القوات الروسية تستهدف منشآت طاقة وقطارا يستخدم لنقل العتاد العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع

القوات الروسية تستهدف منشآت طاقة وقطارا يستخدم لنقل العتاد العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية استهدفت محطات للطاقة تدعم الصناعات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة وعربات السكك الحديدية تستخدم لنقل...

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ألحقت طائرات العمليات التكتيكية والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية أضرارا بمنشآت الطاقة وعربات السكك الحديدية المشاركة في نقل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية إلى مناطق القتال في دونباس، وورش إنتاج الطائرات دون طيار بعيدة المدى ومواقع إطلاقها، ومستودع تخزين للقوارب المسيرة، ونقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في 147 منطقة".وأوضح البيان أن "وحدات من مجموعة "الشرق" تقدمت إلى عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي زابوريجيه، دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 300عسكريا،ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى محطتين للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة".وبحسب البيان: "حسنت وحدات مجموعة "الغرب" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 230 جنديا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، تم تدمير تدمير سبع محطات حرب إلكترونية وأربعة مستودعات للذخيرة".وبحسب البيان، "حسنت وحدات مجموعة "الجنوب" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 240 جنديا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير 4 محطات حرب إلكترونية ومستودع وقود".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أعترضت وأسقطت 3 قنابل جوية موجهة، و116 مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود

