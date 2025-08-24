https://sarabic.ae/20250824/وحدات-روسية-تدمر-مكان-تحصن-وحدة-تابعة-لقوات-رينجر-الأوكرانية-1104077313.html
وحدات روسية تدمر موقع تحصن وحدة تابعة لقوات "رينجر" الأوكرانية
صرح ضابط من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، يحمل نداء "فيتيز" لوكالة "سبوتنيك"، بأن جنود المجموعة، أثناء تنفيذهم مهام توسيع المنطقة العازلة في مقاطعة سومي،...
وأضاف الضابط الروسي: "قام طاقم تشغيل الطائرات المسيرة الهجومية التابعة لقوات المجموعة، التي تعمل على توسيع المنطقة العازلة في مقاطعة سومي، بتدمير هوائيات الاتصالات والتحكم بالطائرات المسيرة التابعة لمفرزة "رينجر" التابعة لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، المتمركزة في مقاطعة سومي".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
06:49 GMT 24.08.2025 (تم التحديث: 06:54 GMT 24.08.2025)
صرح ضابط من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، يحمل نداء "فيتيز" لوكالة "سبوتنيك"، بأن جنود المجموعة، أثناء تنفيذهم مهام توسيع المنطقة العازلة في مقاطعة سومي، اكتشفوا ودمروا هوائيات ومخبأ وحيّدوا أفرادا تابعين لإحدى وحدات قوات العمليات الخاصة الأوكرانية "رينجر".
وأضاف الضابط الروسي: "قام طاقم تشغيل الطائرات المسيرة الهجومية التابعة لقوات المجموعة، التي تعمل على توسيع المنطقة العازلة في مقاطعة سومي، بتدمير هوائيات الاتصالات والتحكم بالطائرات المسيرة التابعة لمفرزة "رينجر" التابعة لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، المتمركزة في مقاطعة سومي".
ودمر طاقم الطائرات المسيرة الهجومية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مخبأ قوات العمليات الخاصة الأوكرانية مع أفرادها، ولاذ اثنان من عناصر "رينجر" بالفرار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.