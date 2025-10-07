https://sarabic.ae/20251007/ضربات-روسية-دقيقة-تحيد-نحو-100-مرتزق-أجنبي-عامل-مع-القوات-الأوكرانية-1105707380.html
ضربات روسية دقيقة تحيد نحو 100 مرتزق أجنبي عامل مع القوات الأوكرانية
ضربات روسية دقيقة تحيد نحو 100 مرتزق أجنبي عامل مع القوات الأوكرانية
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية حيدت ما يقارب 100 مرتزق أجنبي من القوات... 07.10.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
وقال ليبيديف، اليوم الثلاثاء: "خاركوف: سقوط قذائف مكثف، حتى الآن، علمنا بتدمير ورشة تجميع طائرات دون طيار. كما دمرت وحدة تضم مرتزقة أجانب (من أصول لاتينية وشرق أوروبية)، نحو مائة منهم".ووفقًا لليبيديف، أُصيب 28 مرتزقًا بجروح خطيرة، ويجري حاليًا توضيح المزيد من التفاصيل.وفي ظل هذه الظروف، تقدم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بطلب إلى الكونغرس للنظر بشكل عاجل في مشروع قانون للانضمام إلى اتفاقية حظر أنشطة المرتزقة لعام 1989.وتُشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 300 مرتزق كولومبي في أوكرانيا، فيما لا تزال أعداد المفقودين غير معروفة.وأكدت وزارة الدفاع الروسية مراراً وتكراراً أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب كوقود للمدافع، وأن القوات الروسية ستواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا.مرتزقة كولومبيون يطالبون رئيس بلادهم بإعادتهم من أوكرانيا إنقاذا لحياتهم
روسيا, رصد عسكري
وقال ليبيديف، اليوم الثلاثاء: "خاركوف: سقوط قذائف مكثف، حتى الآن، علمنا بتدمير ورشة تجميع طائرات دون طيار. كما دمرت وحدة تضم مرتزقة أجانب (من أصول لاتينية وشرق أوروبية)، نحو مائة منهم".
ووفقًا لليبيديف، أُصيب 28 مرتزقًا بجروح خطيرة، ويجري حاليًا توضيح المزيد من التفاصيل.
وفي أواخر أغسطس/آب، أقرت وزارة الخارجية الكولومبية بإرسال مواطنين كولومبيين إلى أوكرانيا للمشاركة في النزاع واكتساب مهارات قتالية.
وفي ظل هذه الظروف، تقدم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بطلب إلى الكونغرس للنظر بشكل عاجل في مشروع قانون للانضمام إلى اتفاقية حظر أنشطة المرتزقة لعام 1989.
وتُشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 300 مرتزق كولومبي
في أوكرانيا، فيما لا تزال أعداد المفقودين غير معروفة.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية مراراً وتكراراً أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب كوقود للمدافع، وأن القوات الروسية ستواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا.