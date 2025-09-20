https://sarabic.ae/20250920/ظابط-كولومبي-سابق-أكثر-نصف-المرتزقة-الكولومبيين-قتلوا-في-أوكرانيا-1105052917.html

ضابط كولومبي سابق: أكثر من نصف المرتزقة الكولومبيين قتلوا في أوكرانيا

أكد الضابط الكولومبي المتقاعد والناشط الحقوقي، دانتي إنكابي، الذي سبق له تجنيد كولومبيين للخدمة العسكرية في الشرق الأوسط، أن نحو 60% من المرتزقة الكولومبيين في...

وقال لوكالة "سبوتنيك": "من بين جميع الكولومبيين الذين يأتون (إلى أوكرانيا)، يموت 60%".وأضاف: "عدد الكولومبيين الذين قُتلوا في الصراع الروسي الأوكراني مُروِّع. وحسب بيانات تلقيتها من منظمات مُختلفة، فقد لقي أكثر من ألف شخص حتفهم هناك على مدار ثلاث سنوات طويلة من الصراع".غالبًا ما يُغرى مواطنو أمريكا اللاتينية بالخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية بوعود برواتب مجزية وظروف خدمة مريحة.في يوليو/تموز، صرّح السفير الروسي في كولومبيا، نيكولاي تافدومادزي، لوكالة "سبوتنيك" أن عدد المرتزقة الكولومبيين في صفوف الجيش الأوكراني لا يزال مرتفعًا. ردًا على ذلك، وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو نشاط المرتزقة بأنه سرقة للبلاد.واعترف أولئك الذين جاءوا للقتال من أجل المال في العديد من المقابلات بأن القيادة الأوكرانية تنسق أعمالها بشكل سيئ، وأن "فرص البقاء على قيد الحياة في المعركة ضئيلة، لأن شدة الصراع لا تقارن بأفغانستان والشرق الأوسط المعتادين".موسكو: كييف تحاول التستر على عدد قتلى المرتزقة الأجانب ولدى عسكرييها أوامر بتشويه الجثث"مختبر ميداني"... كيف يؤثر تجنيد المرتزقة في أوكرانيا على أمن أمريكا اللاتينية؟

