الدفاع الجوي الروسي يسقط 51 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 51 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة. 26.08.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في 26 آب/أغسطس، من منتصف الليل حتى الساعة 6:10 صباحا، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 43 طائرة مسيرة أوكرانية".وفي وقت لاحق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 8 مسيرات أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.منظومات الدفاع الجوي الروسية تدمر 21 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات خلال الليلالقوات الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية في سومي... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 51 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في 26 آب/أغسطس، من منتصف الليل حتى الساعة 6:10 صباحا، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 43 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان أنه تم تدمير "6 طائرات مسيرة فوق مقاطعات لينينغراد، وريازان، وتولا، و5 فوق مقاطعة فولغوغراد، و4 فوق مقاطعة بريانسك، و3 فوق مقاطعتي أوريول، وبسكوف، و2 فوق مقاطعتي بيلغورود، وكورسك، وواحدة فوق مناطق فورونيج، وكالوغا، وليبيتسك، ونوفغورود، ونيجني نوفغورود، وروستوف".
وفي وقت لاحق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 8 مسيرات أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في أغسطس، من الساعة 7:00 إلى 7:30 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 8 طائرات أوكرانية من دون طيار فوق أراضي جمهورية القرم".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.