https://sarabic.ae/20250824/وحدات-روسية-تدمر-مكان-تحصن-وحدة-تابعة-لقوات-رينجر-الأوكرانية-1104077313.html

وحدات روسية تدمر موقع تحصن وحدة تابعة لقوات "رينجر" الأوكرانية

وحدات روسية تدمر موقع تحصن وحدة تابعة لقوات "رينجر" الأوكرانية

سبوتنيك عربي

صرح ضابط من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، يحمل نداء "فيتيز" لوكالة "سبوتنيك"، بأن جنود المجموعة، أثناء تنفيذهم مهام توسيع المنطقة العازلة في مقاطعة سومي،... 24.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-24T06:49+0000

2025-08-24T06:49+0000

2025-08-24T06:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650568_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_5132c4bbe96730ecd163ac24e56e9ce9.jpg

وأضاف الضابط الروسي: "قام طاقم تشغيل الطائرات المسيرة الهجومية التابعة لقوات المجموعة، التي تعمل على توسيع المنطقة العازلة في مقاطعة سومي، بتدمير هوائيات الاتصالات والتحكم بالطائرات المسيرة التابعة لمفرزة "رينجر" التابعة لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، المتمركزة في مقاطعة سومي".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 95 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات عدة

https://sarabic.ae/20250824/مستشار-رئاسي-أوكراني-سابق-لا-توجد-أي-دولة-غربية-راغبة-في-مساعدة-كييف-1104076576.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري