القوات الروسية تحرر بلدة فيسيولوي في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية

القوات الروسية تحرر بلدة فيسيولوي في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية حررت بلدة فيسيولوي في مقاطعة زابوروجيه. 20.11.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الدفاع في بيان: "تستمر وحدات مجموعة قوات "الشرق" في التقدم إلى أعماق دفاعات العدو، وقد تم تحرير بلدة فيسيولوي في مقاطعة زابوروجيه، من خلال الأعمال النشطة في المنطقة".وبحسب البيان، فإن "وحدات مجموعة قوات "الغرب" حسنت موقعها على طول خط المواجهة واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة، في مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية. في كوبيانسك، تواصل مفارز الهجوم من الجيش السادس تطهير الأحياء وتحييد بقايا وحدات العدو المحاصرة".وأكد البيان أنه "خلال النهار، تم صد هجومين من قبل تشكيلات الألوية الآلية 125 و 143 من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلاغوداتوفكا وكوتكوفكا في مقاطعة خاركوف من أجل اختراق نهر أوسكول لاستعادة المعابر المدمرة".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 250 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى تدمير ومحطتين للحرب الإلكترونية وخمسة مستودعات للذخيرة والعتاد".وقالت الدفاع: "قامت وحدات مجموعة قوات "المركز"، بتحسين وضعها التكتيكي، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك. في كراسنوأرميسك، جمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل المجموعات الهجومية للجيش الثاني استهداف التشكيلات المحاصرة للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الغربي من منطقة غورنياك، وكذلك في المنطقة الصناعية الغربية، ويستمر تطهير قرية روفنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضح البيان أنه "خلال اليوم الماضي، استسلم أربعة جنود من القوات المسلحة لأوكرانيا طواعية".وأوضحت الدفاع: "تم صد 6 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية من منطقة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية من أجل فك حصارالقوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة، في قرية ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل مفارز الهجوم التابعة للجيش 51 عمليات هجومية نشطة في المناطق السكنية في الأجزاء الشرقية والغربية والجنوبية من المدينة".وأشار البيان إلى أنه "في المجموع، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "المركز"، بلغت خسائر العدو أكثر من 400 فرد عسكريا وناقلات جند مدرعة ومركبات قتالية مدرعة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 صواريخ بريطانية من طراز "ستروم شادو"، و7 قنابل جوية موجهة، و119 مسيرة أوكرانية، وتمكنت قوات أسطول البحر الأسود من تدمير زورقين مسيرين".وأوضح البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمت إلى عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 250 عسكريا، ودبابة، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتي حرب إلكترونية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود

روسيا