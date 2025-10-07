https://sarabic.ae/20251007/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-فيدوروفكا-ونوفوفاسيلوفسكويه-في-دونيتسك-وزابوروجيه--وزارة-الدفاع-1105718261.html

القوات الروسية تحرر بلدتي فيدوروفكا ونوفوفاسيلوفسكويه في دونيتسك وزابوروجيه- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير القوات التابعة لها، بلدتي فيدوروفكا، ونوفوفاسيلوفسكويه، في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه، إضافة لتكبيد قوات... 07.10.2025

وقالت الوزارة في بيان: "حررت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، من خلال عملية مباغتة وحاسمة، قرية نوفوفاسيلوفسكويه في مقاطعة زابوروجيه".وبلغت خسائر العدو على هذا المحور أكثر من 365 عسكريا، ومركبة قتالية للمشاة، وناقلة جنود مدرعة، و16 سيارة، ومحطة حرب إلكترونية.وأضاف البيان: "بلغت خسائر العدو على هذا المحور، ما يصل إلى 100 جندي، ودبابة، وخمس مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك سيارة مدرعة أمريكية الصنع من طراز "ماكس إكس برو"، و18 سيارة، وأربعة مدافع، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة".كما دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات أوليكسيفكا، وسادكي، وكراسنوبولي، وكوندراتوفكا في مقاطعة سومي.وفي قطاع خاركوف، تم استهداف القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات ليبتسي، وريزنيكوفو، وفوفشانسك، وتشوغونيفكا في مقاطعة خاركوف.كما سيطرت قوات "الغرب" على مواقع وخطوط مهمة، حيث استهدفت أفرادا ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات فيشيه سولينوي، وإيزيومسكي، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وياروفايا، ودروبيشيفو، وفوفتشي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة مسؤولية مجموعة "المركز" أكثر من 415 جنديًا، ودبابة، وأربع مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك سيارتان مدرعتان من طراز "هامفي" أمريكيتي الصنع، وست شاحنات صغيرة ومدفع.كما استهدفت وحدات تجمع قوات "دنيبر" أفرادا ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات، ستيبونوغورسك ولوكيانيفسكويه في مقاطعة زوبوروجيه، وكازاتسكويه وتياغينكا ولفوف، في مقاطعة خيرسون، وقضت على نحو 80 عسكريًا أوكرانيًا ودمّرت تسع سيارات ومدفع ميدان وسبع محطات حرب إلكترونية".وأردف البيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، بنية تحتية للطاقة والنقل ومستودعات وقود داعمة لنشاط القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة".وأسقطت منظومات الدفاع الجوي ثلاث قنابل جوية موجهة، و16 صاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، و416 طائرة دون طيار.القوات الروسية تحرر أوترادنويه في مقاطعة خاركوف - الدفاع الروسية"إسكندر" الروسي يدمر بضربة مباشرة منظومة "إس -300" أوكرانية في مقاطعة تشيرنيغوف... فيديو

