ضربات روسية دقيقة تحيد نحو 100 مرتزق أجنبي عامل مع القوات الأوكرانية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
ضربات روسية دقيقة تحيد نحو 100 مرتزق أجنبي عامل مع القوات الأوكرانية
ضربات روسية دقيقة تحيد نحو 100 مرتزق أجنبي عامل مع القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية حيدت ما يقارب 100 مرتزق أجنبي من القوات... 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T05:15+0000
2025-10-07T05:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
وقال ليبيديف، اليوم الثلاثاء: "خاركوف: سقوط قذائف مكثف، حتى الآن، علمنا بتدمير ورشة تجميع طائرات دون طيار. كما دمرت وحدة تضم مرتزقة أجانب (من أصول لاتينية وشرق أوروبية)، نحو مائة منهم".ووفقًا لليبيديف، أُصيب 28 مرتزقًا بجروح خطيرة، ويجري حاليًا توضيح المزيد من التفاصيل.وفي ظل هذه الظروف، تقدم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بطلب إلى الكونغرس للنظر بشكل عاجل في مشروع قانون للانضمام إلى اتفاقية حظر أنشطة المرتزقة لعام 1989.وتُشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 300 مرتزق كولومبي في أوكرانيا، فيما لا تزال أعداد المفقودين غير معروفة.وأكدت وزارة الدفاع الروسية مراراً وتكراراً أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب كوقود للمدافع، وأن القوات الروسية ستواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا.مرتزقة كولومبيون يطالبون رئيس بلادهم بإعادتهم من أوكرانيا إنقاذا لحياتهم
ضربات روسية دقيقة تحيد نحو 100 مرتزق أجنبي عامل مع القوات الأوكرانية

05:15 GMT 07.10.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationلحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف
لحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية حيدت ما يقارب 100 مرتزق أجنبي من القوات المسلحة الأوكرانية في خاركوف.
وقال ليبيديف، اليوم الثلاثاء: "خاركوف: سقوط قذائف مكثف، حتى الآن، علمنا بتدمير ورشة تجميع طائرات دون طيار. كما دمرت وحدة تضم مرتزقة أجانب (من أصول لاتينية وشرق أوروبية)، نحو مائة منهم".
ووفقًا لليبيديف، أُصيب 28 مرتزقًا بجروح خطيرة، ويجري حاليًا توضيح المزيد من التفاصيل.
وفي أواخر أغسطس/آب، أقرت وزارة الخارجية الكولومبية بإرسال مواطنين كولومبيين إلى أوكرانيا للمشاركة في النزاع واكتساب مهارات قتالية.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا تبدأ في تجنيد مرتزقة إناث من أمريكا اللاتينية
9 سبتمبر, 06:09 GMT
وفي ظل هذه الظروف، تقدم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بطلب إلى الكونغرس للنظر بشكل عاجل في مشروع قانون للانضمام إلى اتفاقية حظر أنشطة المرتزقة لعام 1989.
وتُشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 300 مرتزق كولومبي في أوكرانيا، فيما لا تزال أعداد المفقودين غير معروفة.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية مراراً وتكراراً أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب كوقود للمدافع، وأن القوات الروسية ستواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا.
مرتزقة كولومبيون يطالبون رئيس بلادهم بإعادتهم من أوكرانيا إنقاذا لحياتهم
