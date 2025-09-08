https://sarabic.ae/20250908/موسكو-كييف-تحاول-التستر-على-عدد-قتلى-المرتزقة-الأجانب-ولدى-عسكرييها-أوامر-بتشويه-الجثث--1104628316.html

موسكو: كييف تحاول التستر على عدد قتلى المرتزقة الأجانب ولدى عسكرييها أوامر بتشويه الجثث

موسكو: كييف تحاول التستر على عدد قتلى المرتزقة الأجانب ولدى عسكرييها أوامر بتشويه الجثث

سبوتنيك عربي

صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية المعني بجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، اليوم الإثنين، بأن كييف تحاول التستر على عدد القتلى من المرتزقة... 08.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-08T13:44+0000

2025-09-08T13:44+0000

2025-09-08T13:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81d8cdb4ef3724e71e82d49568c3f7d4.jpg

وقال ميروشنيك: "من الصعب جدا تحديد عدد القتلى من المرتزقة الأمريكيين، ويتم التستر على هذه المسألة بشدة من قبل الجانب الأوكراني، هناك حقائق تؤكد أنهم يحاولون تشويه هؤلاء القتلى قدر الإمكان، وتركهم بدون وثائق، ودون بيانات يمكن من خلالها تحديد هويتهم، وعناصر القوات الأوكرانية لديهم مثل هذه الأوامر عندما يموت أمريكي، يتم سحب جثته أو تشويهها بشكل يستحيل فيها التعرف عليه". وأشار ميروشنيك، إلى أن عدد الأميركيين "المرتزقة" في صفوف القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة جاء في المرتبة الثانية بعد "المرتزقة" البولنديين، وفي الوقت الراهن الكولومبيين، ثم تلاهم "المرتزقة" ذو الأصول الأميركية. واعترف أولئك الذين قدموا للقتال من أجل المال في العديد من المقابلات، بأن الجيش الأوكراني يُضعف تنسيق عملياته، وأن فرص النجاة في المعركة ضئيلة، نظرًا لشدة الصراع التي لا تُقارن بمثيلاتها في أفغانستان والشرق الأوسط. فيما قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريحات سابقة، بأن "الغرب عزز مكانته كطرف في الصراع الأوكراني بإرسال مرتزقة للمشاركة في العمليات العسكرية"، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن عددًا من الدول تُرسل عسكرييها إلى أوكرانيا، تحت ستار المرتزقة.

https://sarabic.ae/20250826/مرتزق-بولندي-سابق-في-القوات-الأوكرانية-أفعال-نظام-كييف-مشابهة-لما-فعلته-النازية-في-بلادي-1104132955.html

https://sarabic.ae/20250523/قائد-قوات-أخمات-الروسية-لا-نأسر-المرتزقة-الأجانب-الذين-يقاتلون-إلى-جانب-أوكرانيا-1100879897.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن