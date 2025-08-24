وحدات روسية تدمر موقع تحصن وحدة تابعة لقوات "رينجر" الأوكرانية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وحدات روسية تدمر موقع تحصن وحدة تابعة لقوات "رينجر" الأوكرانية
وأضاف الضابط الروسي: "قام طاقم تشغيل الطائرات المسيرة الهجومية التابعة لقوات المجموعة، التي تعمل على توسيع المنطقة العازلة في مقاطعة سومي، بتدمير هوائيات الاتصالات والتحكم بالطائرات المسيرة التابعة لمفرزة "رينجر" التابعة لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، المتمركزة في مقاطعة سومي".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 95 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات عدة
https://sarabic.ae/20250824/مستشار-رئاسي-أوكراني-سابق-لا-توجد-أي-دولة-غربية-راغبة-في-مساعدة-كييف-1104076576.html
06:49 GMT 24.08.2025 (تم التحديث: 06:54 GMT 24.08.2025)
صرح ضابط من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، يحمل نداء "فيتيز" لوكالة "سبوتنيك"، بأن جنود المجموعة، أثناء تنفيذهم مهام توسيع المنطقة العازلة في مقاطعة سومي، اكتشفوا ودمروا هوائيات ومخبأ وحيّدوا أفرادا تابعين لإحدى وحدات قوات العمليات الخاصة الأوكرانية "رينجر".
وأضاف الضابط الروسي: "قام طاقم تشغيل الطائرات المسيرة الهجومية التابعة لقوات المجموعة، التي تعمل على توسيع المنطقة العازلة في مقاطعة سومي، بتدمير هوائيات الاتصالات والتحكم بالطائرات المسيرة التابعة لمفرزة "رينجر" التابعة لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، المتمركزة في مقاطعة سومي".

ودمر طاقم الطائرات المسيرة الهجومية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مخبأ قوات العمليات الخاصة الأوكرانية مع أفرادها، ولاذ اثنان من عناصر "رينجر" بالفرار.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 95 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات عدة
