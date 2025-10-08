https://sarabic.ae/20251008/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نوفوغريغوروفكا-في-مقاطعة-زابوريجه--الدفاع-الروسية-1105750251.html
الجيش الروسي يحرر بلدة نوفوغريغوروفكا في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية حررت بلدة نوفوغريغوروفكا في مقاطعة زابوروجيه. 08.10.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة للإجراءات الحاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" بلدة نوفوغريغوروفكا في مقاطعة زابوروجيه"، وبلغت خسائر العدو أكثر من 385 عسكريا ودبابة و17 مركبة وأربع قطع مدفعية ومحطة حرب إلكترونية ومحطة رادار مضادة لبطارية من طراز "تي بي كيو-50".وبحسب البيان: "حسنت وحدات مجموعة قوات "الغرب" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة مقاطعة خاركوف الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 225جنديا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، تم تدمير محطتي رادار للكشف عن الأهداف الجوية وثلاث محطات حرب إلكترونية وسبعة مستودعات للذخيرة".وأضافت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من مجموعة "المركز" التقدم في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 446 جنديا ودبابة، ومركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية، محطة حرب إلكترونية".وحدات المجموعة الجنوبية من القوات حسنت وضعها التكتيكي وأكملت تدمير التشكيلات المسلحة الأوكرانية المحظورة في المنطقة الواقعة جنوب خزان كليبان-بيك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أن "الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، استهدفت محطة فرعية للجر وعربات السكك الحديدية المشاركة في نقل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، مراكز ومنشآت البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين إطلاق الطائرات دون طيار البعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 141منطقة".وبحسب البيان فإن "أنظمة الدفاع الجوي أعترضت وأسقطت 4 صواريخ "هيمارس" وقنبلتين موجهتين و218 مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
09:08 GMT 08.10.2025 (تم التحديث: 09:38 GMT 08.10.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية حررت بلدة نوفوغريغوروفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة للإجراءات الحاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" بلدة نوفوغريغوروفكا في مقاطعة زابوروجيه"، وبلغت خسائر العدو أكثر من 385 عسكريا ودبابة و17 مركبة وأربع قطع مدفعية ومحطة حرب إلكترونية ومحطة رادار مضادة لبطارية من طراز "تي بي كيو-50".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 220 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى ثمانية مستودعات للذخيرة والعتاد".
وبحسب البيان: "حسنت وحدات مجموعة قوات "الغرب" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة مقاطعة خاركوف الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 225جنديا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، تم تدمير محطتي رادار للكشف عن الأهداف الجوية وثلاث محطات حرب إلكترونية وسبعة مستودعات للذخيرة".
وأضافت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من مجموعة "المركز" التقدم في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 446 جنديا ودبابة، ومركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية، محطة حرب إلكترونية".
وحدات المجموعة الجنوبية من القوات حسنت وضعها التكتيكي وأكملت تدمير التشكيلات المسلحة الأوكرانية المحظورة في المنطقة الواقعة جنوب خزان كليبان-بيك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب البيان: "حسنت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 155جنديا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير محطة حرب إلكترونية، ومحطتين للحرب المضادة للبطاريات، وخمسة مستودعات للذخيرة والعتاد".
وأشار البيان إلى أن "الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، استهدفت محطة فرعية للجر وعربات السكك الحديدية المشاركة في نقل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، مراكز ومنشآت البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين إطلاق الطائرات دون طيار البعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 141منطقة".
وبحسب البيان فإن "أنظمة الدفاع الجوي أعترضت وأسقطت 4 صواريخ "هيمارس" وقنبلتين موجهتين و218 مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.