موسكو: كييف تحاول التستر على عدد قتلى المرتزقة الأجانب ولدى عسكرييها أوامر بتشويه الجثث
صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية المعني بجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، اليوم الإثنين، بأن كييف تحاول التستر على عدد القتلى من المرتزقة... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
وقال ميروشنيك: "من الصعب جدا تحديد عدد القتلى من المرتزقة الأمريكيين، ويتم التستر على هذه المسألة بشدة من قبل الجانب الأوكراني، هناك حقائق تؤكد أنهم يحاولون تشويه هؤلاء القتلى قدر الإمكان، وتركهم بدون وثائق، ودون بيانات يمكن من خلالها تحديد هويتهم، وعناصر القوات الأوكرانية لديهم مثل هذه الأوامر عندما يموت أمريكي، يتم سحب جثته أو تشويهها بشكل يستحيل فيها التعرف عليه". وأشار ميروشنيك، إلى أن عدد الأميركيين "المرتزقة" في صفوف القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة جاء في المرتبة الثانية بعد "المرتزقة" البولنديين، وفي الوقت الراهن الكولومبيين، ثم تلاهم "المرتزقة" ذو الأصول الأميركية. واعترف أولئك الذين قدموا للقتال من أجل المال في العديد من المقابلات، بأن الجيش الأوكراني يُضعف تنسيق عملياته، وأن فرص النجاة في المعركة ضئيلة، نظرًا لشدة الصراع التي لا تُقارن بمثيلاتها في أفغانستان والشرق الأوسط. فيما قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريحات سابقة، بأن "الغرب عزز مكانته كطرف في الصراع الأوكراني بإرسال مرتزقة للمشاركة في العمليات العسكرية"، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن عددًا من الدول تُرسل عسكرييها إلى أوكرانيا، تحت ستار المرتزقة.
صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية المعني بجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، اليوم الإثنين، بأن كييف تحاول التستر على عدد القتلى من المرتزقة الأجانب، مشيرا إلى أنه لدى عناصر القوات الأوكرانية أوامر بتشويه الجثث.
وقال ميروشنيك: "من الصعب جدا تحديد عدد القتلى من المرتزقة الأمريكيين، ويتم التستر على هذه المسألة بشدة من قبل الجانب الأوكراني، هناك حقائق تؤكد أنهم يحاولون تشويه هؤلاء القتلى قدر الإمكان، وتركهم بدون وثائق، ودون بيانات يمكن من خلالها تحديد هويتهم، وعناصر القوات الأوكرانية لديهم مثل هذه الأوامر عندما يموت أمريكي، يتم سحب جثته أو تشويهها بشكل يستحيل فيها التعرف عليه".
وأضاف ميروشنيك: "وفقًا للبيانات الأولية، هناك "مرتزق" واحد من أصل أميركي بين كل 10"مرتزقة" قاتلوا في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار ميروشنيك، إلى أن عدد الأميركيين "المرتزقة" في صفوف القوات الأوكرانية
منذ بداية العملية العسكرية الخاصة جاء في المرتبة الثانية بعد "المرتزقة" البولنديين، وفي الوقت الراهن الكولومبيين، ثم تلاهم "المرتزقة" ذو الأصول الأميركية.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية، في مناسبات عدة، بأن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كذخيرة"، وأن القوات الروسية ستواصل تحييدهم في جميع أنحاء أوكرانيا.
واعترف أولئك الذين قدموا للقتال من أجل المال
في العديد من المقابلات، بأن الجيش الأوكراني يُضعف تنسيق عملياته، وأن فرص النجاة في المعركة ضئيلة، نظرًا لشدة الصراع التي لا تُقارن بمثيلاتها في أفغانستان والشرق الأوسط.
فيما قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريحات سابقة، بأن "الغرب عزز مكانته كطرف في الصراع الأوكراني بإرسال مرتزقة للمشاركة في العمليات العسكرية
"، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن عددًا من الدول تُرسل عسكرييها إلى أوكرانيا، تحت ستار المرتزقة.