025)
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية حررت بلدة فيسيولوي في مقاطعة زابوروجيه.
وقالت الدفاع في بيان: "تستمر وحدات مجموعة قوات "الشرق" في التقدم إلى أعماق دفاعات العدو، وقد تم تحرير بلدة فيسيولوي في مقاطعة زابوروجيه، من خلال الأعمال النشطة في المنطقة".

وأضافت: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 190 جنديا، ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير محطة حرب إلكترونية، و4 مستودعات للذخيرة والعتاد والوقود".

وبحسب البيان، فإن "وحدات مجموعة قوات "الغرب" حسنت موقعها على طول خط المواجهة واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة، في مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية. في كوبيانسك، تواصل مفارز الهجوم من الجيش السادس تطهير الأحياء وتحييد بقايا وحدات العدو المحاصرة".
حررت القوات الروسية شيربينوفكا وإيسكرا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر - وزارة الدفاع
06:31 GMT
وأكد البيان أنه "خلال النهار، تم صد هجومين من قبل تشكيلات الألوية الآلية 125 و 143 من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلاغوداتوفكا وكوتكوفكا في مقاطعة خاركوف من أجل اختراق نهر أوسكول لاستعادة المعابر المدمرة".

ووفقا للدفاع: "إجمالا، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" الروسية، بلغت خسائر العدو أكثر من 230 عسكريا، ودبابة، ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، تدمير محطات حرب إلكترونية و5 مستودعات ذخيرة".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 250 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى تدمير ومحطتين للحرب الإلكترونية وخمسة مستودعات للذخيرة والعتاد".
وقالت الدفاع: "قامت وحدات مجموعة قوات "المركز"، بتحسين وضعها التكتيكي، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك. في كراسنوأرميسك، جمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل المجموعات الهجومية للجيش الثاني استهداف التشكيلات المحاصرة للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الغربي من منطقة غورنياك، وكذلك في المنطقة الصناعية الغربية، ويستمر تطهير قرية روفنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضح البيان أنه "خلال اليوم الماضي، استسلم أربعة جنود من القوات المسلحة لأوكرانيا طواعية".
وأوضحت الدفاع: "تم صد 6 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية من منطقة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية من أجل فك حصارالقوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة، في قرية ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل مفارز الهجوم التابعة للجيش 51 عمليات هجومية نشطة في المناطق السكنية في الأجزاء الشرقية والغربية والجنوبية من المدينة".
وأشار البيان إلى أنه "في المجموع، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "المركز"، بلغت خسائر العدو أكثر من 400 فرد عسكريا وناقلات جند مدرعة ومركبات قتالية مدرعة".
إطلاق صاروخ كينجال - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف بصواريخ "كينجال" المجمع الصناعي العسكري ومنشآت الطاقة الأوكراني- وزارة الدفاع
أمس, 09:22 GMT
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 صواريخ بريطانية من طراز "ستروم شادو"، و7 قنابل جوية موجهة، و119 مسيرة أوكرانية، وتمكنت قوات أسطول البحر الأسود من تدمير زورقين مسيرين".
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "شنّت طائرات العمليات التكتيكية والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية هجومًا على منشآت الطاقة والبنية التحتية للمطارات العسكرية وورش إنتاج الطائرات المسيرة البعيدة المدى ومواقع إطلاقها، ومستودع تخزين للقوارب المسيرة، ونقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 146 منطقة".
وأوضح البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمت إلى عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 250 عسكريا، ودبابة، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتي حرب إلكترونية".
ضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف منشآت طاقة وقطارا يستخدم لنقل العتاد العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع
26 أكتوبر, 09:36 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
