مرتزق بولندي سابق في القوات الأوكرانية: أفعال نظام كييف مشابهة لما فعلته النازية في بلادي

شبّه المرتزق البولندي السابق في القوات المسلحة الأوكرانية، كشيشتوف فلاتشيك، الذي انضم إلى القوات الروسية، أساليب التجنيد القسري للجيش الأوكراني بممارسات... 26.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال فلاتشيك في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "عندما استولى الألمان على بولندا، كانوا يختطفون الناس ويجبرونهم على الانضمام إلى الجيش الألماني، وهذا يشبه ما يحدث الآن في أوكرانيا، حيث تقوم مراكز التجنيد الأوكرانية بأسر الناس وإجبارهم على خوض الحرب".وينتمي فلاتشيك حاليا إلى كتيبة تطوعية روسية تحمل اسم مكسيم كريفونوس، تضم جنوداً سابقين في الجيش الأوكراني شكلوا حركة تحررية لمقاومة السلطات في كييف.وصرحت وزارة الدفاع الروسية، في مناسبات عدة، بأن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كذخيرة"، وأن القوات الروسية ستواصل تحييدهم في جميع أنحاء أوكرانيا.وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، سابقًا، بأن "الغرب عزز مكانته كطرف في الصراع الأوكراني بإرسال مرتزقة للمشاركة في العمليات العسكرية"، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن عددًا من الدول تُرسل عسكرييها إلى أوكرانيا، تحت ستار المرتزقة.قائد قوات "أخمات" الروسية: لا نأسر المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانياقائد عسكري روسي: بإمكان الجنود الأوكرانيين الانضمام للقوات الروسية والانسحاب من "جيش الدجال"

