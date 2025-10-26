القوات الروسية تستهدف منشآت طاقة وقطارا يستخدم لنقل العتاد العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
طوكيو تسعى للسلام مع موسكو.. واتفاق فلسطيني على تسليم السلطة للجنة مؤقتة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251026/القوات-الروسية-تستهدف-قطات-طاقة-و-قطار-يستخدم-لنقل-العتاد-العسكري-الأوكراني---الدفاع-الروسية--1106405327.html
القوات الروسية تستهدف منشآت طاقة وقطارا يستخدم لنقل العتاد العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف منشآت طاقة وقطارا يستخدم لنقل العتاد العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية استهدفت محطات للطاقة تدعم الصناعات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة وعربات السكك الحديدية تستخدم لنقل... 26.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-26T09:36+0000
2025-10-26T10:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/11/1080167945_0:0:1268:713_1920x0_80_0_0_a576045aeb1aeba3530305733430dc53.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ألحقت طائرات العمليات التكتيكية والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية أضرارا بمنشآت الطاقة وعربات السكك الحديدية المشاركة في نقل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية إلى مناطق القتال في دونباس، وورش إنتاج الطائرات دون طيار بعيدة المدى ومواقع إطلاقها، ومستودع تخزين للقوارب المسيرة، ونقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في 147 منطقة".وأوضح البيان أن "وحدات من مجموعة "الشرق" تقدمت إلى عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي زابوريجيه، دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 300عسكريا،ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى محطتين للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة".وبحسب البيان: "حسنت وحدات مجموعة "الغرب" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 230 جنديا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، تم تدمير تدمير سبع محطات حرب إلكترونية وأربعة مستودعات للذخيرة".وبحسب البيان، "حسنت وحدات مجموعة "الجنوب" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 240 جنديا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير 4 محطات حرب إلكترونية ومستودع وقود".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أعترضت وأسقطت 3 قنابل جوية موجهة، و116 مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
https://sarabic.ae/20251026/بوتن-يعلن-انتهاء-التجارب-على-صاروخ-بوريفيستنيك-النهووي-ويوجه-بتحديد-الطرق-الممكنة-لاستخدامه--1106399631.html
https://sarabic.ae/20251008/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نوفوغريغوروفكا-في-مقاطعة-زابوريجه--الدفاع-الروسية-1105750251.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/11/1080167945_5:0:1062:793_1920x0_80_0_0_588098be0aaff9df6a2ee37dcf278dd5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تستهدف منشآت طاقة وقطارا يستخدم لنقل العتاد العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع

09:36 GMT 26.10.2025 (تم التحديث: 10:30 GMT 26.10.2025)
© Photo / Russian Ministry of Defenseضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة
ضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
© Photo / Russian Ministry of Defense
تابعنا عبر
أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية استهدفت محطات للطاقة تدعم الصناعات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة وعربات السكك الحديدية تستخدم لنقل العتاد العسكري التابع لنظام كييف.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ألحقت طائرات العمليات التكتيكية والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية أضرارا بمنشآت الطاقة وعربات السكك الحديدية المشاركة في نقل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية إلى مناطق القتال في دونباس، وورش إنتاج الطائرات دون طيار بعيدة المدى ومواقع إطلاقها، ومستودع تخزين للقوارب المسيرة، ونقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في 147 منطقة".
وأوضح البيان أن "وحدات من مجموعة "الشرق" تقدمت إلى عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي زابوريجيه، دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 300عسكريا،ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى محطتين للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 190عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى 4 مستودعات للذخيرة والعتاد".

وبحسب البيان: "حسنت وحدات مجموعة "الغرب" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 230 جنديا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، تم تدمير تدمير سبع محطات حرب إلكترونية وأربعة مستودعات للذخيرة".
اختبارات صاروخ كروز بوريفيستنيك النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يعلن انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك" بمحرك نووي لا مثيل له في العالم
06:37 GMT
وبحسب البيان، "حسنت وحدات مجموعة "الجنوب" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 240 جنديا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير 4 محطات حرب إلكترونية ومستودع وقود".

وأضافت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من مجموعة "المركز" التقدم في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 505 جنديا، ومركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية، ومستودع ذخيرة".

وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أعترضت وأسقطت 3 قنابل جوية موجهة، و116 مسيرة أوكرانية".
مشاهد لتدمير طائرة ميغ - 29 ومنصة إس-300 بي إس تابعة لنظام كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة نوفوغريغوروفكا في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية
8 أكتوبر, 09:08 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала