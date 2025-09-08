عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
موسكو: كييف تحاول التستر على عدد قتلى المرتزقة الأجانب ولدى عسكرييها أوامر بتشويه الجثث

© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم
جنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية المعني بجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، اليوم الإثنين، بأن كييف تحاول التستر على عدد القتلى من المرتزقة الأجانب، مشيرا إلى أنه لدى عناصر القوات الأوكرانية أوامر بتشويه الجثث.
وقال ميروشنيك: "من الصعب جدا تحديد عدد القتلى من المرتزقة الأمريكيين، ويتم التستر على هذه المسألة بشدة من قبل الجانب الأوكراني، هناك حقائق تؤكد أنهم يحاولون تشويه هؤلاء القتلى قدر الإمكان، وتركهم بدون وثائق، ودون بيانات يمكن من خلالها تحديد هويتهم، وعناصر القوات الأوكرانية لديهم مثل هذه الأوامر عندما يموت أمريكي، يتم سحب جثته أو تشويهها بشكل يستحيل فيها التعرف عليه".

وأضاف ميروشنيك: "وفقًا للبيانات الأولية، هناك "مرتزق" واحد من أصل أميركي بين كل 10"مرتزقة" قاتلوا في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".

الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مرتزق بولندي سابق في القوات الأوكرانية: أفعال نظام كييف مشابهة لما فعلته النازية في بلادي
26 أغسطس, 07:09 GMT
وأشار ميروشنيك، إلى أن عدد الأميركيين "المرتزقة" في صفوف القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة جاء في المرتبة الثانية بعد "المرتزقة" البولنديين، وفي الوقت الراهن الكولومبيين، ثم تلاهم "المرتزقة" ذو الأصول الأميركية.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية، في مناسبات عدة، بأن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كذخيرة"، وأن القوات الروسية ستواصل تحييدهم في جميع أنحاء أوكرانيا.

جنود من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قائد قوات "أخمات" الروسية: لا نأسر المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا
23 مايو, 05:51 GMT
واعترف أولئك الذين قدموا للقتال من أجل المال في العديد من المقابلات، بأن الجيش الأوكراني يُضعف تنسيق عملياته، وأن فرص النجاة في المعركة ضئيلة، نظرًا لشدة الصراع التي لا تُقارن بمثيلاتها في أفغانستان والشرق الأوسط.
فيما قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريحات سابقة، بأن "الغرب عزز مكانته كطرف في الصراع الأوكراني بإرسال مرتزقة للمشاركة في العمليات العسكرية"، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن عددًا من الدول تُرسل عسكرييها إلى أوكرانيا، تحت ستار المرتزقة.
