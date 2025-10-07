القوات الروسية تحرر بلدتي فيدوروفكا ونوفوفاسيلوفسكويه في دونيتسك وزابوروجيه- وزارة الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251007/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-فيدوروفكا-ونوفوفاسيلوفسكويه-في-دونيتسك-وزابوروجيه--وزارة-الدفاع-1105718261.html
القوات الروسية تحرر بلدتي فيدوروفكا ونوفوفاسيلوفسكويه في دونيتسك وزابوروجيه- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدتي فيدوروفكا ونوفوفاسيلوفسكويه في دونيتسك وزابوروجيه- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير القوات التابعة لها، بلدتي فيدوروفكا، ونوفوفاسيلوفسكويه، في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه، إضافة لتكبيد قوات... 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T09:12+0000
2025-10-07T09:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101537/41/1015374191_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_e1a6794cf3a646337eb901209fca4fa8.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "حررت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، من خلال عملية مباغتة وحاسمة، قرية نوفوفاسيلوفسكويه في مقاطعة زابوروجيه".وبلغت خسائر العدو على هذا المحور أكثر من 365 عسكريا، ومركبة قتالية للمشاة، وناقلة جنود مدرعة، و16 سيارة، ومحطة حرب إلكترونية.وأضاف البيان: "بلغت خسائر العدو على هذا المحور، ما يصل إلى 100 جندي، ودبابة، وخمس مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك سيارة مدرعة أمريكية الصنع من طراز "ماكس إكس برو"، و18 سيارة، وأربعة مدافع، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة".كما دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات أوليكسيفكا، وسادكي، وكراسنوبولي، وكوندراتوفكا في مقاطعة سومي.وفي قطاع خاركوف، تم استهداف القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات ليبتسي، وريزنيكوفو، وفوفشانسك، وتشوغونيفكا في مقاطعة خاركوف.كما سيطرت قوات "الغرب" على مواقع وخطوط مهمة، حيث استهدفت أفرادا ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات فيشيه سولينوي، وإيزيومسكي، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وياروفايا، ودروبيشيفو، وفوفتشي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة مسؤولية مجموعة "المركز" أكثر من 415 جنديًا، ودبابة، وأربع مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك سيارتان مدرعتان من طراز "هامفي" أمريكيتي الصنع، وست شاحنات صغيرة ومدفع.كما استهدفت وحدات تجمع قوات "دنيبر" أفرادا ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات، ستيبونوغورسك ولوكيانيفسكويه في مقاطعة زوبوروجيه، وكازاتسكويه وتياغينكا ولفوف، في مقاطعة خيرسون، وقضت على نحو 80 عسكريًا أوكرانيًا ودمّرت تسع سيارات ومدفع ميدان وسبع محطات حرب إلكترونية".وأردف البيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، بنية تحتية للطاقة والنقل ومستودعات وقود داعمة لنشاط القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة".وأسقطت منظومات الدفاع الجوي ثلاث قنابل جوية موجهة، و16 صاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، و416 طائرة دون طيار.القوات الروسية تحرر أوترادنويه في مقاطعة خاركوف - الدفاع الروسية"إسكندر" الروسي يدمر بضربة مباشرة منظومة "إس -300" أوكرانية في مقاطعة تشيرنيغوف... فيديو
https://sarabic.ae/20251007/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-34-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1105707107.html
https://sarabic.ae/20251007/ضربات-روسية-دقيقة-تحيد-نحو-100-مرتزق-أجنبي-عامل-مع-القوات-الأوكرانية-1105707380.html
https://sarabic.ae/20251006/القوات-الروسية-تدمر-آليتين-أوكرانيتين-تقل-عسكريين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---الدفاع-الروسية-1105664736.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101537/41/1015374191_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_2af966175dbea179a2ceab3115212248.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تحرر بلدتي فيدوروفكا ونوفوفاسيلوفسكويه في دونيتسك وزابوروجيه- وزارة الدفاع

09:12 GMT 07.10.2025 (تم التحديث: 09:52 GMT 07.10.2025)
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورقاذفة لهب
قاذفة لهب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
© Sputnik . Alexander Vilf
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير القوات التابعة لها، بلدتي فيدوروفكا، ونوفوفاسيلوفسكويه، في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه، إضافة لتكبيد قوات كييف خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.
وقالت الوزارة في بيان: "حررت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، من خلال عملية مباغتة وحاسمة، قرية نوفوفاسيلوفسكويه في مقاطعة زابوروجيه".
وبلغت خسائر العدو على هذا المحور أكثر من 365 عسكريا، ومركبة قتالية للمشاة، وناقلة جنود مدرعة، و16 سيارة، ومحطة حرب إلكترونية.

وأضافت الوزارة: "كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، من خلال عملية استباقية، قرية فيدوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان: "بلغت خسائر العدو على هذا المحور، ما يصل إلى 100 جندي، ودبابة، وخمس مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك سيارة مدرعة أمريكية الصنع من طراز "ماكس إكس برو"، و18 سيارة، وأربعة مدافع، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة".
كما دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات أوليكسيفكا، وسادكي، وكراسنوبولي، وكوندراتوفكا في مقاطعة سومي.
مسابقة تشيستويه نيبو (السماء النظيفة) للجيش في ميدان ييسك التابع لمركز التدريب للدفاع العسكري المضاد للطائرات - نظام الصواريخ المضاد للصواريخ ستريلا-10إم3 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 184 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
04:32 GMT
وفي قطاع خاركوف، تم استهداف القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات ليبتسي، وريزنيكوفو، وفوفشانسك، وتشوغونيفكا في مقاطعة خاركوف.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 170 جنديا، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة، وست مركبات، ومدفعا، كما تم تدمير راجمتي "هيمارس"، و"إم إل أر إس" أمريكيتي الصنع، ومحطة حرب إلكترونية، وثمانية مستودعات إمداد.

كما سيطرت قوات "الغرب" على مواقع وخطوط مهمة، حيث استهدفت أفرادا ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات فيشيه سولينوي، وإيزيومسكي، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وياروفايا، ودروبيشيفو، وفوفتشي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
لحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضربات روسية دقيقة تحيد نحو 100 مرتزق أجنبي عامل مع القوات الأوكرانية
05:15 GMT
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 225 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و27 سيارة، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 198"، عيار 155 ملم، وتم تدمير محطة مضادة للبطاريات من طراز "تي بي كيو- 50" أمريكية الصنع، وسبع محطات حرب إلكترونية، وخمسة مستودعات ذخيرة.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة مسؤولية مجموعة "المركز" أكثر من 415 جنديًا، ودبابة، وأربع مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك سيارتان مدرعتان من طراز "هامفي" أمريكيتي الصنع، وست شاحنات صغيرة ومدفع.
مشهد لعملية تفجير الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر آليتين أوكرانيتين تقل عسكريين في جمهورية دونيتسك الشعبية - الدفاع الروسية
أمس, 06:23 GMT
كما استهدفت وحدات تجمع قوات "دنيبر" أفرادا ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات، ستيبونوغورسك ولوكيانيفسكويه في مقاطعة زوبوروجيه، وكازاتسكويه وتياغينكا ولفوف، في مقاطعة خيرسون، وقضت على نحو 80 عسكريًا أوكرانيًا ودمّرت تسع سيارات ومدفع ميدان وسبع محطات حرب إلكترونية".
وأردف البيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، بنية تحتية للطاقة والنقل ومستودعات وقود داعمة لنشاط القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة".
وأسقطت منظومات الدفاع الجوي ثلاث قنابل جوية موجهة، و16 صاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، و416 طائرة دون طيار.
القوات الروسية تحرر أوترادنويه في مقاطعة خاركوف - الدفاع الروسية
"إسكندر" الروسي يدمر بضربة مباشرة منظومة "إس -300" أوكرانية في مقاطعة تشيرنيغوف... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала