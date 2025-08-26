الدفاع الجوي الروسي يسقط 51 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250826/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-51-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-1104130850.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 51 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
الدفاع الجوي الروسي يسقط 51 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 51 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة. 26.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-26T05:29+0000
2025-08-26T05:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
حول العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1a/1049072096_0:57:2737:1597_1920x0_80_0_0_78f42541b4ea8c3d2249b6f6218f8437.jpg
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في 26 آب/أغسطس، من منتصف الليل حتى الساعة 6:10 صباحا، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 43 طائرة مسيرة أوكرانية".وفي وقت لاحق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 8 مسيرات أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.منظومات الدفاع الجوي الروسية تدمر 21 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات خلال الليلالقوات الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية في سومي... فيديو
https://sarabic.ae/20250824/وحدات-روسية-تدمر-مكان-تحصن-وحدة-تابعة-لقوات-رينجر-الأوكرانية-1104077313.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1a/1049072096_266:0:2471:1654_1920x0_80_0_0_a65eb8ba59644519e17b72648d0b3de7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن

الدفاع الجوي الروسي يسقط 51 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق

05:29 GMT 26.08.2025
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "إس-400"
منظومة إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
© Sputnik . Maxim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 51 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في 26 آب/أغسطس، من منتصف الليل حتى الساعة 6:10 صباحا، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 43 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان أنه تم تدمير "6 طائرات مسيرة فوق مقاطعات لينينغراد، وريازان، وتولا، و5 فوق مقاطعة فولغوغراد، و4 فوق مقاطعة بريانسك، و3 فوق مقاطعتي أوريول، وبسكوف، و2 فوق مقاطعتي بيلغورود، وكورسك، وواحدة فوق مناطق فورونيج، وكالوغا، وليبيتسك، ونوفغورود، ونيجني نوفغورود، وروستوف".

طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وحدات روسية تدمر موقع تحصن وحدة تابعة لقوات "رينجر" الأوكرانية
24 أغسطس, 06:49 GMT
وفي وقت لاحق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 8 مسيرات أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في أغسطس، من الساعة 7:00 إلى 7:30 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 8 طائرات أوكرانية من دون طيار فوق أراضي جمهورية القرم".

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
منظومات الدفاع الجوي الروسية تدمر 21 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات خلال الليل
القوات الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية في سومي... فيديو
